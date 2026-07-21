Telegram yaz aylarında uygulama içi kripto cüzdanını sunacak

Telegram, mesajlaşma uygulamasına doğrudan entegre edilen yerel ve saklama hizmeti sunmayan bir kripto cüzdanı bu yaz kullanıma açmaya hazırlanıyor. Şirketin kurucusu Pavel Durov, aylık 1 milyar kullanıcıya ulaşan platformda kripto işlemlerinin mevcut arayüz üzerinden anlık ve sıfır ücretle yapılabileceğini açıkladı.

Kullanıcı anahtarları kullanıcıda kalacak

Yeni cüzdan yapısında kullanıcılar özel anahtarlarının kontrolünü kendi elinde tutacak. Böylece varlıklar Telegram tarafından saklanmayacak. Cüzdanın sohbetler ve herkese açık kanallarla entegre çalışması, kullanıcıların uygulamadan çıkmadan bire bir transfer yapmasına imkan verecek.

Pavel Durov, yerel ve saklama hizmeti sunmayan cüzdanın yaz aylarında devreye alınacağını, kullanıcıların uygulama içinde anlık ve sıfır ücretli kripto transferi yapabileceğini açıkladı.

Telegram daha önce TON blokzinciri ve sonradan sonlandırılan TON Wallet botu üzerinden kripto alanında çeşitli adımlar atmıştı. Bu kez planlanan ürünün, alım satım odaklı yapılardan çok günlük kullanım senaryolarına yöneldiği görülüyor. Telegram, dünya çapında yaygın kullanılan bir mesajlaşma platformu olarak özellikle mobil kullanıcı tabanıyla öne çıkıyor.

Hedef günlük kullanım ve daha düşük giriş eşiği

Uygulama içine yerleştirilen cüzdanların, merkeziyetsiz finans tarafında uzun süredir tartışılan kullanıcı kazanımı sorununu hafifletebileceği değerlendiriliyor. Ayrı uygulama indirme, cüzdan kurma ve karmaşık ilk kullanım adımları azaldıkça, geliştiriciler hizmetlerini çok daha geniş bir kitleye dağıtma fırsatı bulabilir.

Bu çerçevede Telegram’ın hamlesi, geleneksel kripto borsaları ve bağımsız cüzdan uygulamaları için de yeni bir rekabet alanı oluşturabilir. Kurumsal şirketler ile borsa işletmecileri, Telegram’ı bireysel kullanıcı akışının yön değiştirebileceği yeni bir kanal olarak değerlendiriyor.

Blokzincir seçimi ve düzenleme baskısı öne çıkıyor

Girişimin başarısında kullanılacak blokzincirin seçimi, ücret modelinin nasıl kurulacağı ve farklı ülkelerdeki yasal çerçeveye uyum belirleyici olacak. Özellikle geniş kullanıcı tabanına açılan ürünlerde ölçeklenebilirlik, işlem güvenliği ve kullanıcı deneyimi birlikte önem taşıyor.

Başarılı bir benimsenme halinde bu adım, likidite ve kullanıcı davranışlarının merkezi borsa uygulamaları ile bağımsız cüzdanlar etrafında yoğunlaşma biçimini değiştirebilir. Bu durum, kripto hizmetlerinin dağıtım kanallarında yeni bir denge arayışını da beraberinde getirebilir.

Girişimin önündeki başlıca riskler arasında güvenlik açıkları, dolandırıcılık girişimlerinin artması ve düzenleyici kurumların olası itirazları yer alıyor.

Güvenlik ve dolandırıcılık riski dikkat çekiyor

Öte yandan geniş ölçekli bir cüzdan entegrasyonu, kötü niyetli girişimlerin de artmasına yol açabilir. Bu nedenle yalnızca şüpheli işlemlerin tespiti değil, önleme, kimliklendirme, müdahale ve durdurma süreçlerinin tamamı kritik olacak. Güvenlik ihlali, kullanıcı kaybı veya veri sızıntısı gibi riskler, ürünün yaygınlaşma hızını doğrudan etkileyebilir.

Düzenleyici kurumların yaklaşımı da sürecin gidişatında belirleyici olmaya aday görünüyor. Özellikle sınır ötesi işlem imkanı sunan, uygulama içine gömülü ve geniş kitlelere açık kripto hizmetlerinde, uyum ve denetim başlıklarının daha fazla öne çıkması bekleniyor.