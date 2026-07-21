Dogecoin’de aylık Stoch RSI aşırı satım bölgesine geriledi

Dogecoin, aylık Stochastic RSI göstergesinin yeniden aşırı satım bölgesine inmesiyle teknik analistlerin odağına girdi. Piyasa yorumcuları, bu görünümün önceki döngülerde görülen bazı yapılarla benzerlik taşıdığına dikkat çekse de, tek bir teknik göstergenin gelecekteki fiyat hareketini kesin olarak işaret etmediğini vurguluyor.

2022 döngüsüyle benzerlik öne çıktı

Kripto analisti Trader Tardigrade, Dogecoin’in aylık Stoch RSI göstergesinin 2022 piyasa döngüsünden bu yana ilk kez aşırı satım alanına ulaştığını belirtiyor. Analist, X paylaşımında göstergenin yukarı dönmeye hazırlandığını ve mevcut yapının Dogecoin’de daha önce görülen güçlü yükseliş öncesi koşullara benzediğini savunuyor.

Trader Tardigrade, aylık Stoch RSI göstergesinin aşırı satım bölgesine indiğini ve yukarı yönlü dönüş sinyali verdiğini, mevcut tablonun Dogecoin’in önceki büyük yükselişi öncesindeki koşulları andırdığını ifade ediyor.

Trader Tardigrade, güncel piyasa yapısını 2022 döngüsüyle karşılaştırırken, o dönemde aylık momentum göstergesinin dip yaptıktan sonra Dogecoin’in daha kalıcı bir toparlanma sürecine girdiğini hatırlatıyor. Benzer teknik oluşumlar, işlem yapanların algısını ve piyasa konumlanmasını etkileyebildiği için bu karşılaştırma yakından izleniyor.

Stoch RSI neyi gösteriyor

Stochastic RSI, bir varlığın son fiyat aralığına göre aşırı alım ya da aşırı satım bölgesinde bulunup bulunmadığını ölçen bir momentum göstergesi olarak kullanılıyor. Yatırımcılar bu aracı olası trend dönüşlerini izlemek için takip etse de, nihai teyit çoğu zaman fiyat yapısı, işlem hacmi ve daha geniş piyasa koşullarıyla birlikte aranıyor.

Mini sözlük: Stoch RSI, klasik RSI verisini yeniden ölçekleyerek kısa ve orta vadeli momentum değişimlerini daha hassas izlemeyi amaçlayan bir teknik göstergedir. Aşırı satım bölgesi, satış baskısının zayıflayabileceğine işaret edebilir; ancak tek başına alım sinyali sayılmaz.

Analistler, benzer tarihsel görünümlerin tek başına aynı sonuca yol açmayacağını, fiyat hareketinin işlem hacmi ve genel piyasa eğilimiyle desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.

Piyasa koşulları belirleyici olacak

Dogecoin’in geçmiş performansı, Bitcoin ve genel kripto para piyasasındaki yönle güçlü bir ilişki gösterdi. Dijital varlıklara yönelik risk iştahı güçlenirse, aşırı satım bölgesindeki bir momentum göstergesi artan hacim ve daha kuvvetli fiyat hareketiyle destek bulabilir.

Buna karşılık piyasanın yalnızca grafik sinyalleriyle şekillenmediği biliniyor. Makroekonomik koşullar, likidite, düzenleyici adımlar ve yatırımcı talebi, geçmişte işe yarayan teknik yapıların bu kez farklı sonuç vermesine yol açabilir. Bu nedenle birçok analist, yatırım kararlarında birden fazla göstergeye birlikte bakılmasını öneriyor.

Topluluk ve likidite yakından izleniyor

Dogecoin, geniş bireysel yatırımcı tabanı ve aktif ekosistemiyle de dikkat çekiyor. Topluluk katılımı, borsa likiditesi ve daha geniş benimsenme düzeyi, fiyat hareketinin yalnızca teknik göstergelerle sınırlı kalmamasında önemli rol oynayabilir.

Mevcut görünüm, yatay seyir dönemlerinde momentum göstergelerinin neden yakından takip edildiğini bir kez daha ortaya koydu. Piyasa katılımcıları, aylık Stoch RSI’ın yukarı kesişim üretip üretmeyeceğini, Dogecoin’in daha güçlü destek seviyeleri oluşturup oluşturamayacağını ve kritik direnç bölgelerini aşıp aşamayacağını izleyecek.

Bu tablo, tek başına bir tahminden çok daha geniş piyasa resminin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Fiyat yapısı, zincir üstü hareketlilik ve genel piyasa duyarlılığındaki iyileşme, mevcut formasyonun önceki döngülere benzer şekilde kalıcı bir trende dönüşüp dönüşmeyeceğinde belirleyici olacak.