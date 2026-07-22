Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin ETF’lerine kesintisiz giriş serisi: $68 bin hedefte

Bilmeniz Gerekenler

  • 💰 Bitcoin ETF’leri üst üste altıncı günde de giriş kaydetti.
  • 🏦 BlackRock IBIT, 163,9 milyon dolarlık girişle fonlara öncülük etti.
  • 📈 $BTC, temmuz dibinden yüzde 15 yükselerek 68 bin dolara yaklaştı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD’de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına yönelik girişler devam ederken Bitcoin, bir aydan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Kurumsal fon akışlarındaki toparlanmaya karşın düşük işlem hacimleri ve 68 bin dolar bölgesindeki satış baskısı, yükselişin önündeki başlıca sınamalar olarak öne çıktı.

İçindekiler
1 Bitcoin ETF girişlerinde BlackRock öne çıktı
2 68 bin dolar kritik eşik oldu
3 Kurumsal işlemler düşük kalmayı sürdürüyor

Bitcoin ETF girişlerinde BlackRock öne çıktı

ABD spot Bitcoin ETF’leri 21 Temmuz’da toplam 203,2 milyon dolar net giriş kaydetti. Böylece fonlardaki pozitif seri altıncı işlem gününe ulaştı. BlackRock IBIT 163,9 milyon dolarla ilk sırayı alırken Fidelity FBTC’ye 23,1 milyon dolar, Ark Invest ARKB’ye 9,7 milyon dolar ve Grayscale Bitcoin Mini Trust’a 6,5 milyon dolar girdi. Diğer ürünlerde net hareket görülmedi.

Spot Ethereum ETF’leri de 21 Temmuz’da 37,5 milyon dolarlık net girişle üçüncü pozitif işlem gününü tamamladı. BlackRock ETHA 52,8 milyon dolar çekerken Fidelity FETH’ten 15,3 milyon dolar çıktı. Kalan Ether fonlarında giriş veya çıkış kaydedilmedi.

Fon grubuNet girişÖne çıkan fonFon hareketi
Spot Bitcoin ETF’leri203,2 milyon dolarIBIT163,9 milyon dolar giriş
Spot Ether ETF’leri37,5 milyon dolarETHA52,8 milyon dolar giriş

68 bin dolar kritik eşik oldu

Bitcoin 21 Temmuz’da 66 bin 600 doların üzerine çıkarak temmuz başındaki dip seviyesinden yaklaşık yüzde 15 toparlandı. Bitfinex, son beş ayda Bitcoin alan yatırımcıların ortalama maliyetinin bulunduğu 68 bin dolar bölgesini yükselişin devamı açısından belirleyici direnç olarak gösterdi.

Bitcoin’in 68 bin dolar bölgesini ilk kez yeniden test etmesi güçlü bir piyasa tepkisine yol açabilir. Maliyetine yeniden ulaşan yatırımcıların satışa yönelmesi, fiyat üzerinde ek baskı oluşturabilir.

Bu seviye aynı zamanda Bitcoin’in haziran ortasındaki toparlanmasının durduğu önceki zirveye yakın bulunuyor. Bitfinex, güçlü spot işlem hacmiyle aşılması halinde yükselişin genişleyebileceğini, ret gelmesi durumunda ise piyasanın yeniden daha düşük seviyeleri sınayabileceğini değerlendiriyor.

Kurumsal işlemler düşük kalmayı sürdürüyor

K33 Research Araştırma Başkanı Vetle Lunde, kurumsal katılımın hala zayıf seyrettiğine dikkat çekiyor. Chicago Ticaret Borsası Bitcoin vadeli işlemlerindeki açık pozisyon miktarı 2023’ten bu yana en düşük seviyeye inerken son 30 günlük işlem hacmi yıllık ortalamanın yüzde 62’sinde kaldı. Son bir haftadaki günlük ortalama spot hacim ise yaklaşık 2,3 milyar dolar oldu.

Lunde, ETF akışlarının mayıs ve hazirandaki yoğun çıkışların ardından dengelendiğini ancak yatırımcıların güçlü biçimde alıma döndüğünü gösteren yeterli işaret bulunmadığını aktarıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin’de iki zıt sinyal: Kısa vadede baskı, uzun vadede birikim

Çip hisseleri toparlandı, Bitcoin 66 bin doları aştı: Piyasalarda risk iştahı güçlendi

Bitcoin için $70.000 yolu göründü! 21 Temmuz değerlendirmesi

Kurumsal para Bitcoin’e döndü, piyasada dip beklentisi güçlendi

Bitcoin temmuz ortalamasını aşarken 70 bin dolar direnci öne çıktı

Bitcoin’de nadir zincir üstü sinyal, ayı piyasasının son evresine işaret ediyor

Bitcoin’de satış baskısına rağmen balinalar birikime geçti

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Dogecoin’de aylık Stoch RSI aşırı satım bölgesine geriledi
Bir Sonraki Yazı XRP, 1,13 dolar direncini aşarak 1,30 dolar hedefini gündeme taşıdı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP, 1,13 dolar direncini aşarak 1,30 dolar hedefini gündeme taşıdı
RIPPLE (XRP)
Dogecoin’de aylık Stoch RSI aşırı satım bölgesine geriledi
DOGECOIN (DOGE)
Telegram yaz aylarında uygulama içi kripto cüzdanını sunacak
Kripto Para
XRP’de toparlanma sürüyor, analistler 1,23 dolar eşiğine odaklanıyor
RIPPLE (XRP)
Bitcoin’de iki zıt sinyal: Kısa vadede baskı, uzun vadede birikim
BITCOIN (BTC)
Lost your password?