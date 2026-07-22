Bitcoin ETF’lerine kesintisiz giriş serisi: $68 bin hedefte

ABD’de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına yönelik girişler devam ederken Bitcoin, bir aydan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Kurumsal fon akışlarındaki toparlanmaya karşın düşük işlem hacimleri ve 68 bin dolar bölgesindeki satış baskısı, yükselişin önündeki başlıca sınamalar olarak öne çıktı.

Bitcoin ETF girişlerinde BlackRock öne çıktı

ABD spot Bitcoin ETF’leri 21 Temmuz’da toplam 203,2 milyon dolar net giriş kaydetti. Böylece fonlardaki pozitif seri altıncı işlem gününe ulaştı. BlackRock IBIT 163,9 milyon dolarla ilk sırayı alırken Fidelity FBTC’ye 23,1 milyon dolar, Ark Invest ARKB’ye 9,7 milyon dolar ve Grayscale Bitcoin Mini Trust’a 6,5 milyon dolar girdi. Diğer ürünlerde net hareket görülmedi.

Spot Ethereum ETF’leri de 21 Temmuz’da 37,5 milyon dolarlık net girişle üçüncü pozitif işlem gününü tamamladı. BlackRock ETHA 52,8 milyon dolar çekerken Fidelity FETH’ten 15,3 milyon dolar çıktı. Kalan Ether fonlarında giriş veya çıkış kaydedilmedi.

Fon grubu Net giriş Öne çıkan fon Fon hareketi Spot Bitcoin ETF’leri 203,2 milyon dolar IBIT 163,9 milyon dolar giriş Spot Ether ETF’leri 37,5 milyon dolar ETHA 52,8 milyon dolar giriş

68 bin dolar kritik eşik oldu

Bitcoin 21 Temmuz’da 66 bin 600 doların üzerine çıkarak temmuz başındaki dip seviyesinden yaklaşık yüzde 15 toparlandı. Bitfinex, son beş ayda Bitcoin alan yatırımcıların ortalama maliyetinin bulunduğu 68 bin dolar bölgesini yükselişin devamı açısından belirleyici direnç olarak gösterdi.

Bitcoin’in 68 bin dolar bölgesini ilk kez yeniden test etmesi güçlü bir piyasa tepkisine yol açabilir. Maliyetine yeniden ulaşan yatırımcıların satışa yönelmesi, fiyat üzerinde ek baskı oluşturabilir.

Bu seviye aynı zamanda Bitcoin’in haziran ortasındaki toparlanmasının durduğu önceki zirveye yakın bulunuyor. Bitfinex, güçlü spot işlem hacmiyle aşılması halinde yükselişin genişleyebileceğini, ret gelmesi durumunda ise piyasanın yeniden daha düşük seviyeleri sınayabileceğini değerlendiriyor.

Kurumsal işlemler düşük kalmayı sürdürüyor

K33 Research Araştırma Başkanı Vetle Lunde, kurumsal katılımın hala zayıf seyrettiğine dikkat çekiyor. Chicago Ticaret Borsası Bitcoin vadeli işlemlerindeki açık pozisyon miktarı 2023’ten bu yana en düşük seviyeye inerken son 30 günlük işlem hacmi yıllık ortalamanın yüzde 62’sinde kaldı. Son bir haftadaki günlük ortalama spot hacim ise yaklaşık 2,3 milyar dolar oldu.

Lunde, ETF akışlarının mayıs ve hazirandaki yoğun çıkışların ardından dengelendiğini ancak yatırımcıların güçlü biçimde alıma döndüğünü gösteren yeterli işaret bulunmadığını aktarıyor.