XRP, 1,13 dolar direncini aşarak 1,30 dolar hedefini gündeme taşıdı

XRP, yatırımcıların yakından izlediği 1,13 dolar seviyesinin üzerine çıkarak kısa vadeli görünümünü güçlendirdi. Son 24 saatte yüzde 3,38 yükselen varlık, 1,15 dolar civarında işlem gördü. Fiyat toparlanmasına türev piyasalardaki hareketliliğin eşlik etmesi, alıcıların yeniden devreye girdiğine işaret etti.

Teknik görünümde alıcılar öne çıktı

Piyasada bir süredir kritik eşik olarak görülen 1,13 dolar direnci aşıldı. XRP şu anda 1,10 dolar civarındaki yakın desteğin üzerinde kalmaya çalışırken, bir sonraki direnç alanı 1,19 dolar seviyesinde izleniyor. Daha yukarıda ise 1,30 dolar seviyesi kısa vadeli ana hedef olarak öne çıkıyor.

TradingView günlük grafiği, XRP’nin haziran başındaki düşüşün ardından toparlanarak 1,15 dolar civarına geldiğini gösterdi. Son yükseliş sırasında işlem hacminin artması, yatay döneme kıyasla piyasaya daha fazla katılım olduğunu ortaya koydu. Aynı dönemde On Balance Volume göstergesi de uzun süreli gerilemenin ardından hafif yukarı döndü.

Mini sözlük: On Balance Volume, fiyat hareketini işlem hacmiyle birlikte değerlendiren teknik bir göstergedir. Gösterge yükselirken fiyat da güç kazanıyorsa, alım ilgisinin arttığı düşünülür.

Bununla birlikte OBV henüz önceki zirvelerine dönmedi. Bu durum, daha geniş çaplı bir yön değişiminin teyidi için alım talebinin daha da güçlenmesi gerektiğini gösteriyor. XRP’nin 1,13 doların üzerinde tutunması yükseliş senaryosunu destekleyebilirken, bu seviyenin altına yeniden gerilemesi olumlu görünümü zayıflatabilir.

Ali Charts, paylaştığı bir saatlik grafikte kırılmanın teyit edildiğini ve XRP’nin direnci aşmasının ardından bir sonraki büyük hedefin 1,30 dolar olduğunu vurguluyor.

Türev piyasalarda açık pozisyon büyüdü

CoinGlass verilerine göre XRP’de açık pozisyon büyüklüğü yaklaşık 2,6 milyar dolara ulaştı. Açık pozisyondaki artış, türev piyasaya yeni sermaye girişine işaret edebiliyor. Son fiyat toparlanmasıyla birlikte bu alandaki hareketliliğin artması, yatırımcıların kırılma sonrası pozisyonlarını yeniden düzenlediğini gösterdi.

Tasfiye verileri, hem uzun hem de kısa pozisyonlarda kapanışlar yaşandığını ortaya koydu. Bu tablo, piyasada yön arayışının sürdüğünü ve fiyat hareketinin kısa vadede sertleşebileceğini düşündürüyor. Artan faaliyet, yükseliş ivmesini destekleyebilir; ancak aynı zamanda oynaklığı da artırabilir.

Gösterge Seviye Anlamı Yakın destek 1,10 dolar Bu bölgenin korunması kısa vadede önemli görülüyor Kırılan direnç 1,13 dolar Üzerinde kalıcılık yükseliş görünümünü destekliyor Sonraki direnç 1,19 dolar Kısa vadede izlenen ara eşik Hedef seviye 1,30 dolar Alıcıların ivmeyi koruması halinde öne çıkıyor

1,30 dolar hedefi korunuyor

Teknik göstergeler ve türev verileri birlikte değerlendirildiğinde, XRP’de görünümün önceki günlere kıyasla iyileştiği görülüyor. Hacim artışı ve açık pozisyonlardaki büyüme, piyasada ilginin yükseldiğini ortaya koyarken, fiyatın mevcut desteklerin üzerinde kalması belirleyici olacak.

XRP’nin 1,13 doların altına dönmesi ve ardından 1,10 dolar desteğinin de zayıflaması halinde mevcut yükseliş kurgusunun önemli bölümü geçerliliğini yitirebilir.

Bu aşamada yatırımcılar fiyat hareketinin yanı sıra işlem hacmi, açık pozisyon büyüklüğü ve genel piyasa eğilimini izlemeyi sürdürüyor. XRP’nin mevcut direnç alanlarının üzerine yerleşmesi durumunda 1,30 dolar seviyesi gündemde kalmayı sürdürecek.