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RIPPLE (XRP)

XRP’de balina hareketleri yeni yükseliş ihtimalini güçlendiriyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🐋 $XRP tarafında büyük cüzdanların bakiyesi beş haftada yüzde 2,8 arttı.
  • 📉 Mikro cüzdanların bakiyesi aynı dönemde yüzde 5,2 azaldı.
  • 🏦 XRP fiyatının büyük yatırımcı hareketleriyle bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor.
  • 🌐 XRP Ledger kullanımı ödemeler ve tokenizasyon alanlarında büyüdü.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

XRP dün akşam saatlerinde yeniden 1,16 dolar seviyesinin üzerine çıkarken, büyük yatırımcıların son haftalardaki birikimi fiyat toparlanmasını destekleyen başlıca unsurlardan biri oldu. Zincir üstü veriler, yüksek bakiyeli cüzdanlarla çok küçük yatırımcı hesapları arasında belirgin bir ayrışmaya işaret etti.

Santiment, 22 Temmuz (bugün) tarihli analizinde 100 bin ile 100 milyon XRP arasında varlık tutan balina ve köpek balığı cüzdanlarının bakiyelerini son beş haftada yüzde 2,8 artırdığını açıkladı. Bu yatırımcı grubu, dalgalı piyasa koşullarına rağmen XRP pozisyonlarını genişletmeye devam ediyor.

Buna karşılık XRP’den az varlık bulunan mikro cüzdanların toplam bakiyesi aynı dönemde yüzde 5,2 azaldı. Büyük yatırımcılar alımlarını sürdürürken, çok küçük bakiyeli hesapların piyasadaki payı geriledi.

Santiment, XRP fiyatının tarihsel olarak küçük yatırımcı hesaplarından çok büyük varlık sahiplerinin hareketleriyle daha güçlü ilişki gösterdiğine dikkat çekiyor. Balina cüzdanlarındaki artış ile mikro hesaplarda görülen düşüş arasındaki fark, son toparlanmanın zincir üstü görünümünü destekliyor.

Santiment ayrıca spot XRP borsa yatırım ürünleri üzerinden genişleyen kurumsal erişimi olumlu bir unsur olarak değerlendiriyor. Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu arasındaki düzenleyici belirsizliğin azalması da yatırımcı ilgisini destekleyen gelişmeler arasında gösterildi.

XRP Ledger ağının ödemeler, tokenizasyon ve RippleUSD alanlarında daha geniş kullanılması da talep tarafındaki görünümü güçlendiriyor. Santiment, büyük yatırımcıların birikimi sürdürmesi halinde mevcut arz talep yapısının ek yükselişlere zemin hazırlayabileceğini belirtiyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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