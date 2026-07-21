XRP’de toparlanma sürüyor, analistler 1,23 dolar eşiğine odaklanıyor

XRP, 21 Temmuz 2026 Salı günü kısa vadeli direncin üzerine çıktıktan sonra toparlanma işaretleri verdi. Alıcılar yükselişi korumaya çalışırken, daha geniş zaman dilimindeki ana teknik engeller ise yerini koruyor.

Fiyat görünümü ve piyasa değeri

XRP gün içinde %3,34 yükselerek 1,13 dolar civarında işlem gördü. Varlık 1,11152 dolardan açıldı, gün içi en düşük seviyesi 1,11043 dolar, en yüksek seviyesi ise 1,13715 dolar oldu. Kapanış seviyesi 1,13230 dolar olarak kaydedildi.

CoinMarketCap verilerine göre dolaşımdaki XRP miktarı 62,47 milyar seviyesinde bulunuyor. Yaklaşık 70,8 milyar dolarlık piyasa değeriyle XRP, kripto para sıralamasında altıncı sırada yer aldı. Ripple, sınır ötesi ödeme çözümlerine odaklanan bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor.

Avrupa lisansı ve kullanım beklentisi

Ripple, Avrupa’da düzenleyici tarafta yeni bir adım attı. Şirket, haziran ayının sonundaki ön onayın ardından 6 Temmuz’da Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesi kapsamında tam yetki aldı. Bu izin, Avrupa Ekonomik Alanı içindeki 30 ülkede faaliyet yürütmesinin önünü açıyor.

Söz konusu yetki, farklı ülkelerde ayrı lisans alma gereğini ortadan kaldırıyor. Bu durumun bankalar, ödeme hizmeti sağlayıcıları ve finans teknolojisi şirketleri açısından Ripple’ın altyapısını daha erişilebilir hale getirebileceği değerlendiriliyor. Ripple Payments halen 90 ödeme pazarında faaliyet gösteriyor ve itibari para birimleri, stabilcoinler ile XRP üzerinden işlem gerçekleştirebiliyor.

Ripple’ın Avrupa’da aldığı tam yetki, şirketin Avrupa Ekonomik Alanı genelinde tek çerçeve altında hizmet sunmasını mümkün kılıyor.

Ödeme kullanımındaki artışın XRP Ledger üzerindeki faaliyet hacmini destekleyebileceği belirtiliyor. Bu tablonun, XRPL ekosistemindeki hizmetler ve varlıklara yönelik talebi de güçlendirme potansiyeli taşıdığı görülüyor.

Analistlerin izlediği seviyeler

Analist Egrag Crypto, XRP için üçlü dip yapısına dayalı uzun vadeli bir yol haritası paylaştı. Analiste göre grafik, piyasa yapısında art arda gelen daha yüksek döngüsel diplerin oluştuğuna işaret ediyor. Buna karşın üçüncü dip bölgesinin 0,90 ile 1,00 dolar aralığında şekillendiği, ancak formasyonun henüz tam olarak doğrulanmadığı vurgulanıyor.

Egrag Crypto’nun yol haritasında ilk geri kazanım seviyesi 1,23 dolar olarak öne çıkıyor. Yapısal onay bölgesi 1,56 dolar seviyesinde yer alırken, ana kırılım alanı 2,38 ile 3,54 dolar aralığında bulunuyor. Fibonacci projeksiyonlarında ise 1.272 seviyesinde 9,28 dolar, 1.414 seviyesinde 15,35 dolar ve 1.618 seviyesinde 31,65 dolar hedefleri yer alıyor.

Analist Egrag Crypto, makro destek yakınındaki birikimin daha büyük hedefleri gündemde tutabileceğini, ancak bu seviyelerin doğrulanmış sonuçlar değil kırılım yapısına bağlı senaryolar olduğunu vurguluyor.

Gösterge Seviye İlk geri kazanım 1,23 dolar Yapısal onay 1,56 dolar Ana kırılım bölgesi 2,38 ile 3,54 dolar

Teknik göstergelerde son durum

TradingView grafiğinde 20 günlük üssel hareketli ortalama 1,10456 dolar, 50 günlük üssel hareketli ortalama ise 1,14500 dolar seviyesinde bulunuyor. XRP şu anda 20 günlük ortalamanın üzerinde, 50 günlük ortalamanın ise altında işlem görüyor.

100 günlük üssel hareketli ortalama 1,23706 dolar, 200 günlük üssel hareketli ortalama ise 1,44027 dolar düzeyinde yer alıyor. Her iki uzun vadeli ortalamanın da güncel fiyatın üzerinde kalması, daha geniş görünümde direnç baskısının sürdüğüne işaret ediyor. Göreceli Güç Endeksi 55,16 seviyesine yükselirken, göstergenin hareketli ortalaması 46,41 olarak ölçüldü. Böylece momentum tarafında iyileşme görülse de gösterge henüz aşırı alım bölgesine ulaşmadı.

Kısa vadede 1,14500 dolar direnç bölgesi ile 1,23 dolar seviyesi izleniyor. Fiyatın 20 günlük ortalamanın altına inmesi halinde dikkat yeniden yakın destek alanlarına kayabilir.