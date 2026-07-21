Bitcoin’de iki zıt sinyal: Kısa vadede baskı, uzun vadede birikim

Küresel varlık yönetim şirketi VanEck, Bitcoin piyasasında kısa ve uzun vadeli görünümün birbirinden belirgin biçimde ayrıştığını bildirdi. Şirketin 20 Temmuz’da yayımladığı “Temmuz Ortası 2026 Bitcoin ChainCheck” raporuna göre türev piyasalarındaki temkinli pozisyonlanma kısa vadede satış baskısının sürebileceğini gösterirken, uzun vadeli yatırımcıların elindeki yüksek BTC miktarı yapısal görünümü destekliyor.

VanEck’in Patrick Bush, Matthew Sigel ve Griffin MacMaster tarafından hazırlanan raporunda, Bitcoin’in temmuz ayında yaklaşık 63 bin 700 dolar seviyesinde konsolide olduğu belirtildi. BTC fiyatı aylık bazda büyük ölçüde değişmezken, altı aylık zirvesinin yüzde 33 ve 200 günlük hareketli ortalamasının yaklaşık yüzde 14 altında kaldı. Son 30 günlük gerçekleşen volatilite ise yıllıklandırılmış bazda yüzde 30,4’e geriledi.

Opsiyon Piyasasında Düşüş Endişesi Sürüyor

Rapora göre Bitcoin opsiyonlarında aşağı yönlü fiyat hareketlerine karşı koruma sağlayan put sözleşmelerine yönelik talep öne çıkıyor. Son bir ayda ödenen toplam opsiyon primi yüzde 23 düşüşle 613,6 milyon dolara gerilese de put/call prim oranı 1,49’a yükseldi. Bu oran, 2021’den bu yana gözlemlenen değerlerin yüzde 90’ından daha yüksek bir seviyeye karşılık geliyor.

Bir aylık put ve call opsiyonlarının ima edilen volatilitesi arasındaki fark da 9,8 puandan 11,4 puana çıktı. VanEck, söz konusu seviyenin tarihsel olarak ortalamanın altında Bitcoin getirilerinin görüldüğü bir aralıkta bulunduğuna dikkat çekti. Raporda, yatırımcıların yükseliş beklentisini yansıtan call opsiyonlarını satarak düşüş koruması sağlayan put sözleşmelerini finanse ediyor olabileceği değerlendirildi.

Sürekli vadeli işlem sözleşmelerindeki 30 günlük ortalama fonlama oranı da yıllıklandırılmış bazda yaklaşık yüzde 4,5 seviyesinde ölçüldü. Pozitif fonlama, uzun pozisyon taşıyan yatırımcıların kısa pozisyon sahiplerine ödeme yaptığını gösteriyor. Ancak mevcut oran, yüzde 8,4 seviyesindeki uzun dönem ortalamasının yaklaşık yarısında bulunuyor.

VanEck’e göre opsiyonlardaki put/call volatilite farkının 15 puanı aşmaması ve fonlama oranlarının negatife dönmemesi, piyasada henüz tarihsel diplerde görülen ölçüde bir teslimiyet yaşanmadığını gösteriyor. Şirket, bu koşullar altında yakın ve orta vadede hızlı bir toparlanmadan çok, aşağı yönlü baskının devam etme ihtimalinin öne çıktığını belirtti.

Uzun Vadeli Yatırımcılar Bitcoin’lerini Tutuyor

Zincir üstü veriler ise türev piyasasından daha olumlu bir tablo ortaya koydu. Bir yıldan uzun süredir elde tutulan Bitcoin miktarı 12,2 milyon BTC ile dolaşımdaki arzın yüzde 60,8’ine ulaştı. Ayrıca toplam arzın yüzde 17,7’sini oluşturan yaklaşık 3,55 milyon BTC, altı ila 12 aylık elde tutma grubunda bulunuyor.

VanEck, dolaşımdaki Bitcoin arzının yüzde 60’tan fazlasının uzun vadeli yatırımcıların elinde bulunduğu ve bu oranın yükseldiği dönemlerin geçmişte ortalamanın üzerinde getirilerle ilişkilendirildiğini ifade etti. Bununla birlikte son bir ayda üç ila 10 yıldır tutulan bazı Bitcoin’lerde hareketlilik artarken, bir ila iki yıl ve 10 yıldan uzun süredir tutulan BTC’lerde satış eğilimi daha sınırlı kaldı.

Rapordaki veriler, kısa vadeli yatırımcıların düşüş riskine karşı korunmaya devam ettiğini, en eski Bitcoin yatırımcılarının ise varlıklarını büyük ölçüde hareket ettirmediğini gösteriyor. Bu ayrışma, yakın vadede fiyat baskısının tamamen sona ermediğine ancak uzun vadeli satılabilir arzın sınırlı kalabileceğine işaret ediyor.