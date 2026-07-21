Çip hisseleri toparlandı, Bitcoin 66 bin doları aştı: Piyasalarda risk iştahı güçlendi

Küresel piyasalar, yarı iletken hisselerinde hızlanan toparlanmanın etkisiyle salı günü pozitif bir görünüm sergiledi. Geçen hafta teknoloji sektöründe yaşanan sert satışların ardından çip üreticilerine yeniden yönelen yatırımcılar, hem hisse senetlerini hem de kripto para piyasasını destekledi. Bitcoin bir ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaşırken, ABD’nin yeni gümrük tarifesi hazırlıkları ve İran gerilimi piyasalar üzerindeki temel riskler olarak öne çıktı.

ABD vadeli endekslerinde Nasdaq 100 yüzde 1,3, S&P 500 ise yüzde 0,5 yükseldi. Yarı iletken şirketlerini takip eden önemli bir borsa yatırım fonundaki artış yüzde 4’e ulaşırken, teknoloji hisseleri Asya ve Avrupa piyasalarındaki yükselişe de öncülük etti.

Güney Kore ve Tayvan’dan gelen beklentilerin üzerindeki ihracat verileri, Samsung Electronics ve TSMC gibi sektörün önde gelen şirketlerine alım getirdi. Yarı iletken hisseleri geçen hafta bir yılı aşkın sürenin en sert haftalık düşüşünü yaşamıştı. Gerilemenin ardından değerlemelerin daha cazip seviyelere gelmesi, yatırımcıların sektöre yeniden yönelmesini sağladı.

Piyasalar, yüksek değerlemelere ve büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekâ altyapısına yönelik harcamalarını sürdürüp sürdüremeyeceğine ilişkin soru işaretlerine rağmen uzun vadeli yapay zekâ yatırım döngüsüne yönelik iyimserliğini koruyor. Son seanslarda çip hisselerinde görülen yüksek oynaklığın temelinde de bu iki farklı beklenti bulunuyordu.

Bitcoin’de 68 Bin Dolar Yeni Eşik

Hisse piyasalarındaki toparlanma kripto paralara da yansıdı. Bitcoin son 24 saatte yüzde 3,5 değer kazanarak 66 bin doların üzerine çıktı ve bir aydan uzun sürenin en yüksek seviyesini gördü. Ether, BNB ve XRP’deki yükseliş Bitcoin’i geride bırakırken, merkeziyetsiz finans projelerini izleyen CoinDesk DeFi Select Endeksi yüzde 9 arttı.

Bitcoin’deki yükselişte, ABD’de kripto piyasasının yasal çerçevesini belirlemeyi amaçlayan Clarity Act üzerindeki anlaşmazlıkların çözüme yaklaşması da etkili oldu. Crypto in America programının sunucusu Eleanor Terrett, ABD Başkanı Donald Trump’ın tasarıdaki temel etik hükmünü kabul ettiğini ve ilgili metnin Cumhuriyetçi senatörlerle paylaşıldığını bildirdi.

Söz konusu etik düzenleme, tasarının Senato’dan geçirilmesinin önündeki en önemli engellerden biri olarak görülüyor. Clarity Act’in yasalaşması halinde dijital emtialar ile menkul kıymetler arasındaki ayrımın daha net yapılması ve bugüne kadar büyük ölçüde yaptırım kararlarıyla şekillenen kripto düzenlemelerinin yasal zemine oturtulması hedefleniyor.

Bitcoin’de yatırımcıların izlediği bir sonraki önemli seviye 68 bin dolar. FxPro Baş Piyasa Analisti Alex Kuptsikevich’e göre bu bölge, mayıs-haziran dönemindeki düşüşün yüzde 61,8 Fibonacci düzeltme seviyesine karşılık geliyor. Bitcoin’in bu seviyenin üzerinde kalıcı olması, yükseliş eğilimine dönüşün güçlendiğine yönelik yeni bir sinyal oluşturabilir.

Vadeli işlem piyasaları da yükselişe yeni sermaye girişinin eşlik ettiğini gösteriyor. Bitcoin vadeli işlemlerindeki açık pozisyon miktarı bir gün içinde 750 bin BTC’nin altından 770 bin BTC’ye çıktı. Ether vadeli işlemlerinde de benzer bir hareket görülürken XRP ve Solana açık pozisyonlarında sınırlı değişim kaydedildi.

Bununla birlikte oynaklık göstergeleri yükselişin kalıcılığı konusunda temkinli olunması gerektiğine işaret ediyor. Bitcoin’in 30 günlük ima edilen oynaklığını izleyen BVIV endeksinin, fiyat yükselirken gerilemeyi durdurması, bazı yatırımcıların yükseliş sırasında opsiyonlarla koruma pozisyonu almaya başladığını gösterdi.

Charles Schwab Beklentileri Aştı

Şirket bilançoları da piyasa görünümünü destekledi. Charles Schwab, ikinci çeyrekte hisse başına 1,62 dolar düzeltilmiş kâr açıklayarak 1,55 dolarlık piyasa beklentisini geride bıraktı. Şirketin geliri 7,07 milyar dolarla 6,92 milyar dolarlık tahminin üzerine çıktı.

Net faiz geliri 3,36 milyar dolar olurken toplam müşteri varlıkları yıllık yüzde 22 artışla 13,08 trilyon dolara ulaştı. Çeyrek boyunca 118,7 milyar dolarlık yeni varlık girişi kaydedilirken temel net yeni varlık miktarı 120 milyar dolar olarak açıklandı. Açılan yeni yatırım hesabı sayısı da 1,39 milyonla beklentileri aştı.

Buna karşılık bankacılık mevduatları 249,7 milyar dolarda kalarak 252,22 milyar dolarlık piyasa tahmininin altında gerçekleşti.

İran Gerilimi Petrolü 90 Doların Üzerinde Tutuyor

Riskli varlıklardaki yükselişe rağmen Orta Doğu’daki gelişmeler enerji piyasaları üzerindeki baskısını sürdürüyor. ABD ile İran arasındaki çatışmaların onuncu güne girmesi ve karşılıklı saldırıların devam etmesiyle Brent petrol yüzde 1,2 yükselerek varil başına 90 doların üzerinde işlem gördü.

İranlı yetkililerin Pakistan’da arabulucu ülkelerin temsilcileriyle görüşmelere başladığı bildirildi. Görüşmelere katılan taraflar ve ele alınan konular henüz netleşmese de diplomatik temas ihtimali, piyasaların Orta Doğu riskini yeniden değerlendirmesine neden oldu.

Öte yandan Husiler, Suudi Arabistan limanlarına uğrayan gemilerin dünyanın herhangi bir noktasında hedef alınabileceği uyarısında bulundu. Açıklama, bölgedeki çatışmanın uluslararası deniz taşımacılığına ve enerji arzına yönelik riskleri artırabileceği yönündeki endişeleri güçlendirdi.

ABD’den 60 Ekonomiye Yeni Tarife Hazırlığı

Piyasaların takip ettiği bir diğer önemli gelişme ise Trump yönetiminin 60 kadar ekonomiye yeni gümrük tarifeleri uygulamaya hazırlanması oldu. Financial Times’ın haberine göre tarifeler bu hafta içinde açıklanabilir. ABD’nin küresel ithalata uyguladığı geçici yüzde 10’luk genel tarifenin süresi 24 Temmuz’da sona erecek.

Yeni tarifelerin, ülkelerin zorla çalıştırmayla üretilen malların ithalatını engelleme konusundaki uygulamalarına göre yüzde 10 veya yüzde 12,5 olarak belirlenebileceği bildirildi. Daha güçlü denetim sistemleri kuran ülkelerin yüzde 10, uygulamaları yetersiz görülen ekonomilerin ise yüzde 12,5 ek tarifeyle karşılaşabileceği belirtiliyor.

Güney Kore, Çin, Japonya ve Brezilya’nın yüzde 12,5’lik grupta; Kanada, Meksika, Avrupa Birliği ve İngiltere’nin ise yüzde 10’luk grupta yer alabileceği öne sürüldü. Bazı temel ürünlerin uygulamadan muaf tutulabileceği ifade edildi.

Trump yönetiminin aşırı üretim kapasitesi gibi farklı konularda da ABD Ticaret Yasası’nın 301’inci maddesi kapsamında soruşturmalar yürüttüğü belirtiliyor. Bu nedenle bazı ülkelere uygulanacak nihai tarifelerin daha yüksek seviyelere çıkma ihtimali bulunuyor.

İngiltere’de ise zayıf ekonomik verilerin yeni faiz artırımı beklentilerini azaltmasıyla devlet tahvili getirileri geriledi. Yatırımcılar Başbakan Andy Burnham’ın açıklayacağı yeni politikaları beklerken Londra Borsası, normal piyasa saatleri dışında da kesintisize yakın işlem imkânı sağlayacak yeni bir platform kurmayı planladığını duyurdu.