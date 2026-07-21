XRP’de fiyat dinamiklerinin arkasında ne var? Kurumsal rapor açıkladı

Kurumsal kripto endeks sağlayıcısı CF Benchmarks, XRP’de (Ripple) son dönemde görülen yükselişin arkasındaki temel etkenin Ripple’a özgü gelişmelerden çok, ABD’de değişen faiz beklentileri olduğunu vurguluyor. Şirketin haftalık piyasa raporu, XRP fiyatındaki toparlanmanın makroekonomik koşullarla yakından bağlantılı olduğuna işaret etti.

Raporda XRP’nin, 29 Temmuz’da ABD’de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde temkinli bir konumda olduğu belirtiliyor. Yatırımcıların yüksek enflasyonun ABD Merkez Bankasını daha sıkı bir para politikasına yöneltebileceğinden endişe etmesi, riskli varlıklar üzerinde satış baskısı oluşturmaya devam ediyor.

Buna karşılık haziran ayına ilişkin tüketici ve üretici enflasyonu verilerinin beklentilerin altında kalması, piyasalardaki görünümü değiştirdi. Enflasyon baskısının hafiflediğine yönelik veriler sonrasında temmuz ayında faiz artırımı yapılma ihtimali yüzde 10-13 aralığına kadar geriledi.

Faiz beklentilerindeki bu değişim, kripto para piyasasında yeniden alımları desteklerken XRP de önceki kayıplarını geri aldı. CF Benchmarks, fiyat hareketinin doğrudan XRP Ledger güncellemeleri, Ripple ortaklıkları veya XRP’ye özgü kurumsal talep kaynaklı olmadığı çıkarımında bulunuyor.

Yükselişin Devamı Fed’e Bağlı Olabilir

Rapor, XRP’deki toparlanmanın genel risk iştahındaki artışın bir parçası olduğunu ortaya koyuyor. Faizlerin yükselmeyeceğine yönelik beklentiler, yatırımcıların kripto paralar gibi daha yüksek risk taşıyan varlıklara yönelmesini kolaylaştırdı.

Bu nedenle XRP’nin kısa vadeli performansında Ripple kaynaklı haberlerden çok, ABD Merkez Bankasının para politikası mesajlarının belirleyici olabileceğinin üstü ısrarla çizilmiş. Enflasyonun yeniden yükselmesi veya faiz artırım ihtimalinin güçlenmesi halinde XRP dahil olmak üzere kripto varlıkların yeniden satış baskısıyla karşılaşabilir.

Öte yandan Fed’in daha temkinli bir politika izlemesi ve faiz artırımı riskinin düşük kalması, XRP’deki toparlanmanın devam etmesine destek olabilir. Ancak yılbaşından bu yana devam eden yüksek oranlı kayıp, yükselişin henüz daha geniş çaplı ve kalıcı bir trend dönüşümüne işaret etmediğini gösteriyor.

CF Benchmarks’ın değerlendirmesi, XRP fiyatındaki son hareketlerin yalnızca Ripple ekosistemindeki gelişmeler üzerinden okunmaması gerektiğini ortaya koyuyor. Rapora göre XRP’nin kısa vadeli yönü, büyük ölçüde ABD enflasyon verileri, faiz beklentileri ve küresel piyasalardaki risk iştahı tarafından şekillenecek.