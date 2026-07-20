Kayıt Banner
Kripto Para

Vietnam lisanssız kripto işlemlerine 200 milyon dong ceza getirdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Vietnam, lisanssız kripto işlemleri için 200 milyon donga kadar ceza getirdi.
  • 📌 Yetkisiz platformları kullanan yatırımcılar 1 Eylül'den sonra para cezasıyla karşılaşacak.
  • 🏦 Yerel kullanıcıların yurt dışı borsalardan lisanslı iç piyasaya taşınması planlanıyor.
  • 🌍 2025 endeksinde dördüncü sırada yer alan Vietnam'da 12 aylık işlem hacmi 220 milyar doları aştı ve bu tablo kripto piyasasında $BTC dışındaki ilgiyi de gösterdi.
Onur Atam
Onur Atam

Vietnam, düzenlenmiş kripto piyasasına geçiş hazırlıkları kapsamında lisanssız işlem ve hizmet faaliyetlerine idari para cezaları getirdi. 16 Temmuz’da imzalanan 284/2026/NĐ CP sayılı kararname, 1 Eylül’de yürürlüğe girecek. Düzenleme, yatırımcıları, hizmet sağlayıcıları ve pilot program sürecindeki token ihraççılarını kapsıyor.

İçindekiler
1 Yatırımcılar ve yerel platformlar için yeni çerçeve
2 Hizmet sağlayıcılar için daha ağır yaptırımlar
3 Pilot dönemde sınırlı sayıda borsa öne çıkıyor

Yatırımcılar ve yerel platformlar için yeni çerçeve

Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilmeyen platformlarda işlem yapan yerel yatırımcılar 30 milyon ile 50 milyon dong arasında ceza riskiyle karşı karşıya kalacak. Bu tutar yaklaşık 1.140 ile 1.900 dolar aralığına denk geliyor. Düzenleme, işlemlerin onaylı yerel sistem içine taşınmasını hedefliyor.

Yabancı yatırımcılara ayrılmış varlıkların satın alınması ise daha ağır yaptırımlara tabi olacak. Bu kapsamda uygulanacak para cezaları 70 milyon ile 100 milyon dong arasında değişecek. Vietnam yönetimi böylece belirli varlık türlerine yönelik erişimi daha sıkı denetim altına almayı amaçlıyor.

Vietnam yönetimi, lisanssız kripto işlemleri ve kara para aklamayı önleme yükümlülüklerindeki ihlaller için yeni para cezaları belirleyerek düzenlenmiş piyasa modeline geçişi hızlandırıyor.

Ülke, sıkılaşan çerçeveye rağmen kripto benimsenmesinde üst sıralarda yer almayı sürdürüyor. Chainalysis verilerine göre Vietnam, 2025 Küresel Kripto Benimseme Endeksi’nde dördüncü sırada bulundu. Temmuz 2024 ile Haziran 2025 arasında ülkedeki kripto işlem hacmi 220 milyar doları aştı. Chainalysis, blokzincir verileri üzerinden kripto kullanım eğilimlerini izleyen araştırma şirketi olarak biliniyor.

Mini sözlük: Chainalysis, blokzincir üzerindeki işlem akışlarını inceleyerek benimsenme, risk ve uyum başlıklarında veri üreten bir analiz şirketidir.

Hizmet sağlayıcılar için daha ağır yaptırımlar

Kararname, kripto hizmet sağlayıcılarına da geniş yükümlülükler getiriyor. Müşteri hesabı açarken kimlik tespiti yapmayan kuruluşlara 50 milyon ile 70 milyon dong arasında ceza uygulanacak. Lisans almadan kripto hizmeti sunanlara ve yetkisiz tanıtım faaliyeti yürütenlere ise 180 milyon ile 200 milyon dong arasında para cezası kesilecek.

Bu çerçeve, müşteri tanıma, bildirim ve kara para aklamayı önleme yükümlülükleriyle birlikte işleyecek. Vietnam Menkul Kıymetler Komisyonu, ocak ayında kabul edilen başvuru süreci kapsamında yerel piyasada lisanslı kripto işlem faaliyetleri için yetkili kurum olarak görev yapıyor.

Maliye Bakan Yardımcısı Nguyen Duc Chi, mayıs ayında düzenlenmiş kripto işlemlerinin 2026’nın üçüncü çeyreğinde başlamasının planlandığını açıklamıştı.

Pilot dönemde sınırlı sayıda borsa öne çıkıyor

Vietnam yönetimi, yerel kullanıcıları yurt dışı borsalardan ülke içinde lisanslı platformlara yönlendirmeye hazırlanıyor. Mart ayında yetkililer, denizaşırı kripto işlemlerine kısıtlama seçeneğini değerlendirmişti. Bu yaklaşım, sermaye akışlarını izleme ve yerel denetimi güçlendirme planının parçası olarak öne çıkıyor.

Pilot lisans programında ilk eleme aşamasını geçen bazı finans kuruluşları da netleşti. Techcombank, VPBank, LPBank, VIX Securities ve Sun Group ile bağlantılı yapılar bu süreçte öne çıktı. Vietnam, pilot dönemde yalnızca sınırlı sayıda borsaya yetki vermeyi hedefliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Coinbase CEO’sunun profil fotoğrafı memecoin’i uçurdu: Armstrong’dan kritik uyarı

Injective, SEC’ye transfer acentesi kaydı için başvurdu

MKK kripto varlık kayıt sistemini devreye aldı: Türk kullanıcılar için veriler günlük açıklanacak

MoonPay, Glide’ı satın alarak dijital varlık altyapısını genişletti

Sekiz yıldır suskun kalan cüzdan 5.908 BTC’yi yeni adrese taşıdı

Volvo şirket içi kendi kripto para birimini test ediyor

Ethereum Foundation 2026’da kapsamlı yeniden yapılanmaya gitti

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Analistler Ethereum’da dip beklemenin maliyetli olabileceğini belirtiyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Analistler Ethereum’da dip beklemenin maliyetli olabileceğini belirtiyor
Ethereum (ETH)
Trump’tan alüminyum, kritik mineraller ve İran konusunda peş peşe hamleler
Ekonomi
XRP için 6,02 dolarlık yeni zirve hedefi gündeme geldi
RIPPLE (XRP)
Sadece Bir Kez Ayarlayın ve Bırakın: Kripto Portföyünüz Kendini Güncellesin
BITCOIN Haberleri
Coinbase CEO’sunun profil fotoğrafı memecoin’i uçurdu: Armstrong’dan kritik uyarı
Kripto Para
Lost your password?