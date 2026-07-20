Vietnam lisanssız kripto işlemlerine 200 milyon dong ceza getirdi

Vietnam, düzenlenmiş kripto piyasasına geçiş hazırlıkları kapsamında lisanssız işlem ve hizmet faaliyetlerine idari para cezaları getirdi. 16 Temmuz’da imzalanan 284/2026/NĐ CP sayılı kararname, 1 Eylül’de yürürlüğe girecek. Düzenleme, yatırımcıları, hizmet sağlayıcıları ve pilot program sürecindeki token ihraççılarını kapsıyor.

Yatırımcılar ve yerel platformlar için yeni çerçeve

Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilmeyen platformlarda işlem yapan yerel yatırımcılar 30 milyon ile 50 milyon dong arasında ceza riskiyle karşı karşıya kalacak. Bu tutar yaklaşık 1.140 ile 1.900 dolar aralığına denk geliyor. Düzenleme, işlemlerin onaylı yerel sistem içine taşınmasını hedefliyor.

Yabancı yatırımcılara ayrılmış varlıkların satın alınması ise daha ağır yaptırımlara tabi olacak. Bu kapsamda uygulanacak para cezaları 70 milyon ile 100 milyon dong arasında değişecek. Vietnam yönetimi böylece belirli varlık türlerine yönelik erişimi daha sıkı denetim altına almayı amaçlıyor.

Vietnam yönetimi, lisanssız kripto işlemleri ve kara para aklamayı önleme yükümlülüklerindeki ihlaller için yeni para cezaları belirleyerek düzenlenmiş piyasa modeline geçişi hızlandırıyor.

Ülke, sıkılaşan çerçeveye rağmen kripto benimsenmesinde üst sıralarda yer almayı sürdürüyor. Chainalysis verilerine göre Vietnam, 2025 Küresel Kripto Benimseme Endeksi’nde dördüncü sırada bulundu. Temmuz 2024 ile Haziran 2025 arasında ülkedeki kripto işlem hacmi 220 milyar doları aştı. Chainalysis, blokzincir verileri üzerinden kripto kullanım eğilimlerini izleyen araştırma şirketi olarak biliniyor.

Mini sözlük: Chainalysis, blokzincir üzerindeki işlem akışlarını inceleyerek benimsenme, risk ve uyum başlıklarında veri üreten bir analiz şirketidir.

Hizmet sağlayıcılar için daha ağır yaptırımlar

Kararname, kripto hizmet sağlayıcılarına da geniş yükümlülükler getiriyor. Müşteri hesabı açarken kimlik tespiti yapmayan kuruluşlara 50 milyon ile 70 milyon dong arasında ceza uygulanacak. Lisans almadan kripto hizmeti sunanlara ve yetkisiz tanıtım faaliyeti yürütenlere ise 180 milyon ile 200 milyon dong arasında para cezası kesilecek.

Bu çerçeve, müşteri tanıma, bildirim ve kara para aklamayı önleme yükümlülükleriyle birlikte işleyecek. Vietnam Menkul Kıymetler Komisyonu, ocak ayında kabul edilen başvuru süreci kapsamında yerel piyasada lisanslı kripto işlem faaliyetleri için yetkili kurum olarak görev yapıyor.

Maliye Bakan Yardımcısı Nguyen Duc Chi, mayıs ayında düzenlenmiş kripto işlemlerinin 2026’nın üçüncü çeyreğinde başlamasının planlandığını açıklamıştı.

Pilot dönemde sınırlı sayıda borsa öne çıkıyor

Vietnam yönetimi, yerel kullanıcıları yurt dışı borsalardan ülke içinde lisanslı platformlara yönlendirmeye hazırlanıyor. Mart ayında yetkililer, denizaşırı kripto işlemlerine kısıtlama seçeneğini değerlendirmişti. Bu yaklaşım, sermaye akışlarını izleme ve yerel denetimi güçlendirme planının parçası olarak öne çıkıyor.

Pilot lisans programında ilk eleme aşamasını geçen bazı finans kuruluşları da netleşti. Techcombank, VPBank, LPBank, VIX Securities ve Sun Group ile bağlantılı yapılar bu süreçte öne çıktı. Vietnam, pilot dönemde yalnızca sınırlı sayıda borsaya yetki vermeyi hedefliyor.