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Ethereum (ETH)

Analistler Ethereum’da dip beklemenin maliyetli olabileceğini belirtiyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum kritik destek bölgesinin üzerinde kalırken analistler dip beklemenin riskine dikkat çekti.
  • 📉 Crypto Patel, birçok yatırımcının 700 ile 1.000 dolar aralığını beklediğini, ancak bu seviyelerin görülmeyebileceğini söylüyor.
  • 📊 $ETH, 20 ve 50 günlük ortalamaların üzerinde kalırken 100 ve 200 günlük ortalamaların altında işlem görüyor.
  • 🧭 Kurumsal ilgi ve spot ETF akışı, Ethereum için uzun vadeli tezi destekleyen başlıklar arasında yer alıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ethereum, son 24 saatte sınırlı bir gerileme yaşasa da kritik bir destek bölgesinin üzerinde işlem görmeyi sürdürüyor. Piyasada ise fiyatın daha da düşmesini beklemenin, olası bir yükseliş hareketini kaçırma riski taşıyıp taşımadığı tartışılıyor.

İçindekiler
1 Uzun vadeli görünümde temkinli iyimserlik öne çıktı
2 Teknik göstergeler destek bölgesinin korunduğunu gösterdi

Uzun vadeli görünümde temkinli iyimserlik öne çıktı

ETH, yazım sırasında 1.867,70 dolar seviyesinde bulunuyor. Varlık son 24 saatte %0,25 değer kaybederken, günlük işlem hacmi 16,83 milyar dolar, piyasa değeri ise 224,88 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu tablo, fiyat hareketinin yavaşlamasına rağmen yatırımcı ilgisinin tamamen zayıflamadığına işaret ediyor.

Kripto para analisti Crypto Patel, Ethereum’un uzun vadeli görünümüne ilişkin değerlendirmesinde, birçok yatırımcının fiyatın yeniden güç kazanmadan önce 700 ile 1.000 dolar aralığına inmesini beklediğini söyledi. Patel’e göre ETH bu seviyelere hiç gerilemezse, bu yaklaşım yatırımcılar açısından pahalı bir hataya dönüşebilir.

Crypto Patel, yatırımcıların dip seviyeyi yakalamaya aşırı odaklandığını, piyasaya girmeden önce %30 ile %50 arasında ek düşüş beklediğini, bu tutumun da çoğu zaman stratejiden çok duygularla şekillendiğini vurguluyor.

Analist, üç ila beş yıllık bir perspektife sahip yatırımcıların, piyasanın yönünün netleşmediği dönemlerde kademeli alımı değerlendirmesinin daha sağlıklı olabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte Patel, ileriye dönük olumlu beklentisini korurken, Ethereum’da ilerleyen dönemde yeni ve sert bir düzeltme ihtimalini de göz ardı etmiyor.

Patel, olası fiyat düşüşlerinin piyasadan uzak durma gerekçesi değil, alım fırsatı olarak görülebileceğini düşünüyor. Uzun vadeli tezini destekleyen başlıklar arasında artan kurumsal ilgi, spot Ethereum ETF’lerinin çektiği uzun vadeli sermaye ve Ethereum’un merkeziyetsiz finans, stabilcoinler, gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi ile zincir üstü finans uygulamalarındaki güçlü konumu yer alıyor.

Patel, profesyonel yatırımcıların çoğu zaman piyasa heyecanlanmadan önce pozisyon aldığını, bu nedenle geç kalma riskinin dip arayışından daha önemli hale gelebileceğini aktarıyor.

Teknik göstergeler destek bölgesinin korunduğunu gösterdi

Teknik tarafta Ethereum için bazı olumlu sinyaller dikkat çekiyor. ETH, 20 günlük basit hareketli ortalama olan 1.797,53 doların ve 50 günlük basit hareketli ortalama olan 1.731,95 doların üzerinde kalmayı sürdürüyor. Bu görünüm, alıcıların kısa ve orta vadeli destek çizgilerini savunduğunu gösteriyor.

Buna karşılık fiyat, 100 günlük 1.986,81 dolar seviyesinin ve 200 günlük 2.178,17 dolar seviyesinin altında bulunuyor. Bu durum, genel eğilimin henüz tam anlamıyla güçlü bir yükseliş evresine geçmediğine işaret ediyor. 100 günlük ortalamanın üzerine net bir çıkış, toparlanma beklentilerini güçlendirebilir ve yeni alımları destekleyebilir.

Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI da 59,09 seviyesinde bulunuyor. Gösterge, 57,91 seviyesindeki sinyal çizgisinin üzerinde hareket ederken henüz 70 eşiğini aşmış değil. Bu yapı, alım baskısının kademeli biçimde arttığını ancak piyasanın aşırı ısınmadığını ortaya koyuyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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