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Ekonomi

Trump’tan alüminyum, kritik mineraller ve İran konusunda peş peşe hamleler

Bilmeniz Gerekenler

  • 🏭 Trump, ABD’de alüminyum izabe tesislerine yatırım yapacak şirketler için teşvik programı kurulmasını istedi.
  • ⛏️ Savunma şirketlerinin yabancı kritik mineral ve malzeme kullanımına yönelik muafiyetleri zorlaştırıldı.
  • ⚠️ Riskli yabancı tedarikçileri değiştirmeyen savunma yüklenicileri, kamu sözleşmelerini kaybedebilecek.
  • 🇮🇷 ABD ile İran arasındaki görüşmeler sürerken, Washington’ın askeri ve siyasi baskıyı devam ettireceği belirtildi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin alüminyum üretim kapasitesini artırmayı, savunma sanayisinin yabancı tedarikçilere bağımlılığını azaltmayı ve İran’a yönelik baskıyı sürdürmeyi hedefleyen bir dizi adım attı.

İçindekiler
1 Alüminyum ithalatında yeni düzenleme
2 Savunma şirketlerine yabancı tedarikçi uyarısı
3 İran ile görüşmeler sürüyor

Beyaz Saray tarafından biraz önce yapılan açıklamaya göre Trump, ABD’deki alüminyum izabe tesislerine yatırım yapacak şirketler için bir teşvik programı kurulmasına izin veren bir bildiri imzaladı. Programı oluşturma yetkisi ABD Ticaret Bakanı’na verildi.

Alüminyum ithalatında yeni düzenleme

Trump ayrıca ABD’ye yapılan alüminyum ithalatının yeniden ayarlanmasına yönelik ek bir karar aldı. Beyaz Saray, düzenlemenin kapsamı ve uygulanma takvimi hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Yeni adımların, yerli alüminyum üretiminin artırılması ve ABD’nin dış kaynaklara bağımlılığının azaltılması amacı taşıdığı belirtiliyor. Alüminyum; savunma, havacılık, otomotiv, enerji ve inşaat sektörlerinde yoğun biçimde kullanıldığı için alınan kararların metal piyasaları ve sanayi şirketleri üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Savunma şirketlerine yabancı tedarikçi uyarısı

Trump’ın imzaladığı ayrı bir başkanlık kararnamesi ise savunma şirketlerinin yasaklı yabancı kritik mineraller ve malzemeler için muafiyet almasını zorlaştırıyor.

Karar kapsamında yüklenicilerin, yabancı ürünlere yönelmeden önce ABD’de üretilen alternatiflere ilişkin bütün seçenekleri tüketmesi gerekecek. Şirketlerden ayrıca silah sistemlerinde kullanılan kritik minerallerin, bileşenlerin ve malzemelerin tedarik zincirlerini ayrıntılı şekilde haritalandırmaları istenecek.

Beyaz Saray’a göre riskli yabancı tedarikçilerin yerine güvenilir kaynaklar bulamayan savunma şirketleri, kamu sözleşmelerini kaybetme riskiyle karşılaşabilecek.

İran ile görüşmeler sürüyor

Trump yönetiminin ekonomi ve savunma alanındaki kararları, İran ile devam eden gerilime ilişkin açıklamalarla aynı saatlerde geldi.

Axios muhabiri Barak Ravid’e konuşan bir ABD’li yetkili, Washington ile Tahran arasında temasların sürdüğünü belirtti. Yetkili, olası ateşkes görüşmelerine ilişkin olarak iki ülke arasındaki müzakerelerin devam ettiğini söyledi.

Ancak aynı yetkiliye göre Trump yönetimi, son dönemde hayatını kaybeden ABD askerlerinin sorumluluğunu İran’a yüklüyor. Yetkili, İran’a yönelik “yıkıcı darbelerin” Trump aksi yönde karar verene kadar süreceğini ifade etti.

Açıklamada Trump’ın şu anda İran’ı, mutabakat zaptını ihlal ettiği ve Hürmüz Boğazı’nda terör eylemlerini sürdürdüğü gerekçesiyle sorumlu tutmaya odaklandığı aktarıldı. Bu açıklamalar, taraflar arasında görüşmeler devam etse de askeri ve diplomatik baskının eş zamanlı olarak sürdürüldüğünü gösteriyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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