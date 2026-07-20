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RIPPLE (XRP)

XRP için 6,02 dolarlık yeni zirve hedefi gündeme geldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 📈 $XRP için 6,02 dolarlık yeni zirve hedefi gündeme geldi.
  • 📊 Çok yıllı üçgen kırılımının ardından yükselen kanal öne çıktı.
  • 🔍 Mevcut senaryo kanalın alt sınırındaki desteğin korunmasına bağlı.
  • 🏛️ CLARITY Act düzenlemesi olası destekleyici unsur olarak gösteriliyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Kripto para yatırımcısı Celal Küçüker, aylık grafikte 1,08 dolar civarında işlem gören XRP için 6,02 dolarlık hedefe işaret ediyor. Küçüker, bu seviyeyi uzun vadeli teknik yapının desteklediği ilk güçlü zirve hedefi olarak değerlendiriyor.

İçindekiler
1 Çok yıllı üçgen formasyonu kırıldı
2 Yükselen kanal desteği izleniyor
3 CLARITY Act düzenlemesi fiyatlamayı etkileyebilir

Çok yıllı üçgen formasyonu kırıldı

XRP fiyatı, 2018’in başındaki yükselişin ardından yıllar süren simetrik üçgen formasyonuna girdi. Alçalan üst trend çizgisi ile yükselen alt trend çizgisi arasında sıkışan fiyat, aylık grafikte giderek daralan bir yapı oluşturdu.

Formasyonun 2024’ün sonlarında yukarı yönlü kırılmasıyla XRP 3 doların üzerine çıktı ve Temmuz 2025’te 3,65 dolara ulaştı. Ancak fiyatın bu bölgede kalıcı olamaması, Küçüker’in grafiğinde söz konusu seviyenin zayıf bir zirve olarak değerlendirilmesine yol açtı.

Yükselen kanal desteği izleniyor

Üçgen kırılımının ardından fiyat yükselen bir kanalın içine yerleşti. Küçüker’in öngördüğü senaryoda XRP, kanalın alt sınırını yeniden test ettikten sonra yönünü yukarı çevirerek 6,02 dolara ilerleyebilir. Bu beklentinin korunması için mevcut destek bölgesinin kaybedilmemesi gerekiyor.

Daralan formasyonların kırılması, kanal destekleri ve önemli dirençlerin takibi yatırımcıların piyasa hareketlerini yakından izlemesini gerektiriyor. Hesap açma zahmeti gerektirmeyen CryptoAppsy, kripto yatırımlarınızı anlık fiyatlar, detaylı grafikler ve çoklu para birimi destekli portföy yönetimiyle tek bir ekranda birleştiriyor. Kullanıcılar akıllı fiyat alarmları kurabilir, ellerindeki coin’lere özel haberleri filtreleyebilir, yeni listelenen altcoin’leri keşfedebilir ve Fed faiz oranları gibi kritik makroekonomik verileri takip edebilir.

CLARITY Act düzenlemesi fiyatlamayı etkileyebilir

Küçüker, teknik görünümün yanında CLARITY Act düzenlemesini de olası bir destekleyici unsur olarak gösteriyor. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde XRP’nin Ethereum kadar fayda sağlayabileceğini öngören yatırımcı, XRP’nin kurumsal kullanıma ve ABD pazarına daha yakın olduğunu savunuyor.

CLARITY Act için Senato Genel Kurulunda yapılması beklenen oylamanın tarihi ve düzenlemenin 2026 içinde yasalaşıp yasalaşmayacağı henüz kesinleşmedi. Teknik senaryonun geçerliliği ise yükselen kanalın alt sınırındaki desteğin korunmasına bağlı bulunuyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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