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En büyük altcoinin ciddi miktarda rakibi bulunuyor elbette bunlar sistemlerdeki bazı sorunlardan kaynaklanıyor. Ethereum, ağdaki bazı sorunları iyileştirmek için tamamen PoS mekanizmasına geçiyor. Bu aynı zamanda çevresel kaygılar sebebiyle Ethereum’u hedef alanların gardını düşürmesine de sebep olacaktır. Uzun süredir beklenen birleşmeye artık bir adım daha yakınız.

Ethereum Birleşmesi

Geliştiriciler, bu yıl içinde gerçekleşecek olan Ethereum birleştirmesine hazırlık olarak, Ropsten test ağındaki birleştirmeyi etkinleştirdi. Birleşme, hareketin ilk olarak 3 Haziran’da duyurulmasının ardından Çarşamba öğleden sonra gerçekleşti. Ropsten’in iş kanıtı zinciri, kodlarını bir araya getirerek hisse kanıtı zinciri ile birleştirildi. Bugünkü birleştirme, Ethereum düğümlerini kullanan istemci yazılımının herhangi bir aksaklık olmadan çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kritik öneme sahiptir. Lighthouse, Lodestar, Prysm, Teku, Besu, Erigon, go-ethereum (geth) ve Nethermind dahil olmak üzere müşteri yazılım ekipleri birleştirmeye katıldı.

Ethereum‘un kurucu ortağı Vitalik Buterin bugün erken saatlerde canlı yayında “Tabii ki, 6 saat boyunca iyi çalışan birleştirme tam bir başarının kanıtı değil” dedi.

Ethereum 2.0 Ne Zaman?

Henüz tam bir tarih netleşmemiş olsa da birleşmenin bu yıl olması bekleniyor. Bugün yapılan birleşme, ana ağın sorunsuz şekilde aynı şeyi yapabilmesi için önemli testlerden biridir. Ethereum geliştiricileri bu durumu çalışan bir aracın motorunu tamir etmek şeklinde açıklıyor. Birleşmenin sorunsuz tamamlanması için test ağındaki sonuçlar incelenecek. Ağustos veya Eylül ayında Ethereum 2.0 ile tamamen PoS mekanizmasına geçiş planlanıyor. Geçişin tamamlanmasıyla birlikte birçok uzman fiyatın 5.000 dolar seviyelerine hareket etmesini bekliyor.

Önceki testler, Nisan ayında ana ağda bir gölge çatalı ve başka bir test ağı olan Kiln’de başka bir birleştirme içeriyordu. Bugünün testi, terminal toplam zorluk adı verilen bir ölçü ile ölçülmektedir. İş kanıtı sürümünde bu blok zorluk düzeyine ulaşıldığında birleştirme etkinleştirilmiş olarak kabul edilir. Ropsten‘in iş kanıtı sürümü, hash oranını yapay olarak alarak birleştirmeyi herhangi bir kötü niyetli faaliyetten korumak için önceden belirlenmiş 50 katrilyon seviyesine çıkardı.

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