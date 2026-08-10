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CHAINLINK (LINK)

Standard Chartered’dan dudak uçuklatan Chainlink (LINK) tahmini

Bilmeniz Gerekenler

  • Standard Chartered'dan LINK’in için dudak uçurtan tahmin!
  • 🎯 2030’a kadar 200 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.
  • 🌐 Banka, tokenizasyon pazarının 4 trilyon dolara büyümesini bekliyor.
  • 🔗 Tokenizasyonun yaygınlaşmasının Chainlink altyapısına yönelik talebi artırabileceği değerlendiriliyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Standard Chartered, Chainlink’in yerel token’ı LINK için uzun vadeli fiyat beklentisini açıkladı. Bankaya göre LINK, tokenizasyon pazarındaki büyümenin desteğiyle 2030 yılına kadar 200 dolara yükselebilir.

Küresel yatırım bankası, Chainlink’in önümüzdeki yıllarda gerçek dünya varlıklarının (RWA) blockchain ağlarına taşınmasından önemli ölçüde faydalanabileceğini düşünüyor.

Standard Chartered, hisse senetleri ve tahviller gibi geleneksel finansal varlıkların blockchain üzerinde işlem görmesini mümkün kılan tokenizasyon pazarının 4 trilyon dolara ulaşacağını öngörüyor.

Bankaya göre bu büyüme, farklı blockchain ağlarını dış veriler ve finansal sistemlerle birbirine bağlayan Chainlink altyapısına yönelik talebi de artıracak.

Chainlink, blockchain ağlarının kendi dışındaki veri kaynakları ve finansal sistemlerle bağlantı kurmasını sağlayan altyapı sunuyor. Standard Chartered, tokenizasyonun geleneksel finansal varlıklarda daha yaygın hale gelmesiyle bu bağlantıyı sağlayan altyapının öneminin de artacağını değerlendiriyor.

LINK CryptoAppsy verilerine göre 8,22 dolardan işlem görüyor. Token’ın fiyatı son 24 saatte yüzde 0,98 geriledi.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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