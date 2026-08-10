Standard Chartered’dan dudak uçuklatan Chainlink (LINK) tahmini

Standard Chartered, Chainlink’in yerel token’ı LINK için uzun vadeli fiyat beklentisini açıkladı. Bankaya göre LINK, tokenizasyon pazarındaki büyümenin desteğiyle 2030 yılına kadar 200 dolara yükselebilir.

Küresel yatırım bankası, Chainlink’in önümüzdeki yıllarda gerçek dünya varlıklarının (RWA) blockchain ağlarına taşınmasından önemli ölçüde faydalanabileceğini düşünüyor.

Standard Chartered, hisse senetleri ve tahviller gibi geleneksel finansal varlıkların blockchain üzerinde işlem görmesini mümkün kılan tokenizasyon pazarının 4 trilyon dolara ulaşacağını öngörüyor.

Bankaya göre bu büyüme, farklı blockchain ağlarını dış veriler ve finansal sistemlerle birbirine bağlayan Chainlink altyapısına yönelik talebi de artıracak.

Chainlink, blockchain ağlarının kendi dışındaki veri kaynakları ve finansal sistemlerle bağlantı kurmasını sağlayan altyapı sunuyor. Standard Chartered, tokenizasyonun geleneksel finansal varlıklarda daha yaygın hale gelmesiyle bu bağlantıyı sağlayan altyapının öneminin de artacağını değerlendiriyor.

LINK CryptoAppsy verilerine göre 8,22 dolardan işlem görüyor. Token’ın fiyatı son 24 saatte yüzde 0,98 geriledi.