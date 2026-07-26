Chainlink, 8,38 dolar desteğini kaybettikten sonra yön arıyor

Chainlink, kritik 8,38 dolar desteğinin altına sarkmasının ardından kısa vadede satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Buna karşın ağ tarafındaki yeni kurumsal entegrasyonlar, projenin finans piyasalarında blokzincir tabanlı birlikte çalışabilirlik çözümlerindeki konumunu güçlendiriyor. LINK, son verilerde 8,36 dolardan işlem görürken 24 saatlik hacmi 146,59 milyon dolar, piyasa değeri ise 6,25 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Teknik görünümde kritik eşik öne çıkıyor

Kripto analisti Crypoto Patel, LINK fiyatının 8,38 dolar seviyesinin altına inmesi ve yükselen trend çizgisini kaybetmesiyle satış baskısının arttığını belirtiyor. Bu kırılma, daha önce etkili olan yukarı yönlü ivmeyi zayıflatırken kısa vadeli fiyat hareketlerinde satıcıların elini güçlendirdi.

Piyasa katılımcıları şimdi LINK’in bu bölgeyi yeniden kazanıp kazanamayacağını izliyor. Fiyatın kırılan desteğin altında kalması halinde 7,87 dolar, 7,67 dolar ve 7,40 dolar seviyeleri aşağı yönlü olası destek alanları olarak öne çıkıyor.

Crypoto Patel, 8,38 dolar seviyesinin yeniden aşılması halinde kısa vadeli görünümün değişebileceğine, bu bölgenin korunamaması durumunda ise daha düşük desteklerin test edilebileceğine dikkat çekiyor.

Kısa vadeli işlem kurgusunda 8,38 dolar ile 8,48 dolar aralığı yeniden yukarı geçilirse pozisyonlanma arayışının artabileceği, 8,58 dolar seviyesinin ise risk sınırı olarak izlendiği görülüyor. Bu tablo, piyasanın yön tayini için tek bir seviyeye yoğunlaştığını gösteriyor.

Kurumsal entegrasyonlar genişliyor

Fiyat tarafındaki baskıya rağmen Chainlink, kurumsal kullanım alanlarını genişletmeye devam ediyor. Şirketin teknolojisi, Flow Traders iş birliğiyle geliştirilen Lombard Finance imzalı Bitcoin On-Chain Credit Strategy çözümüne entegre edildi. Bu yapı, BTC.b ve LBTC ile birden fazla blokzincirde para yatırma sürecini destekliyor ve kurumsal yatırımcıların Bitcoin temelli kredi ürünlerine erişimini kolaylaştırıyor.

Bu gelişme, geleneksel finans ile merkeziyetsiz sistemler arasında güvenilir bağlantılar kurabilen altyapılara yönelik talebin arttığını da ortaya koyuyor. Chainlink’in sunduğu zincirler arası işlevler sayesinde Lombard Finance’in Bitcoin odaklı finansal ürünlere daha fazla kurumsal ilgi çekmeyi hedeflediği aktarılıyor.

Chainlink teknolojisinin Lombard Finance çözümüne eklenmesi, farklı blokzincirler arasında kurumsal ölçekte çalışan Bitcoin kredi ürünlerine erişimi genişletiyor.

Piyasada teknik seviyelerin yakından izlendiği bu dönemde, yatırımcıların yalnızca kripto varlıklar arasında değil farklı varlık sınıflarında da fiyat ve likidite takibini öne çıkardığı görülüyor. Bu noktada 1stepSwap, geleneksel finans ile kripto dünyası arasındaki sınırları kaldıran oldukça pratik bir platform olarak öne çıkıyor. Gerçek dünya varlıklarını doğrudan blokzincire taşıyan platform, ABD şirketlerinin hisseleri ile altın ve gümüş gibi emtialara cüzdan üzerinden erişim sağlarken piyasadaki en iyi fiyatı bulmaya odaklanıyor.

Gözler yeniden 8,38 dolar seviyesinde

Genel kripto piyasasında Bitcoin öncülüğünde görülen toparlanma eğilimi, altcoinler üzerinde de destekleyici bir etki oluşturdu. Bu nedenle Chainlink’te aşağı yönlü teknik riskler sürse de alıcıların yeniden denge kurma ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil.

Kısa vadede ana izleme noktası 8,38 dolar seviyesi olmaya devam ediyor. Bu eşiğin yeniden yukarı kırılması halinde yükseliş ivmesi güç kazanabilir. Tersi durumda 7,87 dolar, 7,67 dolar ve 7,40 dolar seviyelerine doğru geri çekilme olasılığı masada kalıyor.