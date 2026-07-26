Bu hafta FED kararı ve teknoloji bilançoları piyasanın yönünü belirleyecek

Küresel piyasalar 27 Temmuz ile 31 Temmuz haftasında ABD Merkez Bankası faiz kararı, büyük teknoloji şirketlerinin finansal sonuçları, Orta Doğu’daki gerilim ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin mesajlara odaklanacak. Kripto para piyasasında da faiz görünümü, sermaye harcamaları ve risk iştahındaki değişimlerin fiyatlamalara yansıması bekleniyor.

Fed kararı haftanın ana gündemini oluşturacak

Federal Açık Piyasa Komitesi 28 ve 29 Temmuz tarihlerinde toplanacak. Faiz kararı 29 Temmuz Türkiye saatti ile 21.00’de, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın basın toplantısı ise 21.30’da başlayacak. CME FedWatch fiyatlamaları, piyasanın politika faizinde değişiklik ihtimalini düşük görüyor.

Yatırımcıların temel odağında yalnızca faiz karar değil, gelecekte faiz beklentileri ve yüksek petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin mesajlar da olacak.

Microsoft ve Meta 29 Temmuz’da, Amazon ise 30 Temmuz’da dönem sonuçlarını açıklayacak. Piyasalar gelir ve kar rakamlarının yanı sıra yapay zeka altyapısına ayrılan bütçeyi, veri merkezi harcamalarını ve serbest nakit akışındaki değişimi izleyecek.

Alphabet’ın ikinci çeyrek sonuçları beklentileri aşarken şirketin serbest nakit akışı 5,9 milyar dolar eksiye döndü. Alphabet, bu gelişmede büyük bölümü yapay zeka altyapısına yönelen 44,9 milyar dolarlık sermaye harcamasının etkili olduğunu açıkladı.

Çin’deki halka arz ve kripto takvimi izlenecek

Çin’in önde gelen bellek üreticisi CXMT, 27 Temmuz’da Şanghay Borsası’nda işlem görmeye başlayacak. Şirket, 57,92 milyar yuan büyüklüğündeki halka arzıyla 2026’nın Asya’daki en büyük pay satışını gerçekleştirdi.

Haftanın kripto takviminde 28 Temmuz’daki HSK Chain ve Morpho stratejik ortaklık töreni ile 30 Temmuz saat 18.00’de düzenlenecek ether.fi analist toplantısı öne çıkıyor. Bu etkinliklerde zincir üstü kredi altyapısı, kurumsal kullanım ve protokol faaliyetlerine ilişkin yeni ayrıntılar paylaşılabilir.

Tarih Öne çıkan gelişme Türkiye saati 27 Temmuz ABD dayanıklı mal siparişleri 15.30 28 Temmuz OPEC toplantısı ve ABD ticaret dengesi 13.00 ve 15.30 29 Temmuz Fed faiz kararı 21.00 30 Temmuz ABD büyüme ve PCE verileri 15.30 31 Temmuz Japonya faiz kararı ve Euro Bölgesi enflasyonu 06.00 ve 12.00

Orta Doğu’daki gerilimin petrol fiyatlarını yukarı taşıması, hafta boyunca riskli varlıklar açısından ek baskı unsuru oluşturabilir. Bu nedenle teknoloji bilançolarından gelecek yapay zeka harcaması mesajları ile Fed’in enflasyon değerlendirmesi birlikte izlenecek.