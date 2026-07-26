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Ekonomi

Bu hafta FED kararı ve teknoloji bilançoları piyasanın yönünü belirleyecek

Bilmeniz Gerekenler

  • 📌 Bu hafta FED faiz kararı 29 Temmuz saat 21.00'de açıklanacak.
  • 📊 Microsoft, Meta ve Amazon yapay zeka harcamalarına ilişkin yeni veriler paylaşacak.
  • 🤖 Orta Doğu'daki gerilim dikkatle izleniyor.
  • ₿ $BTC dahil kripto piyasası faiz ve teknoloji şirketlerinden gelen verileri takip edilecek.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Küresel piyasalar 27 Temmuz ile 31 Temmuz haftasında ABD Merkez Bankası faiz kararı, büyük teknoloji şirketlerinin finansal sonuçları, Orta Doğu’daki gerilim ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin mesajlara odaklanacak. Kripto para piyasasında da faiz görünümü, sermaye harcamaları ve risk iştahındaki değişimlerin fiyatlamalara yansıması bekleniyor.

İçindekiler
1 Fed kararı haftanın ana gündemini oluşturacak
2 Çin’deki halka arz ve kripto takvimi izlenecek

Fed kararı haftanın ana gündemini oluşturacak

Federal Açık Piyasa Komitesi 28 ve 29 Temmuz tarihlerinde toplanacak. Faiz kararı 29 Temmuz Türkiye saatti ile 21.00’de, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın basın toplantısı ise 21.30’da başlayacak. CME FedWatch fiyatlamaları, piyasanın politika faizinde değişiklik ihtimalini düşük görüyor.

Yatırımcıların temel odağında yalnızca faiz karar değil, gelecekte faiz beklentileri ve yüksek petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin mesajlar da olacak.

Microsoft ve Meta 29 Temmuz’da, Amazon ise 30 Temmuz’da dönem sonuçlarını açıklayacak. Piyasalar gelir ve kar rakamlarının yanı sıra yapay zeka altyapısına ayrılan bütçeyi, veri merkezi harcamalarını ve serbest nakit akışındaki değişimi izleyecek.

Alphabet’ın ikinci çeyrek sonuçları beklentileri aşarken şirketin serbest nakit akışı 5,9 milyar dolar eksiye döndü. Alphabet, bu gelişmede büyük bölümü yapay zeka altyapısına yönelen 44,9 milyar dolarlık sermaye harcamasının etkili olduğunu açıkladı.

Çin’deki halka arz ve kripto takvimi izlenecek

Çin’in önde gelen bellek üreticisi CXMT, 27 Temmuz’da Şanghay Borsası’nda işlem görmeye başlayacak. Şirket, 57,92 milyar yuan büyüklüğündeki halka arzıyla 2026’nın Asya’daki en büyük pay satışını gerçekleştirdi.

Haftanın kripto takviminde 28 Temmuz’daki HSK Chain ve Morpho stratejik ortaklık töreni ile 30 Temmuz saat 18.00’de düzenlenecek ether.fi analist toplantısı öne çıkıyor. Bu etkinliklerde zincir üstü kredi altyapısı, kurumsal kullanım ve protokol faaliyetlerine ilişkin yeni ayrıntılar paylaşılabilir.

TarihÖne çıkan gelişmeTürkiye saati
27 TemmuzABD dayanıklı mal siparişleri15.30
28 TemmuzOPEC toplantısı ve ABD ticaret dengesi13.00 ve 15.30
29 TemmuzFed faiz kararı21.00
30 TemmuzABD büyüme ve PCE verileri15.30
31 TemmuzJaponya faiz kararı ve Euro Bölgesi enflasyonu06.00 ve 12.00

Orta Doğu’daki gerilimin petrol fiyatlarını yukarı taşıması, hafta boyunca riskli varlıklar açısından ek baskı unsuru oluşturabilir. Bu nedenle teknoloji bilançolarından gelecek yapay zeka harcaması mesajları ile Fed’in enflasyon değerlendirmesi birlikte izlenecek.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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