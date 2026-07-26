Eski Ripple yöneticisi Canton Network’te RWA odaklı yeni göreve geçiyor

Ripple’ın geliştirici ekosistemi RippleX’te uzun süre görev yapan Aurélie Dhellemmes’in, kurumsal blokzinciri platformu Canton Network tarafında gerçek dünya varlıklarına odaklanan daha kapsamlı bir göreve geçtiği öne sürüldü. Gelişme, kripto para piyasası yorumcusu crypto Eri’nin son YouTube programında gündeme getirildi.

Programda aktarılan bilgilere göre Dhellemmes, Canton Network’ün geliştiricisi Digital Asset bünyesinde gerçek dünya varlıkları, yani RWA alanındaki küresel çalışmalardan sorumlu bir pozisyona yükseldi. Sosyal medya paylaşımlarında yeni unvanı “Head of Global RWA” olarak ifade edilirken, bu görev tanımı henüz şirketin resmi internet sitesi veya kurumsal bir basın açıklaması üzerinden bağımsız biçimde doğrulanmadı.

RippleX Deneyimini Canton Network’e Taşıyor

Dhellemmes, RippleX bünyesinde kurumsal ortaklıklar ve blokzinciri ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda görev almıştı. Daha sonra Digital Asset tarafına geçen yöneticinin olası yeni pozisyonu, kurumsal tokenizasyon alanında faaliyet gösteren şirketler arasındaki yönetici hareketliliğini göstermesi bakımından dikkat çekiyor.

Gelişme doğrudan XRP Ledger üzerinde yeni bir entegrasyon, ortaklık veya XRP kullanım senaryosu anlamına gelmiyor. Buna karşın RippleX deneyimine sahip bir yöneticinin Canton Network’te RWA odaklı daha geniş bir sorumluluk üstlenmesi, iki ekosistem arasındaki rekabet açısından önem taşıyor.

Ripple, XRP Ledger üzerinde tokenizasyon, kurumsal saklama, stablecoin ve gerçek dünya varlıkları alanındaki faaliyetlerini genişletmeye çalışıyor. Canton Network ise özellikle bankalar ve geleneksel finans kuruluşları için geliştirilen izinli blokzinciri altyapısıyla öne çıkıyor. Bu nedenle yönetici değişikliği, kurumsal finans ile blokzinciri teknolojisinin kesiştiği alanda artan rekabetin yeni bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Resmi Açıklama Henüz Yapılmadı

Crypto Eri’nin programında gündeme taşınan gelişmeyle ilgili, haberin hazırlandığı sırada Digital Asset veya Ripple tarafından yayımlanmış resmi bir açıklama bulunmuyordu. Konuya ilişkin bilgiler ağırlıklı olarak YouTube programı ve sosyal medya paylaşımlarına dayanıyor.

Bu nedenle Dhellemmes’in görev değişikliğiyle ilgili ayrıntıların, şirket tarafından yapılabilecek resmi bir duyuruyla netleşmesi bekleniyor. Bununla birlikte gelişme, XRP Ledger ile Canton Network arasındaki kurumsal tokenizasyon rekabetinin önümüzdeki dönemde daha fazla gündeme gelebileceğine işaret ediyor.