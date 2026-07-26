Strategy, Bitcoin’de altı yıla yakın düşüş senaryosu açıkladı

Bitcoin fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık %49 altında işlem görürken, Michael Saylor liderliğindeki Strategy bilançosunun uzun süreli bir düşüş dönemine ne kadar dayanabileceğine ilişkin bir stres testi paylaştı. Şirket, mevcut sermaye yapısıyla Bitcoin’in arka arkaya 5,8 yıl boyunca her yıl %11,4 gerilemesi halinde bile faiz ödemelerini ve imtiyazlı hisse temettülerini tam olarak karşılayabileceğini duyurdu.

Sermaye yapısına ilişkin stres testi

Strategy, bu senaryoda hedeflediği 1,0x BTC notunu da koruyabileceğini bildirdi. Şirketin paylaştığı hesaplama, tek seferlik sert bir çöküşten çok, yaklaşık altı yıla yayılan kademeli ve sürekli bir değer kaybını esas alıyor. Buna göre şirket, uzun sürecek bir zayıf piyasa döneminde de finansal yükümlülüklerini yerine getirebileceği mesajını verdi.

Strategy, mevcut sermaye yapısı altında Bitcoin’in 5,8 yıl boyunca her yıl %11,4 düşmesi durumunda bile faiz giderleri ile imtiyazlı hisse temettülerini tamamen finanse edebileceğini ve 1,0x BTC notunu koruyabileceğini açıkladı.

Bitcoin 64.428 dolardan işlem görürken, MSTR hissesi Kasım 2024’te görülen zirvenin yaklaşık %84 altında bulunuyor. Şirketin değerlendirmesi, Ekim 2025’te başlayan ayı piyasasında bilanço dayanıklılığını öne çıkarma çabasının parçası olarak öne çıktı.

Gösterge Seviye Bitcoin’in zirveye göre farkı %49 aşağıda MSTR’nin Kasım 2024 zirvesine göre farkı %84 aşağıda Stres testi varsayımı 5,8 yıl boyunca yıllık %11,4 düşüş

Finansman modelinde değişiklik

Strategy son dönemde Bitcoin odaklı finansman modelinde kapsamlı bir revizyona gitti. Bu sürecin merkezinde, Stretch adıyla anılan STRF kodlu imtiyazlı hisselerin fiyatını toparlama hedefi yer alıyor. Düzenlemenin bir başka amacı da şirketin yeniden Bitcoin alımına alan açmak.

Şirket ayrıca son bir yılda piyasa koşullarına uyum sağlamak için metrik çerçevesini yeniledi. Yeni yaklaşım, brüt BTC odaklı verilerin yerine, artan imtiyazlı hisse ve dönüştürülebilir borç yükümlülüklerini dikkate alan net eşdeğer ölçümleri öne çıkarıyor.

Yeni piyasa metrikleri çerçevesi, büyüyen imtiyazlı hisse ve dönüştürülebilir borç yükümlülüklerini hesaba katarak brüt BTC bazlı göstergelerin yerini net eşdeğerlere bırakıyor.

Bitcoin Security Consortium desteği

Geçen hafta Bitcoin ağının uzun vadeli güvenliğini ve dayanıklılığını desteklemeyi amaçlayan Bitcoin Security Consortium da duyuruldu. Girişim, önümüzdeki üç yıl için üyelerin toplam 15 milyon dolarlık taahhüdüyle destekleniyor. Kurucu üyeler arasında Anchorage Digital, ARK Invest, BlackRock, Block, Blockstream, Coinbase, Fidelity Digital Assets, Galaxy ve Strategy yer alıyor.

Strategy, eski adıyla MicroStrategy olarak bilinen ve bilançosunda biriktirdiği yüksek miktardaki Bitcoin ile öne çıkan bir şirket konumunda bulunuyor. Michael Saylor’ın yön verdiği şirket, son açıklamasıyla piyasa düşüşünün uzaması halinde dahi borç ve temettü yükümlülüklerini karşılayabilecek bir yapı kurduğunu savunuyor.