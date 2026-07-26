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BITCOIN (BTC)

Ethereum, Bitcoin karşısındaki düşüşünü sonlandırma sinyali verdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum, Bitcoin karşısında süren zayıflığını 2026 yazında kırma sinyali verdi.
  • 📈 Teknik görünümde 1.842 dolar destek olarak öne çıkarken, $ETH için 2.163 dolar hedefi izleniyor.
  • 🏦 Spot Ethereum ETF’leri 24 Temmuz’da biten haftada 103.90 milyon dolar net giriş aldı.
  • 🔗 Ethereum, 17.1 milyar dolarlık tokenizasyon hacmiyle rakip ağların önünde yer aldı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ethereum’un Bitcoin karşısında uzun süredir devam eden zayıf görünümünde yön değişimi sinyalleri öne çıktı. Teknik göstergelerde görülen toparlanma, ABD’deki spot Ethereum ETF’lerine yeniden güçlenen girişler ve varlık tokenizasyonunda ağın açık ara üstün konumu, piyasa algısında belirgin bir değişime işaret ediyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde yön değişimi
2 Tokenizasyonda Ethereum ağırlığı sürüyor
3 ETF girişleri yeniden hızlandı

Teknik görünümde yön değişimi

Piyasa analisti ve teknik analiz uzmanı Aksel Kibar, ETH/BTC paritesinde önemli bir dönüşüm dikkat çektiğini belirtiyor. Parite 0.0269 seviyesindeki yerel dipten toparlanarak 0.02918’e yükseldi. Bu hareket, Ethereum’un Bitcoin karşısında süren zayıflığını kırma ihtimalini güçlendirdi.

Dolar bazlı grafikte de benzer bir tablo oluştu. Kibar, ETH/USD paritesinin orta vadeli bir taban yapısı kurduktan sonra yatay boyun çizgisinin üzerine çıktığını vurguluyor. Ethereum, yaklaşık 1.510 dolar bölgesinden güçlü tepki verdi, 1.880 dolara kadar yükseldi ve 1.842 doları önemli destek alanına dönüştürdü.

Teknik görünümde 1.842 dolar seviyesinin korunması halinde, yükseliş formasyonunun bir sonraki teyitli hedefi 2.163 dolar olarak öne çıkıyor.

Tokenizasyonda Ethereum ağırlığı sürüyor

Ethereum’daki güçlenmenin ikinci ayağını, gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde temsil edilmesini sağlayan tokenizasyon alanındaki hakimiyet oluşturuyor. RWA.xyz verilerine göre Ethereum üzerinde tokenlaştırılmış geleneksel sermayenin toplam değeri 17.1 milyar dolara ulaştı. Bu seviye, Solana ve BNB Chain dahil en yakın rakiplerin toplamını geride bıraktı.

Mini sözlük: Tokenizasyon, hisse senedi, tahvil veya fon payı gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulmasıdır. RWA.xyz ise gerçek dünya varlıklarının blokzincir ağlarındaki büyüklüğünü ve dağılımını izleyen bir veri platformu olarak biliniyor.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden BlackRock’ın BUIDL fonu da Ethereum üzerinde çalışıyor. Buna ek olarak 1.373 büyük ihraççının akıllı sözleşmeleri ağda yer alıyor. Bu yapı, Ethereum için yalnızca görünürlük değil, aynı zamanda uzun vadeli bir kullanım zemini sağlıyor. Geleneksel kurumların ağ üzerinde gerçekleştirdiği işlemler, ücretlerin yerel kripto varlıkla ödenmesini gerektirdiği için ETH talebini destekliyor.

GöstergeSeviye
Ethereum üzerindeki tokenlaştırılmış varlık değeri17.1 milyar dolar
Ağdaki büyük ihraççı sayısı1.373
BlackRock fonuBUIDL

ETF girişleri yeniden hızlandı

Üçüncü destekleyici unsur ise geleneksel yatırım ürünlerine dönen sermaye oldu. SoSoValue verileri, mayıs ve haziran aylarında görülen çıkışların mevcut taleple tamamen dengelendiğini gösteriyor. Böylece Ethereum’a bağlı fonlarda yeniden istikrarlı bir giriş eğilimi oluştu.

24 Temmuz’da sona eren haftada spot Ethereum ETF’lerine net 103.90 milyon dolar giriş kaydedildi. Bu veri, art arda üçüncü haftada pozitif tabloya işaret etti. Fonların toplam net varlık değeri 10.17 milyar dolara ulaşırken, haftalık işlem hacmi 2.78 milyar dolar düzeyinde kaldı.

Ethereum ETF’lerine üç hafta üst üste net giriş gelmesi, kurumsal talebin yaz döneminde de zayıflamadığını ortaya koyuyor.

Teknik toparlanma, tokenizasyon pazarındaki baskın konum ve ETF kanalıyla güçlenen kurumsal ilgi aynı dönemde öne çıktı. Bu eşzamanlı tablo, Ethereum’un 2026 yazında Bitcoin’in gölgesinden sıyrılma ihtimalini artırdı.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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