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RIPPLE (XRP)

XRP DeFi rakamlarının perde arkası: Rakamın yüzde 74’ü bu ağlarda

Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

XRP’nin merkeziyetsiz finans ekosistemindeki kullanımı genişlemeye devam ederken, güncel veriler dikkat çekici bir dağılımı ortaya koydu. XRP Insights tarafından yayımlanan XRP Radar verilerine göre DeFi protokollerinde kullanılan XRP miktarı 369,6 milyon adede ulaştı. Bu varlıkların toplam değerinin ise yaklaşık 406 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtildi.

İçindekiler
1 XRP’nin Büyük Bölümü Flare ve Coinbase Tarafında
2 XRPL Yerel AMM’nin Payı Sınırlı Kaldı

Veriler, XRP’nin DeFi alanındaki büyümesinin büyük ölçüde XRP Ledger’ın kendi yerel otomatik piyasa yapıcı havuzlarından değil, farklı ağlarda kullanılan köprülenmiş ve temsilî XRP ürünlerinden kaynaklandığını gösteriyor.

XRP’nin Büyük Bölümü Flare ve Coinbase Tarafında

Rapora göre Flare ağındaki FAssets altyapısında yaklaşık 150,7 milyon XRP bulunuyor. Coinbase tarafından oluşturulan cbXRP ürünündeki miktar 104,3 milyon XRP seviyesinde yer alırken, Doppler Finance protokolünde tutulan XRP miktarı 83,1 milyona ulaşıyor.

Hex Trust tarafından sunulan wXRP ürününde 18,8 milyon XRP bulunurken, XRP Ledger’ın yerel AMM havuzlarındaki miktar ise yaklaşık 12,7 milyon XRP seviyesinde kalıyor. Strobe Finance tarafındaki miktarın 71 bin XRP civarında olduğu bildiriliyor.

Flare FAssets, cbXRP ve wXRP ürünlerindeki XRP miktarı birlikte değerlendirildiğinde toplam 273,8 milyon XRP’ye ulaşılıyor. Bu rakam, raporda DeFi kapsamında takip edilen toplam XRP miktarının yaklaşık yüzde 74’üne karşılık geliyor.

XRPL Yerel AMM’nin Payı Sınırlı Kaldı

XRP Ledger üzerinde doğrudan çalışan yerel AMM havuzlarının toplam içindeki payının yaklaşık yüzde 3,4 seviyesinde kalması dikkat çekiyor. Bu görünüm, XRP’nin DeFi ekosistemindeki kullanımının büyük bölümünün farklı blokzincirler üzerinde oluşturulan wrapped veya köprülenmiş varlıklar üzerinden gerçekleştiğine işaret ediyor.

Söz konusu dağılım, XRP’nin yalnızca kendi ağı içinde değil, farklı merkeziyetsiz finans platformlarında da likidite ve teminat varlığı olarak kullanılmaya başladığını gösteriyor. Bununla birlikte köprülenmiş varlıkların büyümesi, kullanıcıların akıllı sözleşme riski, saklama yapısı ve ağlar arası köprü güvenliği gibi unsurları da dikkate almasını gerektiriyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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