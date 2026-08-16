Ross Gerber, Bitcoin’in günlük kullanımını sorguladı

Yatırım danışmanı Ross Gerber, Bitcoin‘in gerçek dünyadaki kullanım alanlarına ilişkin eleştirilerini sertleştirdi. Gerber, yıllardır küresel ödeme aracı ve para sistemi olarak öne çıkarılan Bitcoin’in gündelik işlemlerde beklenen pratikliği sunamadığını savundu. Ona göre birçok yerde altını kullanmak halen daha kolay görünüyor.

Günlük kullanım tartışması öne çıktı

X üzerindeki bir tartışmaya yanıt veren Gerber, kripto sektörünün anlamlı değer üreten hangi yapıları ortaya koyduğunu sorguladı. Stabilcoinleri bu alanda öne çıkan örneklerden biri olarak anarken, günlük işlemlerde rahatça kullanılamayan bir para sisteminin faydasının sınırlı kalacağını dile getirdi. Gerber, yatırım yönetimi şirketi Gerber Kawasaki’nin üst yöneticisi olarak teknoloji ve piyasa odaklı çıkışlarıyla biliniyor.

Ross Gerber, birçok yerde altını kullanmanın halen Bitcoin’den daha kolay olduğunu, günlük hayatta karşılığı zayıf kalan bir para sisteminin ise sınırlı bir işleve sahip olacağını savundu.

Gerber’in değerlendirmeleri, Bitcoin’in yalnızca fiyat performansı üzerinden değil, ekonomik işlevi üzerinden de yeniden tartışılmasına yol açtı. Özellikle ödeme aracı olma iddiası ile fiili kullanım arasındaki fark, son dönemde eleştiri başlıklarından biri haline geldi.

Madencilikten yapay zeka altyapısına kayış

Gerber, Bitcoin madenciliği sektörünün yönüne ilişkin de soru işaretleri dile getirdi. Büyük madencilik şirketlerinden bazılarının, faaliyetlerini giderek yapay zeka altyapısına kaydırdığını ve hesaplama kapasitesini kripto madenciliği yerine yapay zeka iş yüklerine tahsis ettiğini söyledi.

Bu çerçevede grafik işlemcilerin blokzincir ağlarını desteklemekten çok yapay zeka sistemlerini beslemede daha kritik bir rol üstlendiğini belirtti. Gerber’in yaklaşımına göre bu değişim, Bitcoin ekosisteminin en güçlü döneminin geride kalmış olabileceği yönündeki kaygıları artırıyor.

Gerber, hesaplama gücünün giderek yapay zeka tarafına yönelmesinin, Bitcoin’e dayalı uzun vadeli yatırım tezini savunanların iddialarını zayıflatabileceğini düşünüyor.

Michael Saylor ve Strategy eleştirileri sürüyor

Gerber’in son çıkışı, Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor’a yönelik önceki eleştirilerinin ardından geldi. 14 Ağustos’ta Saylor’ın Bitcoin konusundaki agresif savunusunun, kendisini bu varlığa karşı daha az istekli hale getirdiğini söylemişti.

Nisan ayında ise Strategy’nin 32 BTC satmasına tepki göstermişti. Yaklaşık 2,5 milyon dolar değerindeki bu satış, şirketin 2022 sonundan bu yana yaptığı ilk Bitcoin satışı olarak dikkat çekmişti. Bu adım, Saylor’ın uzun süredir benimsediği elde tutma yaklaşımıyla çeliştiği gerekçesiyle yatırımcı güveni açısından eleştirilmişti.

Strategy’nin Bitcoin politikası, şirketin ortak hissedarları ile imtiyazlı menkul kıymet yatırımcılarının çıkarları arasında denge kurma çabası nedeniyle daha karmaşık bir görünüm taşıyor. Şirket Bitcoin alımlarını finanse etmek için sermaye piyasalarına başvurmayı sürdürürken, hisselerinde de belirgin oynaklık yaşanıyor.

Daha önce Bitcoin’i yaklaşık 400 dolar seviyesinden aldığını açıklayan Gerber, erken dönem Tesla ve Nvidia yatırımlarını da yüksek getiri sağlayan hamleler arasında göstermişti. Buna karşın son açıklamaları, Bitcoin’e geçmişteki ilgisi ile bugünkü değerlendirmesi arasındaki mesafenin açıldığını ortaya koyuyor. Gerber artık fiyat potansiyelinden çok, Bitcoin’in büyük bir finansal varlık olarak konumunu destekleyecek ekonomik faydayı sağlayıp sağlamadığına odaklanıyor.