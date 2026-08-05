Altın 4.100 doların üstünde tutundu, gözler ABD verilerine çevrildi

Altın fiyatları çarşamba günü ons başına 4.100 doların üzerinde kaldı. Daha zayıf dolar, gerileyen tahvil getirileri ve düşen petrol fiyatları, ABD’de açıklanacak kritik istihdam verileri öncesinde değerli metale destek verdi. Spot altın yüzde 1,4 yükselerek 4.133,83 dolara çıktı. ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 1 artışla 4.191,90 dolara ulaştı.

Fed beklentileri ve eylül toplantısı öne çıktı

Piyasalarda, Federal Reserve’in eylülde faiz artırma ihtimali bir gün önceki yüzde 67 seviyesinden yüzde 59’a geriledi. Bu değişim, altının son dönemde Fed’in sıkı duruşuna ve zayıflayan jeopolitik kaygılara rağmen beklenenden daha dirençli kaldığını gösterdi. Buna karşın fiyat hareketi henüz güçlü bir ivmeye işaret etmiyor. Altın yaklaşık bir aydır 4.000 ile 4.200 dolar aralığında işlem görüyor.

Fed’in temmuz ayında faizi sabit bırakma kararı altına kısa vadeli bir destek sağladı, ancak para politikası tartışmasını bitirmedi. Üç bölgesel Fed başkanı faiz artışından yana tavır aldı. Yetkililer ayrıca enflasyonun kalıcı biçimde yüzde 2 hedefine dönmesi gerektiğini vurgulamayı sürdürdü.

Natixis ekonomistleri Christopher Hodge, John Briggs ve Selin Aker, temmuzdaki belirsizliğin fiilen eylül toplantısına taşındığını, bu tarihe kadar açıklanacak iki enflasyon raporunun politika yapıcılara ek veri sunacağını değerlendiriyor.

Bu tablo, 15 ve 16 Eylül tarihlerindeki toplantıyı altın için kritik hale getiriyor. Yeni bir faiz artışı, getiri sağlamayan altını elde tutmanın maliyetini artırabilir ve doları yeniden güçlendirebilir. Buna karşılık faiz artışı beklentilerinin zayıflaması, altın üzerindeki en büyük baskı unsurlarından birini hafifletebilir.

ING emtia stratejisti Ewa Manthey, yüksek getiriler, güçlü dolar ve borsa yatırım fonlarına yönelik zayıf talebin altın üzerinde beklenenden daha uzun süre baskı kurabileceği uyarısında bulundu. Buna rağmen ING, merkez bankalarının alımları ve rezerv çeşitlendirme eğilimi nedeniyle orta vadede yapıcı görüşünü koruyor.

İstihdam verileri fiyatlamada belirleyici olabilir

Piyasaların kısa vadede odaklandığı başlık ABD iş gücü piyasası oldu. Yatırımcılar, ADP özel sektör istihdam verisini, haftalık işsizlik maaşı başvurularını ve cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam rakamlarını izliyor. Bu veriler, ekonominin daha sıkı para politikasına ne ölçüde dayanabildiğine dair yeni sinyaller verebilir.

Salı günkü JOLTS verisi iş ilanlarında belirgin bir değişim göstermedi. Monaxa’dan Petros Pantzari, rakamların resesyona işaret etmediğini, ancak fabrikalardaki talep zayıflarken işverenlerin daha temkinli davrandığını söyledi.

State Street’ten Aakash Doshi, beklentilerin altında kalacak verilerin faiz görünümünü hızla yeniden fiyatlayabileceğini, iki yıllık tahvil getirilerindeki düşüşün de altını yıl sonundan önce 4.500 ile 4.750 dolar bandına taşıyabileceğini öngörüyor.

Öte yandan güçlü istihdam artışı ya da inatçı enflasyon, tahvil getirilerini ve doları yukarı çekebilir. Böyle bir senaryoda altın yeniden 4.000 dolar seviyesine yaklaşabilir.

Teknik görünümde 4.200 dolar eşiği izleniyor

Altın 4.100 doların üzerine çıksa da teknik açıdan kalıcı kırılmanın henüz tamamlanmadığı değerlendiriliyor. IG kıdemli piyasa analisti Tony Sycamore, sürdürülebilir bir toparlanmanın teyidi için önce 4.080 dolar civarındaki düşüş trendi direncinin üzerinde günlük kapanış, ardından temmuz başındaki 4.202 dolar zirvesinin aşılması gerektiğini belirtiyor.

Sycamore’a göre bu teyit gelmezse haziran sonundaki 3.942 dolar dip seviyesinin yeniden test edilmesi riski masada kalacak. Bu nedenle piyasada psikolojik açıdan önemli 4.100 dolar seviyesinden çok 4.200 dolar eşiği daha kritik görülüyor.