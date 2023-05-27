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  •   Bitcoin (BTC) Fiyatı 2023 Yılında Yeni Rekor Kıracak mı? Ünlü İsim Açıkladı!

Bitcoin (BTC) Fiyatı 2023 Yılında Yeni Rekor Kıracak mı? Ünlü İsim Açıkladı!

Özet

  • BitMEX eski CEO'su Arthur Hayes, bu sene BTC fiyatının yönü hakkında konuştu.
  • Hayes, yeni bir rekor beklemediğini ifade etti.
  • Ünlü isme göre asıl rekor 2025-2026 döneminde gelecek.
14:21
27 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), düşüş ile geçen bir ayın sonuna yaklaşsa da yatırımcıların önemli bir kısmı fiyatın yeni bir rekor kırabileceğini düşünüyor. Bu düşünce ise BitMEX’in eski CEO’su Arthur Hayes’in düşünceleri ile örtüşmüyor. Bir zamanlar Bitcoin’e ve bütün piyasaya yön veren isimlerden birisi olarak görülen Hayes, 2023 yılında neler olacağını açıkladı.

BitMEX CEO’su Hayes: Bitcoin 2023’de Rekor Kıramaz

BitMEX eski CEO’su Hayes, artık herhangi bir kripto para borsası için çalışmıyor ve bunun yerine Maelstrom isimli bir aile ofis fonunu yönetiyor. Hayes, yaptığı son açıklamada ise 2023 yılında yeni bir rekor gelmesini beklemediğini ifade etti. Tecrübeli isim, konu hakkında şunları vurguladı:

“Bu yıl 70.000 dolara çıkacağımızı düşünmüyorum ancak gelecek yıl bu engeli aştığımızda, bence 2025 ve 2026 yıllarında ani ve rekor bir artış göreceğiz ve devamında “Kıyamet” kopacak.”

Hayes, “Kıyamet” ifadesi ile neyi ima ettiğini de devamındaki açıklamasında ortaya koydu. Ünlü isim, 2026 sonrasında çok büyük bir değişim ve buna sebep olacak büyük bir toplumsal olay beklediğini aktardı. Hayes’e göre bu bie savaş da olabilir. Eski CEO, parasal genişleme ve sosyal rahatsızlık gibi faktörlerin de böyle bir şeye yol açabileceğini ifade etti.

“Bu direkt olmak zorunda değil ancak böyle bir durum var ve insanlar bu koşullarda bir yaşam elde etmeye çalışıyor.”

ABD, BTC’yi Nasıl Etkiler?

Hayes’e göre Bitcoin fiyatı da böyle bir durumda sert düşüş yaşayabilir ve herkesin geçim derdine düştüğü anlarda BTC bu kadar önemli kalmayabilir. ABD’nin geçtiğimiz haftalarda gündemde olan borç tavanı değişimlerine de değinen Hayes, bunların bir şekilde çözüleceğini vurguladı. Zamanlamanın ise piyasada volatiliteye yol açacağını aktaran tecrübeli isim, bankacılık krizi ile kripto para sektörünün de sallanacağını düşünüyor. Hayes, şu anki durumu ise BTC için iyi olarak nitelendirmekte ancak bunun ciddi bir volatilite getireceğini de itiraf ediyor.

Ünlü isim şu an kendi yatırım ofisi ile ise ETH stake ettiğini ve Bitcoin ekosistemindeki NFT’lere ilgi gösterdiğini vurguladı. Ordinals, bunlardan birisi olarak biliniyor.

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