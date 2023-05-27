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Haftanın son işlem gününde Wall Street’in yaptığı güçlü kapanış, Bitcoin (BTC) altcoin’lerin günlükte yeşil mum yakmasıyla sonuçlandı. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile davalık olan Ripple‘ın XRP’si ise kripto para balinalarının yaptığı birikimin ortasında güçlü bir çıkış yaparak öne çıktı.

Balinalar Son 3 Haftada 22.9 Milyon Dolarlık XRP Biriktirdi

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağaldığı verilere göre XRP, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,51 yükselişle 0,4734 dolardan işlem görüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği kripto para analisti Ali Martinez, son birkaç hafta içinde kripto para balinalarının XRP’de yükseliş olacak beklentisiyle harekete geçtiklerini ve son 3 hafta içinde 22.9 milyon doların biraz üzerinde 52 milyon XRP coin satın aldıklarını bildirdi.

Zincir üzeri verilerin ise XRP için karışık sinyaller verdiği görülüyor. Buna göre popüler altcoin’in sosyal baskınlığı yüzde 1,228’e düştü. Metrik, piyasa değerine göre diğer en büyük 100 kripto paralara kıyasla insanların varlığa olan göreceli hacmini ölçer. XRP için metrikteki düşüş, altcoin‘deki hype’da ve yatırımcı ilgisinde düşüş olduğunu ortaya koyuyor.

Ripple vs SEC Davası Temmuz Ayına Kadar Sonuçlanacak

Ripple, SEC ile devam eden yasal mücadelesi nedeniyle haberlerde yer almaya devam ederken, yıllardır devam eden mahkemeden Ripple‘ın lehine olacak şekilde bir özet karar çıkması bekleniyor.

Hukukçu Jeremy Hogan geçtiğimiz günlerde davanın Temmuz’a kadar sonuçlanacağı tahmininde bulundu. Hukukçunun bu tahminini Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un davanın haftalar içinde sonuçlanacağını belirttiği yakın tarihli bir videoya yanıt verirken paylaştı:

Ripple davasındaki yargıç yaklaşık her 9 haftada bir (29 Eylül, 19 Aralık, 6 Mart, 16 Mayıs) önemli kararlar verdi. Geriye kalan tek önemli karar ise Özet Karar. Bu da Temmuz ortasına denk geliyor. Bir öngörü değil. Sadece bir model.

Hogan, SEC’in Bill Hinman Belgeleri‘ni halının altına itmeye çalıştığını da ekledi.