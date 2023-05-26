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SEC Kararı Yaklaşırken Ripple (XRP) Kaç Dolar Olacak?

Özet

  • 30 Nisan ve 26 Mayıs arasında balinalar 290 milyon XRP aldı.
  • Kısa vadede 0,5 dolar ziyaret edilebilir.
  • Ripple davasının haftalar içinde bitmesi bekleniyor.
23:20
26 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

İddialı tahminler havada uçuyor ve artık davanın sonuna iyice yaklaşıldı. Peki fiyat ne olacak? Ripple CEO’sunun tahmini oldukça iyimser karşılansa da en yetkili isimlerden biri o ve dikkate alınmalı. Haftalar içinde Ripple davasının sona erme ihtimali var. Fiyat henüz bunu yansıtır ölçüde yükselebilmiş değil.

Ripple Davası Fiyat Tahmin

Ripple (XRP) fiyatı son üç haftada %10’luk bir büyüme kaydetti. Bunun gerekçesi davanın yakında sona ereceğine dair artan iyimserlik. Üstelik bu artış piyasanın genelindeki düşüşün ortasında oldu. Boğaların şimdiki hedefi 0,5 dolar seviyesini aşarak yeni zirvelere koşmak.

XRP, Mayıs 2023’te şu ana kadar BTC ve ETH’den daha iyi performans gösterdi. Ripple topluluğu önümüzdeki haftalarda uzun süredir devam eden davanın bitmesini bekliyor. XRP Coin balinaları da bu beklentiyi yansıtır ölçüde hareketlendi. İlk hedef bu karardan önce fiyatın 0,5 doları aşması olacak ve sonrasında XRP yeni 2023 zirvesi için destek arayacak.

Ripple (XRP) Kaç Dolar Olacak?

Kripto balinaları bu ay alımlarını hızlandırdı. On-chain veriler 10 milyon ila 1 milyar XRP bakiyesine sahip grubunun Mayıs yükselişindeki katkısını vurguluyor. 30 Nisan ve 26 Mayıs tarihleri arasında bu balina grubu tam 290 milyon XRP Coin satın aldı. Mevcut piyasa değeri olan 0,47 dolar üzerinden incelediğimizde bu alımların değeri 136 milyon dolar. Piyasadaki likidite eksikliğini düşünürsek bu gerçekten büyük rakam. Ayrıca bu balina grubu arzın önemli bölümünü elinde tuttuğu için fiyat üzerinde şimdi ve gelecekteki etkisi de önemli.

Ancak MVRV verisine göre %10’luk artışa rağmen, geçtiğimiz ay içinde XRP satın alan çoğu kripto yatırımcısı yalnızca %2’lik kâr elde ediyor. Geçmişte %7’lik kazanca kadar büyük satışlar yaptıklarını görmedik. O halde ilk hedef olan 0,5 dolar makul görünüyor. Eğer bu bölgede talep canlanırsa, özellikle davanın heyecanıyla bu çok muhtemel bu durumda 0,6 dolar orta vadede ziyaret edilebilir.

Tersine 0,45 dolar altı kapanışlar 0,4 dolara kadar düşüş getirebilir.

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