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  •   Boğa Sezonu APT Coin Fiyat Tahmini! Solana Karşılaştırması ve Hedefler! Uzun Vadeli Altcoin Yatırımı!

Boğa Sezonu APT Coin Fiyat Tahmini! Solana Karşılaştırması ve Hedefler! Uzun Vadeli Altcoin Yatırımı!

Özet

  • APT Coin, Solana kadar şanslı değil çünkü rakipleri her geçen gün artıyor.
  • Solana ile benzer piyasa değeri zirvesine ulaşırsa 202 dolara ulaşabilir.
  • Rakiplerinin etkisiyle boğa hedefi 40-120 dolar arasında olabilir.
23:40
26 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance borsasında işlem gören ve birçok açıdan Solana’ya da gerçekten benzeyen bir altcoin. Peki fiyatı da benzeyecek mi? Ocak ayındaki ralliden sonra sessizliğe büründü ve kısa vadeli görünüm harika değil. 250 doları aşma ihtimali var mı? Şimdi gelin tüm bu soruların cevaplarını birlikte arayalım.

APTOS vs Solana

İkisi de hızlı, ucuz, popüler, kurumsalların desteğini almış, güçlü topluluklara sahip altcoinler. Solana eskisi gibi kurumsal desteğine sahip değil onlardan kurtulurken bunun bedelini fiyatıyla ödedi. Ancak yine de en büyük 10 kripto arasında yerini koruyor. Ancak Aptos çok yeni ve henüz gerçek bir boğa görmedi.

Eğer tarih tekerrür ederse 2021 yılında Solana için söylenen şeyler, devasa kazanç hikayeleri bu ayı sezonunda piyasaya sürülen altcoinler için söylenecek. Peki APTOS böyle bir kazanç hikayesi yazabilir mi? Bunu ancak zaman gösterir ve Solana kadar şanslı değil.

  • 2021 yılında Solana bu kadar rakibe sahip değildi ve Ethereum ile yarışıyordu.
  • Çok fazla Solana rakibi altcoin doğdu ve bunların kurumsal yatırımcılarına ciddi paylar ayrıldı. Bunlar boğaya kadar açılacak kilitleriyle satış baskısı oluşturabilir.
  • Boğa sezonuna kadar muhtemelen daha fazla APTOS’un piyasaya sürüldüğünü göreceğiz. Örneğin SUI bunlardan biriydi.

Aptos Kaç Dolar Olur?

Peki fiyatı 250 dolar olur mu? 7 Kasım 2021 Solana tarihi zirvesine ulaştığında piyasa değeri tam 75 milyar dolardı. 2024 Ağustos ağında Aptos dolaşım arzı 370 milyon civarında olacak.

Matematik oldukça basit eğer Aptos gelecek boğa sezonunda Solana gibi büyük ilgi görür 75 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşırsa 75 milyar bölü 370 milyon dediğimizde 202 dolara ulaşması beklenir. Peki ya kripto para piyasalarının kümülatif değeri 10 trilyon dolara ulaşırsa? O halde oransal olarak fiyatın 600 dolara ulaşması gerekir. Peki bu 10 trilyon nerden çıktı? Önceki kümülatif değer zirvesini sonraki boğada hep katladık yine benzer bir şey olabilir.

Ancak bir sorun var dedik, rakipleri çok fazla. Doğal olarak bu piyasa değerinin önemli kısmını bölüşecek. 5 ciddi rakiple layer1 pazarını bölüşecek dersek 40 ila 120 dolar arasında bir tarihi zirve yapması gerekir. Elbette bunların hepsi bir sonraki boğanın gelmesi ve o zamana kadar Aptos’un güçlü kalmasına bağlı. Ufak bir not eğer boğa zirvesinin gecikmesi 40-120 doların yeni kilidi açılan token oranında aşağı revizesini gerektirir.

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