Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Bu Kripto Balinası 3,9 Milyon TL’yi 2 Haftada 46 Milyon TL Yaptı: İşte Aldığı Altcoinler!

Bu Kripto Balinası 3,9 Milyon TL’yi 2 Haftada 46 Milyon TL Yaptı: İşte Aldığı Altcoinler!

Özet

  • Dami-defi, gizemli bir kripto para balinasını ortaya çıkardı.
  • RFD, ETH, RBE, BEN, CLAVELL ve NOMAD alan balina, kısa sürede servet elde etti.
  • Balina 180.000 doları kısa sürede 2,1 milyon dolar yaptı.
00:32
27 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası çalkantılı bir hafta geçirdi ve lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son 24 saat içerisinde %1 yükseliş elde etti. BTC hala 27.000 doların altında kalmaya devam ediyor ve bu da altcoinleri kötü etkiliyor. Altcoinlerin performansı genel olarak kötü olsa da bazı altcoinlerin balinalara milyonlar kazandırdığı görülüyor. Bir kripto para balinası ise kısa sürede inanılmaz bir yükseliş serisi yakalamış.

Milyoner Kripto Balinası Hangi Altcoinleri Aldı?

Dami-defi tarafından paylaşılan bilgilere göre, isimsiz bir kripto para balinası 180.000 dolarlık sermayesini sadece 2 haftada 2.1 milyon dolara kadar çıkarmayı başardı. Dami-defi tarafından paylaşılan on-chain verilere ve cüzdan hareketlerine bakıldığında ise balinanın özellikle 5 altcoine yüklü yatırım yaptığı görülüyor. 2 haftada %562 artış elde eden balina, sermayesini çok iyi değerlendirmiş gibi gözüküyor.

Balinanın ilk tercihi ise Refund (RFD) oldu. Balina, portföyünün %73’ü ile RFD satın aldı ve toplam 17.932.070.956 adet RFD için 95.000 dolar ayırdı. Kısa sürede bu sermayesini 1,3 milyon dolara çıkaran balina tek bir altcoin yatırımından 1,246 milyon dolar kazandı. Balina bu alımını ise 20 Mayıs tarihinde yaptı.

Balinanın portföyünde en büyük ikinci yere sahip olan ise toplam piyasa değerine göre en değerli ikinci kripto para Ethereum (ETH) oldu. Balina, portföyünde %11’lik yer ayırdığı ETH’den çok bir kazanç elde etmese de bunun özellikle altcoin alım satımı için kullanıldığı görülüyor. Balina bundan ise yaklaşık 6.000 dolar zarar etti.

İsimsiz yatırımcı, üçüncü sırayı ise %8 ile Rebate‘e (RBE) ayırmış. Balinanın 18.2000 dolar ile alım yaptığı RBE, bugün itibarıyla 150.348 dolara kadar yükseldi ve toplam net kazancı daha önce yaptığı kar satışına da bakılarak 170.000 dolar oldu. Balina bu altcoini ise ilk olarak 23 Mayıs tarihinde aldı ve çok kısa süre tuttu.

Meme Coin Furyası, BEN İle Sürüyor

Balinanın portföyündeki dördüncü “balık” ise Ben (BEN) oldu. Yatırımcının portföyünde sadece %2’lik yer kaplayan BEN,  42.000 dolarlık alıma 275.000 dolarlık net kazanç sağladı. Balina bunu ise 8 Mayıs tarihinde alıp yükselmesini bekledi.

Gizemli balina beşinci sırayı ise %1,5’luk sermaye payı ile Clavell‘e (CLAVELL) ayırdı. 6.700 dolarlık alım, balinaya toplam 29.200 net kazanç sağladı ve toplam CLAVELL sermayesi 35.900 dolar oldu. Balina bunun devamında ise %1,1’lik pay ile NOMAD alımı yaparak 11.813 doları, 20.931 dolar yapmayı başardı.  Balinanın cüzdan adresi ise “0x03770b07c5c315722c5866e64cde04e6e5793714” olarak paylaşıldı ve bu gizemli yatırımcının daha çok meraklı yatırımcıyı kendine çekeceği kesin.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Türkiye’de Çok Mağdur Var Dikkat! Bir Kripto Dolandırıcılık Hikayesi!
Türkiye’de Çok Mağdur Var Dikkat! Bir Kripto Dolandırıcılık Hikayesi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
İlgili Yazılar
Boğa Sezonu APT Coin Fiyat Tahmini! Solana Karşılaştırması ve Hedefler! Uzun Vadeli Altcoin Yatırımı!
Boğa Sezonu APT Coin Fiyat Tahmini! Solana Karşılaştırması ve Hedefler! Uzun Vadeli Altcoin Yatırımı!
Yıllar Sonra İkinci Kez Oldu! Uzmanlar Bu Altcoin’de Yeşil Mumlar Bekliyor!
Yıllar Sonra İkinci Kez Oldu! Uzmanlar Bu Altcoin’de Yeşil Mumlar Bekliyor!
Shiba Inu’da Fren Patladı! Tam 7.5 Ay Sonra Bakın Kim Harekete Geçti! Fiyat Düşecek Mi?
Shiba Inu’da Fren Patladı! Tam 7.5 Ay Sonra Bakın Kim Harekete Geçti! Fiyat Düşecek Mi?
Yükseliş Sürecek Mi? RNDR, TRX, KAVA, AGIX ve IOTA Yorum!
Yükseliş Sürecek Mi? RNDR, TRX, KAVA, AGIX ve IOTA Yorum!
Kripto Para Piyasaları Uzmanından ‘Felaket’ Uyarısı! Para Altcoin’lerden Mavi Çipliye Kayıyor!
Kripto Para Piyasaları Uzmanından ‘Felaket’ Uyarısı! Para Altcoin’lerden Mavi Çipliye Kayıyor!
ADA Coin Fiyat Analizi ve Solana Yorumları
ADA Coin Fiyat Analizi ve Solana Yorumları
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve XRP’de Son Durum Ne? (26 Mayıs 2023)
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve XRP’de Son Durum Ne? (26 Mayıs 2023)
Yükseliş Kapıda! Santiment’in Üst Düzey İsminden 2 Altcoin İçin “Al Sinyali” Açıklaması!
Yükseliş Kapıda! Santiment’in Üst Düzey İsminden 2 Altcoin İçin “Al Sinyali” Açıklaması!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023