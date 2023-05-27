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Kripto para piyasası çalkantılı bir hafta geçirdi ve lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son 24 saat içerisinde %1 yükseliş elde etti. BTC hala 27.000 doların altında kalmaya devam ediyor ve bu da altcoinleri kötü etkiliyor. Altcoinlerin performansı genel olarak kötü olsa da bazı altcoinlerin balinalara milyonlar kazandırdığı görülüyor. Bir kripto para balinası ise kısa sürede inanılmaz bir yükseliş serisi yakalamış.

Milyoner Kripto Balinası Hangi Altcoinleri Aldı?

Dami-defi tarafından paylaşılan bilgilere göre, isimsiz bir kripto para balinası 180.000 dolarlık sermayesini sadece 2 haftada 2.1 milyon dolara kadar çıkarmayı başardı. Dami-defi tarafından paylaşılan on-chain verilere ve cüzdan hareketlerine bakıldığında ise balinanın özellikle 5 altcoine yüklü yatırım yaptığı görülüyor. 2 haftada %562 artış elde eden balina, sermayesini çok iyi değerlendirmiş gibi gözüküyor.

Balinanın ilk tercihi ise Refund (RFD) oldu. Balina, portföyünün %73’ü ile RFD satın aldı ve toplam 17.932.070.956 adet RFD için 95.000 dolar ayırdı. Kısa sürede bu sermayesini 1,3 milyon dolara çıkaran balina tek bir altcoin yatırımından 1,246 milyon dolar kazandı. Balina bu alımını ise 20 Mayıs tarihinde yaptı.

Balinanın portföyünde en büyük ikinci yere sahip olan ise toplam piyasa değerine göre en değerli ikinci kripto para Ethereum (ETH) oldu. Balina, portföyünde %11’lik yer ayırdığı ETH’den çok bir kazanç elde etmese de bunun özellikle altcoin alım satımı için kullanıldığı görülüyor. Balina bundan ise yaklaşık 6.000 dolar zarar etti.

İsimsiz yatırımcı, üçüncü sırayı ise %8 ile Rebate‘e (RBE) ayırmış. Balinanın 18.2000 dolar ile alım yaptığı RBE, bugün itibarıyla 150.348 dolara kadar yükseldi ve toplam net kazancı daha önce yaptığı kar satışına da bakılarak 170.000 dolar oldu. Balina bu altcoini ise ilk olarak 23 Mayıs tarihinde aldı ve çok kısa süre tuttu.

Meme Coin Furyası, BEN İle Sürüyor

Balinanın portföyündeki dördüncü “balık” ise Ben (BEN) oldu. Yatırımcının portföyünde sadece %2’lik yer kaplayan BEN, 42.000 dolarlık alıma 275.000 dolarlık net kazanç sağladı. Balina bunu ise 8 Mayıs tarihinde alıp yükselmesini bekledi.

Gizemli balina beşinci sırayı ise %1,5’luk sermaye payı ile Clavell‘e (CLAVELL) ayırdı. 6.700 dolarlık alım, balinaya toplam 29.200 net kazanç sağladı ve toplam CLAVELL sermayesi 35.900 dolar oldu. Balina bunun devamında ise %1,1’lik pay ile NOMAD alımı yaparak 11.813 doları, 20.931 dolar yapmayı başardı. Balinanın cüzdan adresi ise “0x03770b07c5c315722c5866e64cde04e6e5793714” olarak paylaşıldı ve bu gizemli yatırımcının daha çok meraklı yatırımcıyı kendine çekeceği kesin.