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Bitcoin fiyatı beklenen performansı gösteremiyor ve dar aralıktan kurtulabilmiş değil. Altcoinler de bunun baskısını hissediyor. ADA ve DOGE ülkemizdeki kripto yatırımcılarının yoğun ilgi gösterdiği projelerden. Peki kısa vadede yatırımcılar hangi seviyelere hazırlıklı olmalı?

Cardano (ADA) Yorumları

Cardano, yükseliş trendi çizgisine yakın boğalar ve ayılar arasında zorlu bir mücadeleye tanık oluyor. Ayılar fiyatı yükseliş trendi çizgisinin altına çekmeye çalışıyor ancak boğalar bu seviyeyi şiddetle savunuyor. Altcoinlerin çoğunda benzer bir görünüm var. Bitcoin fiyatının volatilitesindeki düşüklük tarihi diplere ulaştı. Bu da altcoinlerin de benzer sıkışık yapılar oluşturmasına neden oldu.

Düşen 20 günlük EMA (0,37 dolar) ve 42’ye yakın göreceli güç endeksi, ayıların üstün olduğunu söylüyor. Fiyatı 0,3 dolar dibine itmek için ilk hedefleri 0,35 dolar altı kapanışlar olacak. Boğalar kontrolü ele geçirmek istiyorsa, ADA/USDT çiftini hareketli ortalamaların üzerine çekmek ve burada tutmak zorundalar. Ayılar başarısız olursa enerjisini 0,44 dolarda harcayacaktır.

Dogecoin Fiyat Yorumları

Meme coin kralı Elon Musk’ın desteğini bir süredir arkasında hissetmiyor. Muzip milyarder Twitter CEO’luğunu da bırakıp şirketin teknik işlerine gömüldüğü için heyecan azaldı. Fiyat tarafında 25 Mayıs tarihinde 0,07 doların altını gördük. Ancak mum çubuğundaki uzun kuyruk boğaların bu seviyeyi kolay kolay bırakmayacağını gösteriyor.

Kısa vadede 0,07 dolar üstü kapanışlara ihtiyaç duyan DOGE sonrasında 0,08 ve 0,1 doları hedefleyebilir. Ancak bu tek başına DOGE boğalarının başarabileceği bir şey değil. Bitcoin fiyatındaki sıkıcı günlerin yukarı yönlü kırılmayla bozulması gerekiyor. Bu da borç tavanı anlaşmasına bağlı. Son 2 saatte gelen açıklamalar önümüzdeki 24 saatte anlaşmanın resmen duyurulması ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. Biden önümüzdeki saatlerde güzel haberi vermek istediğini vurguladı.

Eğer borç tavanı anlaşması beklendiği gibi 1 Haziran tarihinden önce tamamlanmazsa hali hazırda 0,071 dolar olan fiyat desteği kaybedecek. Ardından 0,06 ve 0,05 dolara doğru daha büyük kayıplar yaşanabilir.

Kripto Paralar Son Durum

BTC şimdilik 26.500 dolar desteğini tutuyor ve son 7 günde sadece %0,5’lik bir hareket yaptı. Yani geçen hafta bu saatlere göre neredeyse aynı yerinde duruyor. Bu Aralık 2022 tarihinden bu yana ilk defa oluyor. Kripto paraların kümülatif değeri 1,12 trilyon dolarda ve Bitcoin hakimiyeti düşünüyor. Pozitif ayrışan altcoinlerin yanı sıra ETH nispeten güçlü kapabildiği için BTCD de ufak bir düşüş var.

ARB ve ZEC güne %5’lik kazançla devam ediyor. En büyük 100 kripto paranın çoğu da -1% ile %4 arasında günlük hareketler yaptı.