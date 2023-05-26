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  •   Balinaları Her Saniye Bu Altcoin’i Neden Satıyor? ATH’sinden Yüzde 87 Uzaklaşmış Durumda!

Balinaları Her Saniye Bu Altcoin’i Neden Satıyor? ATH’sinden Yüzde 87 Uzaklaşmış Durumda!

Özet

  • Chainlink (LINK) sahiplerinin %80'den fazlası zararda.
  • LINK, Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesi'ne (ATH) göre %87,34 düşük seviyede.
  • Chainlink'in geliştirme faaliyeti artış gösteriyor, bu uzun vadeli değer için olumlu bir işaret olabilir.
22:42
26 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

IntoTheBlock’un verilerine göre Chainlink (LINK) sahipleri, bir kısmı zararda olduğu için yoğun zorluklarla karşı karşıya. Çok zincirli bir token sahibi olan Katherine_XBT tarafından paylaşıldığı üzere, LINK sahiplerinin %80’inden fazlası kohorttaydı ve bu durum en son Aralık 2022’de gerçekleşmişti.

Chainlink En Yüksek Kaçı Gördü?

Bu yazının yazıldığı sırada LINK, Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesi (ATH) olan 52.88 dolara kıyasla %87,34 oranında düşük bir fiyatta işlem görüyordu. Yıl başladığından bu yana, token’ın değeri piyasa değeri başına ilk 20’deki diğer kripto paralara kıyasla etkileyici değildi.

Bununla birlikte, fiyat performansı LINK adreslerindeki büyümeyi ve genel benimsemeyi etkilemiş gibi görünüyor. Chainlink yeni özelliklerin tanıtılmasıyla mükemmelleşmesine rağmen, balinaların eylemi hakkında aynı şey söylenemez.

Santiment’e göre, 100.000 ila 1.000.000 token tutan adreslerin sayısı azalıyor. Böyle bir durum, büyük sahipler tarafından yapılan yeni girişlerin teşvik edici olmadığı anlamına gelebilir.

Dolayısıyla bu durum, balinaların ileriye dönük token performansı konusunda yeterince emin olunamayabileceğini gösteriyor olabilir. Ancak 100 ila 10.000 token tutan adresler için farklı bir senaryo söz konusudur. Dolayısıyla, token’a olan inanç uzun vadede arttığından, bireysel coin sahiplerinin algısı balinalarınkiyle tezat oluşturdu.

Chainlink’in Geleceği

Fiyat düşüşüne rağmen, Chainlink’in geliştirme faaliyeti Aralık 2022 trendinden yükseldi. Bu yazı itibariyle, metrik 52,57 idi.

Geliştirme faaliyeti, GitHub’ın projeye katkısı etrafında toplanıyor. Geliştirme faaliyeti arttığında, bu, geliştiricilerin ağı parlatmak için aktif olarak çalıştığı anlamına gelir. Bu, LINK’in uzun vadeli değeri için bir yükseliş sinyali olarak hizmet edebilir.

Kısa vadede LINK, borsalardaki hareketlilik nedeniyle satış baskısıyla karşılaşmaya devam edebilir. Zincir üzerindeki verilere göre, borsa çıkışı 289 oldu. Bu metrik, borsalardan çıkan token sayısını dikkate almakta.

Öte yandan, borsa girişi 7528 olarak gerçekleşmiş durumda. Girişin çıkıştan önemli ölçüde fazla olduğu bir durumda, bu, birkaç yatırımcının satış yaptığı anlamına gelebilir. Bu nedenle, LINK’in satış baskısında bir duraklama yaşaması biraz daha uzun sürebilir.

Sosyal hacim için Santiment, Mayıs ayındaki başlangıç değerinden arttığını gösterdi. Sosyal hacim, token ile ilgili arama açısından metin belgelerinin sayısını ölçer. Bu nedenle, artış LINK’e olan ilginin arttığını göstermiş olabilir.

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