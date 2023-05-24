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Geçtiğimiz iki hafta boyunca Chainlink (LINK) 6,3 dolar ve 6,8 dolar seviyeleri arasında gidip geldi. Günlük grafikteki eğilim düşüş yönünde görünüyordu. Daha düşük zaman dilimleri LINK’in 6,3 dolardan küçük bir pozitif tepki görebileceğini gösterdi.

Zincir üzerindeki ölçümlerden biri yatırımcıların lehineydi. Ancak, 19 Nisan’dan bu yana görülen satış baskısını toparlamak için yeterli olmayabilir.

Chainlink Geleceği

18 Mayıs’ta 6,82 dolarık direnç test edildi ve boğalar bu bölgede beklediklerini bulamadılar. Bunun ardından fiyat geri çekildi. 24 saat içinde, LINK’in 6,55 dolarlık en düşük seviyenin altına düşerek 6,43 dolara gerilemesinin ardından yükseliş görünümü bozulmuş olabilir.

19 Mayıs’tan 22 Mayıs’a kadar LINK düşüş eğilimli bir yapı altında çalışmaya devam etti. Salı günü, Bitcoin’in 27.400 dolara yükselmesi Chainlink alıcılarında da bir miktar umut yarattı ve fiyatları yeniden 6,6 dolara yükseltti. Ancak, bunun bir boğa tuzağı olduğu ortaya çıktı.

Hem BTC hem de LINK fiyatları tekrar düşüşe geçti. LINK için 6,3 dolara gerilemesine sebep olan son düşüş, 12 Mayıs’taki yükseliş emri bloğunun bir kez daha test edildiğini gösterdi. Camgöbeğinde vurgulanan bu OB, iki gün önce test edilmiş ve LINK’in 6,6 dolara sıçradığını işaret etmişti.

Emir bloğunun tekrarlanan testleri alıcıları zayıflatma eğilimindedir ve Chainlink muhtemelen satıcılara teslim olmadan önce daha zayıf bir sıçrama görecektir. Öte yandan, OBV bir aralıkta sıkışıp kaldı ve trader’lar kısa girişler aramadan önce OBV’nin desteğin altına inmesini bekleyebilir.

Santiment’e Göre Chainlink’te Son Durum

30 günlük MVRV oranının negatif bölgede olması, kısa vadeli yatırımcıların zararda olduğunu göstermekte. Chainlink’in geçtiğimiz ayki eğilimi göz önüne alındığında bu makul bir durumda olabilirdi. Ortalama kripto para yaşı daha şaşırtıcı bir olasılığa işaret ediyordu.

Metrik, Mart ortasından bu yana yükseliş trendindeydi ve yalnızca son günlerde büyük bir düşüş yaşadı. Buradan çıkan sonuç, yüksek zaman dilimlerinde net bir trend olmamasına rağmen, Chainlink alıcılarının token için istikrarlı bir şekilde teklif verdiğiydi. Bu aynı zamanda LINK’in Mart ayında olduğu gibi 6 dolar ile 6,2 dolar desteğinin yeniden test edilmesi üzerine yükselişin tersine dönebileceğini gösterdi.