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Bugün son dakika olarak duyurduğumuz gelişme ses getirmeye devam ediyor. Kripto devleri harekete geçti. Çin’in Multi Chain ekibini tutukladığı iddiası günün en önemli gelişmelerinden biriydi. Yatırımcıları tedirgin eden bu gelişme temerrüt tartışmalarının ortasında Bitcoin fiyatında daha büyük satışları tetikledi.

Fantom Vakfı Likiditeyi Çekti

Fantom Vakfı, on-chain izleme kaynağı Lookonchain tarafından tespit edildiği üzere merkezi olmayan borsa SushiSwap’te MULTI likiditesini çekti. Benzer şekilde, Çinli kripto yatırım firması HashKey Group, kripto analistleri Arkham Intelligence tarafından belirtildiği üzere Gate borsası 250 bin dolarlık MULTI Coin taşıdı.

Dün akşam saatlerinden beri popüler cüzdanların Çin haberi dolaşıma girmeden Multi Coin satmaya başlaması da başka bir önemli konuydu. Yine Lookonchain tarafından yapılan tespitler dün akşam saatlerinden beri Multi etrafındaki FUD’ın artmasına neden oldu.

Kripto Devleri Tedirgin

Tron’un kurucusu Justin Sun, Lookonchain tarafından vurgulandığı üzere, protokolün kendisinden 470.000 dolar çekti. Multichain, kullanıcıların son birkaç gün içinde gecikmeli işlemler bildirmesinin ardından endişelerden etkilendi. Proje yetkilileri ise gecikmelerin bir yükseltmeden kaynaklandığını ve yalnızca bir yönlendiricinin daha yükseltilmesi gerektiğini savunuyor.

“Köprü/takas her zamanki gibi çalışıyor, sadece Router2 yönlendirmesi (şu anda) yükseltme bekliyor”.

Altcoinlerin %5 civarında ortalama düşüş yaşadığı ortamda MULTI hakkında ortaya atılan iddialar onun %30 oranında düşerek 5 dolara gerilemesine neden oldu. Sabah 6 saatinde piyasanın geri kalanıyla birlikte düşen altcoin öğlen 13:00 sularında Çin haberinin de etkisiyle 6,41 dolardan 5 dolara hızlı bir düşüş yaşadı.

Fiyat şimdilik 4,87 dolarda dip yapmış gibi görünüyor. Ancak son dört saatlik mum satışların devam ettiğini gösteriyor. Eğer Çin konusundaki endişeler giderilmezse 4,4 ve 3,10 dolarlık destek seviyeleri ziyaret edilebilir. Bu da kayıpların %50’yi aşması anlamına gelecek. Hali hazırda Çin kripto paraları yasaklamış durumda ve ülkede kripto şirketlerinin faaliyet göstermesine izin verilmiyor. Bu yüzden Çin merkezli kripto şirketleri merkezlerin kriptoya daha ılımlı yaklaşan Hong Kong Özel İdari Bölgesine taşıyor.