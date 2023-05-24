Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   2 Uzman Analist Uyardı! Bitcoin’de Tehlike Çanları! Fiyat 23.000 Dolara Mı Gidiyor?

2 Uzman Analist Uyardı! Bitcoin’de Tehlike Çanları! Fiyat 23.000 Dolara Mı Gidiyor?

Özet

  • Kripto para analisti Ali Martinez'e göre Bitcoin fiyatı 23.000 dolara düşebilir.
  • Ünlü kripto para yatırımcısı Michael Van de Poppe Bitcoin'e yatırımın riskli olduğunu belirtti.
20:25
24 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) fiyatı 26.000 dolara doğru daha da yaklaşırken, kripto para zayıflık belirtileri göstermeye devam ediyor. Yazım saatine göre Bitcoin, 511 milyar dolarlık piyasa değeriyle %3,5 düşüşle 26.198 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin Neden Düşüyor?

Mevcut aşağı yönlü hareketin ortasında Bitcoin, düzeltmenin bitmediğini ve ileride daha fazla acı olduğunu gösteren önemli destek seviyelerinin altında kırılıyor. Popüler kripto analisti Ali Martinez’e göre, BTC fiyatının 23.000 dolara kadar düşme olasılığı bulunuyor. Martinez son tweet’inde şöyle yazdı:

Bitcoin’in tüm önemli destek alanlarını kaybediyor gibi göründüğüne dikkat edin. Bu durum, 850.000 adresin daha önce 340.000 BTC satın aldığı 23.200 dolar ile 24.000 dolar arasındaki bir sonraki önemli talep duvarına doğru bir düzeltme olasılığını arttırıyor.

Bitcoin üzerindeki mevcut satış baskısı, ABD piyasalarının olumsuz bir notla açılmasıyla son saatlerde arttı. Borç tavanının yükseltilmesine ilişkin tartışmalar bir başka güne sarkarken, ilk üç ABD endeksinin tamamı yazım saati itibariyle %0,7 oranında düşüş gösterdi.

ABD’de yetkililer arasındaki müzakereler devam ederken, yatırımcılar Haziran başındaki son tarih yaklaştıkça olası sonuç ve ABD’nin borcunu ödeyemeyip ödeyemeyeceği konusunda endişeli. Bu durum potansiyel olarak daha geniş kripto piyasasında şok dalgaları yaratabilir.

Bitcoin ve Kriptoda Ek Zarar Mı Geliyor?

Kripto analisti Michael Van de Poppe, bu noktada Bitcoin’e yeni bir giriş yapmanın ihtiyatlı olmayacağını belirtti.

Poppe şunu söyledi: 27.000 dolar ters çevrilmediği için aşağıya doğru kırılıyor, bu da büyük olasılıkla daha düşük ve 26.000 doları test edeceğimiz anlamına geliyor. Şu anda hızlanma söz konusu, bu nedenle giriş için net bir yükseliş sapmasının ortaya çıkmasını bekliyoruz. Kripto için toplam piyasa değeri 200 Haftalık MA ve EMA alanlarına giriyor. Gerçeklik anı yaklaşıyor. Aşağıya doğru bir kırılım ve bazı ek zararlar orada olacak.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
İlgili Yazılar
Sıcak Gelişme! Kripto Paralar Düşüyor! Bitcoin 26.500 Doları Kaybetti!
Sıcak Gelişme! Kripto Paralar Düşüyor! Bitcoin 26.500 Doları Kaybetti!
Hedefler ve Sebepler! Bitcoin ve Kripto Paralar Neden Düşüyor?
Hedefler ve Sebepler! Bitcoin ve Kripto Paralar Neden Düşüyor?
Bitcoin (BTC), Güne Düşüş ile Başladı: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne? (24 Mayıs 2023)
Bitcoin (BTC), Güne Düşüş ile Başladı: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne? (24 Mayıs 2023)
Bir İhtimal Daha Var! QCP Analistlerinin Güncel Kripto Para Değerlendirmesi!
Bir İhtimal Daha Var! QCP Analistlerinin Güncel Kripto Para Değerlendirmesi!
Ve Ünlü Analist Sessizliğini Bozdu! Bitcoin’de Olacakları Tek Tek Sıraladı!
Ve Ünlü Analist Sessizliğini Bozdu! Bitcoin’de Olacakları Tek Tek Sıraladı!
Sıkı Durun, Büyük Hareketlilik Kapıda! Bitcoin’de Satış Tarafı Risk Oranı ATL Yaptı!
Sıkı Durun, Büyük Hareketlilik Kapıda! Bitcoin’de Satış Tarafı Risk Oranı ATL Yaptı!
Lark Davis: Öncekinde Kripto Paralar Uçmuştu! Tarih Tekerrür Edecek Mi?
Lark Davis: Öncekinde Kripto Paralar Uçmuştu! Tarih Tekerrür Edecek Mi?
Ünlü Analist: Bitcoin Tahminimi Güncelliyorum! Kripto Yorumcusu Hedef Verdi!
Ünlü Analist: Bitcoin Tahminimi Güncelliyorum! Kripto Yorumcusu Hedef Verdi!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023