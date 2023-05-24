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Bitcoin (BTC) fiyatı 26.000 dolara doğru daha da yaklaşırken, kripto para zayıflık belirtileri göstermeye devam ediyor. Yazım saatine göre Bitcoin, 511 milyar dolarlık piyasa değeriyle %3,5 düşüşle 26.198 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin Neden Düşüyor?

Mevcut aşağı yönlü hareketin ortasında Bitcoin, düzeltmenin bitmediğini ve ileride daha fazla acı olduğunu gösteren önemli destek seviyelerinin altında kırılıyor. Popüler kripto analisti Ali Martinez’e göre, BTC fiyatının 23.000 dolara kadar düşme olasılığı bulunuyor. Martinez son tweet’inde şöyle yazdı:

Bitcoin’in tüm önemli destek alanlarını kaybediyor gibi göründüğüne dikkat edin. Bu durum, 850.000 adresin daha önce 340.000 BTC satın aldığı 23.200 dolar ile 24.000 dolar arasındaki bir sonraki önemli talep duvarına doğru bir düzeltme olasılığını arttırıyor.

Bitcoin üzerindeki mevcut satış baskısı, ABD piyasalarının olumsuz bir notla açılmasıyla son saatlerde arttı. Borç tavanının yükseltilmesine ilişkin tartışmalar bir başka güne sarkarken, ilk üç ABD endeksinin tamamı yazım saati itibariyle %0,7 oranında düşüş gösterdi.

ABD’de yetkililer arasındaki müzakereler devam ederken, yatırımcılar Haziran başındaki son tarih yaklaştıkça olası sonuç ve ABD’nin borcunu ödeyemeyip ödeyemeyeceği konusunda endişeli. Bu durum potansiyel olarak daha geniş kripto piyasasında şok dalgaları yaratabilir.

Bitcoin ve Kriptoda Ek Zarar Mı Geliyor?

Kripto analisti Michael Van de Poppe, bu noktada Bitcoin’e yeni bir giriş yapmanın ihtiyatlı olmayacağını belirtti.

Poppe şunu söyledi: 27.000 dolar ters çevrilmediği için aşağıya doğru kırılıyor, bu da büyük olasılıkla daha düşük ve 26.000 doları test edeceğimiz anlamına geliyor. Şu anda hızlanma söz konusu, bu nedenle giriş için net bir yükseliş sapmasının ortaya çıkmasını bekliyoruz. Kripto için toplam piyasa değeri 200 Haftalık MA ve EMA alanlarına giriyor. Gerçeklik anı yaklaşıyor. Aşağıya doğru bir kırılım ve bazı ek zararlar orada olacak.