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Haftalardır kripto para yatırımcılarının aklının bir ucunda 1 Haziran tarihi yerini koruyor. Büyük gün ve önemli adımlar atılacak. Hatırlarsanız Çin hükümeti 2021 yılı ortasında kripto paraları yeniden yasakladığını açıklamıştı. Geçmişte aynı şeyi sayısını unuttuğumuz kadar tekrarlamış olsa da bu yasak 2021 boğa sezonunda Bitcoin fiyatının 30.000 dolara düşmesine neden olmuştu.

Peki şimdi ne olacak Hong Kong tarafından atılacak adım kripto yatırımcıları için ne ifade ediyor?

Hong Kong

Öncelikle kısaca Hong Kong’u tanımamız gerekiyor. Bu bölge resmi adıyla Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi olarak bilinir. Burası çokuluslu bir nüfusa ev sahipliği yapar ve yaklaşık 7,4 milyon kişiyi barındırır. Rakamlar sizi aldatmasın dünyanın en yoğun nüfusa sahip bölgeleri arasında yer alıyor. 1842 yılından 1997’ye kadar oldukça uzun bir hikayesi olan bölge yaklaşık 26 yıldır Çin’e bağlıdır. Çin ve Hong Kong arasındaki ilişkiyi “tek ülke 2 sistem” olarak tanımlayabiliriz.

Hong Kong Çin anakarasından ayrı yönetim ve ekonomik sistemlerine sahiptir. Dünyanın en büyük 10 ihracat ve ithalatçısı arasında yer alır. Ayrıca Hong Kong doları dünyanın en fazla işlem gören sekizinci para birimidir. Bölge kişi başına düşen gelir anlamında zirvelerde yer alıyor ancak gelir eşitsizliği de üst seviyede. Yani Hong Kong ultra zengin yatırımcıların dünyadaki şehridir.

Dünyanın en büyük 35’inci ekonomisidir ve nüfusuna oranla bu sıralaması onun ne denli önemli bir bölge olduğunu anlamamıza yardımcı oluyor. Hong Kong borsası 3,87 trilyon dolarlık piyasa kapitalizasyonuyla en büyük sekizinci menkul kıymet borsasıdır.

Özetle Hong Kong’un kripto paraları meşrulaştırıcı anlamda atacağı adımlar sadece bu idari bölgeyi değil tüm Asya’yı ilgilendiriyor. Bölgede kripto paralara yatırımın bireysel yatırımcılar için meşru hale getirilmesi piyasalara milyarlarca dolarlık girişi tetikleyebilir.

Hong ve Çin Kripto Konusunda Neden Çelişiyor?

Burada bir sorun var. Çin, kripto paraları 2021 yılında yasakladı ve vatandaşları borsalardan dışlandı. Çeşitli yöntemlerle yatırım yapan Çinliler olsa da bu yasak. Peki Hong Kong aslında Çin’e bağlı bir bölgeyken nasıl kripto paraları meşru hale getirebiliyor?

Bunun sebebi çok açık, Hong Kong bu kararı tek başına alamaz. Çin, gelecekte Web3 alanının daha da büyüyeceğini görüyor. Bu alanda varlık gösterebilmek bunu yaparken kripto paraların risklerinden vatandaşlarının büyük bölümünü korumak için Hong Kong’un kripto dostu adımlar atmasına izin veriyor. Aynı zamanda kripto aracılığıyla Çin ana karasından devasa para çıkışlarını engelleyerek ekonomisini de korumuş oluyor.

Web3 nedir konusunda hazırladığımız makaleden detaylara ulaşabilirsiniz. Kripto endüstrisinin eliyle başlatılan internetin bir sonraki devrimi aslında Çin merkezli şirketler tarafından da benimseniyor. Tencent ve diğerleri Çin hükümetinden izinsiz kripto para şirketleriyle anlaşmalar yapamazlar ancak bunu Hong Kong merkezli olarak gerçekleştirebiliyorlar.

12 Nisan tarihinde Hong Kong Web3 Festivali düzenlendi. Birçok Çinli teknoloji, yatırım devi bu etkinlikte ön sırada yerini aldı. Kripto şirketlerinin üst düzey yöneticileri onlara sunumlar yaptı.

Hong Kong Kripto Para Düzenlemesi

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC) 1 Haziran itibariyle bireysel yatırımcıların kripto paralara lisanslı borsalar aracılığıyla yatırım yapmalarına izin verecek. Hong Kong Para Otoritesi İcra Kurulu Başkanı Eddie Yue, 9 Mayıs’ta katıldığı Bloomberg Wealth Asia Summit’te yaptığı konuşmada sıkı düzenlemelerle kripto para yatırımına izin vereceklerini söylemişti.

Yani bizim anladığımız anlamda Hong Kong kripto paraları tamamen serbest bırakmayacak. SFC dün yayınladığı bildiride kripto paraların 7 şarta bağlı olarak borsada işlem göreceğini açıkladı.

12 ay geçmişi olmayan altcoinler bölgedeki borsalarda işleme açılamayacak.

2 bağımsız endeks listelenecek kripto paraları belirleyecek ve manipülatif tokenler yatırımcılara sunulamayacak. Burada dikkat edilecek şey hacim, piyasa değeri, küresel ölçekte borsaların bu altcoinleri destekleyip desteklemediği gibi şeyler olacak.

Borsa kullanıcılarına ödül, hediyeler sunulamayacak.

Bağımsız piyasa yapıcılar borsalardaki emir defterlerinde hizmet verecek. Bu piyasa yapıcıların müşterilerine lehine/aleyhine stratejik pozisyonlar alması yasaklanıyor.

Sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP’ler) ve finansal kuruluşlar için katı kimlik doğrulama süreçleri dayatılıyor. Hong Kong bölgesindeki kripto para hizmet sağlayıcıları hükümetin ilgili birimleriyle yakın iş birliği içinde çalışmak zorunda olacak. Örneğin bugün yerel borsalar ülkemizde MASAK ile çalışıyor ve şüpheli transferler düzenli olarak bildiriliyor.

Bireysel yatırımcıları için şimdilik Stablecoinler yasak olacak. 1 dolara sabitliğini kaybetme potansiyeli olan Stablecoinler yerine işlemler itibari para birimi paritelerinde yapılacak. Örneğin ülkemizdeki TRY pariteleri gibi düşünebilirsiniz.

Earn, Stake, vadeli işlemler gibi şeyler de bireysel yatırımcılara kapalı olacak.

Yatırıma İzin Verilecek Altcoinler

Yukarıdaki şartları göz önünde bulundurursak Şubat ayında SFC istişaresindeki belgede belirtilen altcoinlerin ilk aşamada borsalarda işlem görebileceğini anlıyoruz. Bunlar henüz kesin olarak ilan edilmese de Hong Kong bölgesindeki bireysel yatırımcıların işlem yapmasına izin verilecek altcoinleri temsil ediyor.

Peki bunlar hangileri?

Bitcoin, Ethereum, Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Cardano (ADA), Avalanche (AVAX), Polygon (MATIC) ve Chainlik (LINK) bu istişare belgesinde yer alıyordu. Bunlardan BCH ve Solana gelecekleriyle alakalı endişeler nedeniyle liste dışı bırakılabilir.

1 Haziran’dan Sonra Ne Değişecek?

Hong Kong’un gelir eşitsizliğinden boşuna yukarı bahsetmiş değiliz. Bölgede oldukça zengin çok fazla bireysel yatırımcı bulunuyor. Asya’nın ticaret kalbi olan Hong Kong’un kripto paralara yatırımı meşrulaştırması bu bölgeden piyasada girişi ciddi anlamda artırabilir. Bu da likiditenin azaldığı dönemde kripto paralara can suyu olacak.

Çin, Hong Kong eliyle Web3 endüstrisinde varlığını artırırken aynı zamanda bu kripto paraların lehine bir gelişme olacak. Diğer taraftan belki de ABD bu hamleye karşılık olarak kripto üzerindeki baskıyı azaltabilir. Nitekim Web3 şirketlerinin neredeyse tamamı dünyanın dört bir yanındaki kripto para yatırımcıları tarafından token satışlarıyla fonlanıyor. Bu durum kripto için gelecekte çok güçlü bir kalkan olabilir.