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Shiba Inu (SHIB) meraklıları Shibarium ana ağının piyasaya sürülmesini sabırsızlıkla bekliyordu ve heyecan verici haberler ortaya çıktı.

Shiba Inu (SHIB) Kaç Dolar Olacak?

SHIB geliştirici ekibinden Shibarium1 adını kullanan bir ekip üyesi, kısa süre önce Shibarium ana ağının lansmanının hızlandırıldığını açıkladı. Shiba Inu ekosisteminin resmi içerik pazarlama uzmanı Lucie tarafından 23 Mayıs’ta yapılan bu duyuru Twitter’da paylaşıldı.

SHIB’nin gelişimini çevreleyen en son güncellemeleri daha derinlemesine incelemek için, geçtiğimiz günlerde gelişmiş makine öğrenimi algoritmalarından yararlanan ünlü bir kripto para birimi analiz ve tahmin platformu olan Price Predictions’tan bilgilerine danışıldı.

Yılın orta noktasına yaklaşırken, platformun verileri SHIB’nin 1 Haziran 2023’e kadar 0,00000854 dolara ulaşmasının beklendiğini gösteriyor. Bu, mevcut işlem değerine kıyasla fiyatta hafif bir düşüşü temsil etse de, SHIB meraklıları ve yatırımcılarının dikkate alması gereken kayda değer bir fiyat hareketi olmaya devam ediyor.

Algoritma, hareketli ortalama (MA), göreceli güç endeksi (RSI), hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD), ortalama gerçek aralık (ATR) ve Bollinger Bantları (BB) gibi çeşitli teknik analiz (TA) göstergelerine dayanır ve bunların tümü platformun tahmin metodolojisinde önemli bir rol oynar.

SHIB fiyat analizi

Şu anda Shiba Inu’nun mevcut işlem fiyatı 0.0000085 dolarda bulunuyor ve son 24 saatte %3’ün üzerinde bir düşüş yaşadı.

Teknik analiz, 0.00000831 dolar seviyesinde bir destek seviyesi olduğunu gösteriyor ki bu da alım baskısının potansiyel olarak artabileceği ve potansiyel bir fiyat toparlanmasına yol açabilecek bir fiyat noktasını işaret ediyor olabilir.

Öte yandan, 0,00000918 dolar seviyesinde bir direnç seviyesi var ve bu da satış baskısının yoğunlaşabileceği ve potansiyel olarak yukarı doğru hareketi engelleyebileceği bir fiyat seviyesini temsil ediyor olabilir.

Beklenen Shibarium Lansman Tarihi

Shiba Inu kullanıcılarının Shibarium’un lansmanına ilişkin beklentilerine yanıt olarak, SHIB geliştirme ekibinin takma adlı lideri Shytoshi Kusama, Telegram’da konuya değindi.

Kusama, Shibarium’un Mayıs ayından önce piyasaya sürüleceğine dair daha önce yaptığı açıklamanın bağlamından koparıldığını ve bu nedenle belirli bir tarih vermekten kaçındığını açıkladı. Bununla birlikte, tweet’lerinden birinde belirttiği gibi, ekibin proje üzerinde aktif olarak çalıştığını, “devam modunda” olduklarını ve yakında güncellemeler sağlayacaklarını belirterek topluluğa güvence verdi.

Bu arada Lucie, Shibarium lansmanının potansiyel olarak Ağustos ayında gerçekleşebileceğini öne süren geliştirici Shibarium1’in görüşlerini paylaştı. Bu tahmin, Shytoshi Kusama’nın daha önce Temmuz ayında olası bir lansmandan bahsetmesinden farklıydı. Lucie, Shibarium lansmanında yer alan çeşitli ekipleri ve yapay zekanın entegrasyonunu göz önünde bulundurarak, lansmanın bu yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleşebileceğine inandığını ifade etti.

Meme token sektöründeki gelişen dinamikler ve Pepe’nin yükselişi göz önüne alındığında, Shibarium’un piyasaya sürülmesinin ve buna bağlı gelişmelerin SHIB ve diğer ilgili tokenların fiyat dinamiklerini nasıl etkileyeceği henüz belli değil.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.