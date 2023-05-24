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ABD’de yaşanan borç tavanı krizi tüm piyasa bileşenlerini etkilemeye devam ediyor. Yetkililer tarafından ABD başkanı Joe Biden ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği söylense de sonuca vardırılmamış olması huzursuz ve belirsiz bir ekonomi ortamı yaratıyor. Bu durum kripto paralarda da tarihin en durgun haftalarından birinin yaşanmasının sebeplerinden birisi olarak dikkat çekiyor. Bitcoin’de fiyatı 26.500 dolar ile 27.500 dolar arasına sıkışıp kaldı. Peki bu süreçte popüler altcoin’ler nasıl bir yol izliyor?

XRP Yorumları

XRP tarihin en büyük kripto para mücadelelerinden birisini SEC’e karşı vermeye devam ediyor. Her gün yeni bilgilerin paylaşıldığı davada iki taraf da kendisinden emin görünüyor. Bu süreçte daha çok açıklama yapan ise XRP tarafı oldu. Tüm bu yaşananların etkisi ise XRP üzerinde dalgalı bir hareket yaratıyor. Davanın bitebileceğine dair gelen haberler hızlı bir fiyat yükselişini tetiklemiş ve ardından 0.50 dolarlık kritik seviye geride kalmıştı.

Daha sonrasında ise net bir fiyat düşüşü gelmiş ve fiyat 0.4 dolar seviyesine gelmişti. Bugün gelinen noktada davanın Haziran ayında bitebileceği ile ilgili Ripple CEO’su tarafından yapılan açıklama ve Hinman belgelerinin açıklanması ile ilgili tarihin belirlenmesi fiyat üzerinde pozitif bir etki yarattı. Yaşanan küçük çaplı yükseliş dalgasının ardından fiyat 0.4549 dolar seviyesine geldi.

Dogecoin Yorumları

Meme coin’ler denilince akla ilk gelen kripto para Dogecoin olmaya devam ediyor. Market hacmine göre 8. sırada bulunan Dogecoin’in arkasında bulunan Elon Musk gücü onu sürekli olarak aktif tutmaya devam ediyor. Twitter’ın başına geçecek yeni CEO’nun açıklanmasının ardından Dogecoin’de hareketli günler yaşanmıştı.

Bugün gelinen noktada ise Dogecoin fiyatı 0.7 dolarlık zirvesinden çok uzak bir noktada 0.07 dolar seviyesinde işlem görüyor. Twitter ve Elon Musk tarafından gelebilecek yeni haberler fiyat üzerinde pozitif etkiler yaratıp fiyatı bu yıl içerisinde görülen 0.1 dolar seviyesine yeniden taşıyabilir.

Shiba Yorumları

Shiba Inu, Dogecoin ile birlikte yıllardır adı anılan ender meme token’lardan birisi olarak işlem görmeye devam ediyor. Bir dönem Dogecoin’i bile geride bırakan token için yatırımcıların 1 dolar hayalleri hala devam ediyor. 2021 yılının Kasım ayında 0.00008845 doları gören altcoin’de fiyat bugün itibariyle 0.00000865 dolar’dan işlem görüyor.

Tüm bu süreçte ise Shib Army tarafından fiyatı yukarıya taşıma çalışmaları devam ediyor. Trilyonlarca SHIB’in yakıldığı bu süreçte ekip ve destekçileri token’ın yakımlarına devam ediyor. Gelecekte bu yakımlar altcoin’in daha değerli olması konusunda büyük faydalar sağlayabilir.

Ceek VR Son Durumu

CEEK VR piyasaya hızlı bir giriş yapmıştı. 0.03 dolar seviyesinden hızlı bir biçimde yükselmişti Ayı piyasası ise Metaverse odaklı gözde altcoin’i de vurdu. Fiyat, Bitcoin’in zirve yaptığı Kasım ayında onu takip ederek muhteşem bir yükseliş yaşamış ve 1 dolar seviyesine gelmişti.

Bu yükselişin ardından ise tüm piyasaya hakim olan düşüş dalgası CEEK VR’ı da vurmuştu. Yaşanan ayı piyasası koşullarında altcoin neredeyse sahip olduğu tüm kazançları geri verdi ve 0.07 dolar seviyesine geriledi. Bu, altcoin’i ilk günlerinde satın alanlar için %38’lik bir yükselişe işaret ediyordu. Piyasada bunu gerçekleştirenlerin sayısının çok da olmadığı göz önüne alındığında bir boğa koşusunu ve bununla birlikte gelebilecek yükselişi yatırımcılar dört gözle bekliyor olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.