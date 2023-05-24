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Binance CEO’su CZ biraz önce yaptığı paylaşımla yatırımcıları heyecanlandırdı. Bitcoin fiyatı şimdilik düşüşünü yavaşlattı. Kripto para piyasalarında yaşanan düşüşe rağmen CZ’nin iyimserliği yakında Hong Kong’un atacağı adımla da bağlantılı görünüyor.

Binance Boğa Açıklaması

Binance CEO’su CZ, ABD temerrüt riski nedeniyle düşen piyasaların ortasında şunları söyledi;

“CCTV (Çin Merkez Televizyonu) az önce kripto yayını yaptı. Bu büyük bir olay. Çince konuşan topluluklar çalkalanıyor. Tarihsel olarak, bu tür yayınlar boğa koşularına yol açmıştır. Geçmişin geleceği öngördüğünü söylemiyorum. Ve finansal tavsiye de değil.”

Bu açıklama başlı başına heyecan verici bir detay. CZ kriptonun Amerika’sı ve 2022 başında yaptığı açıklamayı hatırlamamız gerekiyor. O günlerde kripto paralarda çok yüksek volatilite göreceğimizden bahsetmişti. Sonrasında kripto paraların kelimenin tam anlamıyla tepe taklak olduğunu gördük. Birçok altcoinin haftalık grafiği koca dağlar çizdi ve fiyat tarihi dip seviyelerine kadar düştü.

Kripto milyarderin açıklamasının ardından 26.000 doları kırmaya hazırlanan BTC fiyatı 26.350 doların üstüne çıktı. ABD temerrüt riski ciddi bir sorun ve kripto bundan fazlasıyla etkileniyor. Önümüzdeki yıl yapılacak seçimler öncesinde Cumhuriyetçiler bunu siyasi bir silaha dönüştürdü ve Biden karşı saldırı başlattı. Hazine Bakanının bugün yaptığı açıklama piyasalarda çöküş olabilir tarzındaydı. Ay başında da Beyaz saray tarafından temerrüt 8 milyon işsize neden olabilir denilmişti. Eğer anlaşma olmazsa Biden ve ekibi yaşanacak kaostan Cumhuriyetçileri sorumlu tutacak. Anlaşma olana kadar da Cumhuriyetçiler rakiplerini terletmeye devam edecek.

Kripto Para Boğası Gelecek

Evet, CZ bundan emin ve artık bunu net biçimde ifade ediyor. CCTV konusunda yaptığı paylaşım Hong Kong kripto adımından sadece 8 gün önce geldi. 1 Haziran itibariyle kripto paralar bölgede meşru hale gelecek ve Asya’nın ultra zengin yatırımcıları kriptoya kolayca erişebilecek. Sadece 7 milyonluk nüfusu olmasına rağmen Hong Kong bölgenin ticaret merkezi ve çok fazla zengine ev sahipliği yapıyor.

CZ tarafından yapılan paylaşım Asya’da kripto paralara ilginin artacağını da söylüyor. Eğer insanlar kripto paralarla ilgili daha fazla konuşmaya başlarsa yatırımcıların sayısı da artar. Özellikle parasal sıkılaşma politikalarının gevşemeye başlamasıyla birlikte önümüzde 1 yıl heyecan verici olacak.

Ancak Binance CEO’sunun geçmiş gelecekten haber vermez (vermeyebilir) uyarısını da dikkate almakta fayda var.