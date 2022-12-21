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Binance Hangi Altcoinleri Listeleyecek? Binance Yeni Coinler!

Binance listelemelerinin 3 altın kuralı nedir? Binance borsasında yeni çıkacak coinler hangileri?
18:30
21 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası Binance ve yaptığı listelemeler yakından izleniyor. SHIB dahil birçok altcoin ATH seviyesine Binance tarafından listelendikten sonra ulaştı. Küresel hacmin %50’den fazlasını elinde tutan Binance borsası çok ciddi likiditeye sahip. Bundan dolayı altcoin yatırımcıları heyecanla yatırım yaptıkları altcoinlerin burada listelenmesini istiyor.

Binance Yeni Çıkacak Coinler

Öncelikle şunu bilmeliyiz, Binance borsası bir altcoini listelemeden sadece günler önce duyurur ve bu duyuruyu sadece kendisi yapar. Yani Coinbase borsası gibi önce yol haritasına ekleyip bu süreçte inceleme yapıp sonra da listeleme kararını duyurmaz. Eğer biri size kesin olarak herhangi bir kripto paranın Binance borsasında listeleneceğini söylüyorsa yalan söylüyordur. Peki Binance borsasında yeni listelenecek veya ön satışı yapılacak altcoinleri tespit etmenin bir yolu yok mu? Evet var. Binance Labs üzerinden borsanın yatırım yaptığı projelerin çoğu henüz token çıkarmamış girişimlerdir. Binance bu projelerin token çıkarma sürecinde de yanında olabileceği için bunlar izlemek yararlı olacaktır.

Peki Binance Labs kanalından destek almaya (mentorluk, eğitim ve daha fazlası) hak kazanmış, token çıkarma ihtimali olan ve yakından izlenmesi gereken projelerin bir listesi var mı? Elbette var. Bunlar şöyle;

  • Ultimate Champions
  • Bracket Protocol
  • DappOS
  • HANA EVM
  • Kryptoskatt
  • Mind Network
  • Notebook Labs
  • Ontropy
  • PIP
  • Sandbags Protocol
  • The Harvest
  • Wallet Guard
  • ZkPass

Bu projeler hakkında daha detaylı bilgi için Binance borsasının desteklediği kripto para projeleri haberimizi inceleyebilirsiniz. Bunlar dışında airdrop yapan büyük girişimlerin tokenleri de listelenebilir. Örneğin OP hemen listelenmişti eğer Arbitrum da bir airdrop yaparsa onun tokeni de hızla listelenebilecektir.

Binance Listelemeyeceği Altcoinler

Bir de Twitter’da çılgınlar gibi “Binance borsasında listelenecek” altcoinler listeleri var. Eğer Binance bu listedeki projelerden birine erken dönemde yatırım yapmadıysa ve birileri o projenin listeleneceğini söylüyorsa bu listeleme asla olmayacaktır. Binance CEO‘su CZ daha önce yaptığı açıklamada listelemelere dair birkaç önemli detaya dikkat çekmişti. Bunları hatırlatmakta kesinlikle fayda var.

  • Sosyal medya üzerinden herhangi bir altcoini listelememiz için baskı oluşturmaya çalışırsanız bu ilgili proje için eksi puandır.
  • Listelemeleri sadece Binance duyurur. Eğer herhangi bir kripto projesi bizden önce Binance borsasında listeleneceklerini açıklıyorsa yalan söylüyordur. Eğer gerçekten listelenecek bir projeyse bunu bizden önce açıklama yaptıkları için iptal ederiz.
  • Listeleme başvurularını mail olarak alıyoruz ve süreç herkes için aynı, eğer bir proje bizi kendine inandırmıyorsa onları listelemeyiz.

Son olarak Binance borsası tarafından yakın zamanda listelenen altcoinlere bir göz atalım.

  • APT
  • GMX
  • HFT
  • HOOK
  • LDO
  • MAGIC
  • LEVER
  • OP
  • OSMO
  • STG

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