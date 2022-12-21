Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası Binance ve yaptığı listelemeler yakından izleniyor. SHIB dahil birçok altcoin ATH seviyesine Binance tarafından listelendikten sonra ulaştı. Küresel hacmin %50’den fazlasını elinde tutan Binance borsası çok ciddi likiditeye sahip. Bundan dolayı altcoin yatırımcıları heyecanla yatırım yaptıkları altcoinlerin burada listelenmesini istiyor.
Öncelikle şunu bilmeliyiz, Binance borsası bir altcoini listelemeden sadece günler önce duyurur ve bu duyuruyu sadece kendisi yapar. Yani Coinbase borsası gibi önce yol haritasına ekleyip bu süreçte inceleme yapıp sonra da listeleme kararını duyurmaz. Eğer biri size kesin olarak herhangi bir kripto paranın Binance borsasında listeleneceğini söylüyorsa yalan söylüyordur. Peki Binance borsasında yeni listelenecek veya ön satışı yapılacak altcoinleri tespit etmenin bir yolu yok mu? Evet var. Binance Labs üzerinden borsanın yatırım yaptığı projelerin çoğu henüz token çıkarmamış girişimlerdir. Binance bu projelerin token çıkarma sürecinde de yanında olabileceği için bunlar izlemek yararlı olacaktır.
Peki Binance Labs kanalından destek almaya (mentorluk, eğitim ve daha fazlası) hak kazanmış, token çıkarma ihtimali olan ve yakından izlenmesi gereken projelerin bir listesi var mı? Elbette var. Bunlar şöyle;
Bu projeler hakkında daha detaylı bilgi için Binance borsasının desteklediği kripto para projeleri haberimizi inceleyebilirsiniz. Bunlar dışında airdrop yapan büyük girişimlerin tokenleri de listelenebilir. Örneğin OP hemen listelenmişti eğer Arbitrum da bir airdrop yaparsa onun tokeni de hızla listelenebilecektir.
Bir de Twitter’da çılgınlar gibi “Binance borsasında listelenecek” altcoinler listeleri var. Eğer Binance bu listedeki projelerden birine erken dönemde yatırım yapmadıysa ve birileri o projenin listeleneceğini söylüyorsa bu listeleme asla olmayacaktır. Binance CEO‘su CZ daha önce yaptığı açıklamada listelemelere dair birkaç önemli detaya dikkat çekmişti. Bunları hatırlatmakta kesinlikle fayda var.
Son olarak Binance borsası tarafından yakın zamanda listelenen altcoinlere bir göz atalım.