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  •   Sıcak Gelişme: Binance 12 Kripto Para Projesine Destek Açıkladı!

Sıcak Gelişme: Binance 12 Kripto Para Projesine Destek Açıkladı!

12 proje henüz emekleme aşamasında ve Binance Labs onların elinden tutacak.
18:08
10 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance önemli bir duyuru yayınladı. Kuluçka yatırım sezonlarında birçok önemli projenin Binance eliyle nasıl büyüdüğünü gördük. Yeni sezon için seçilen projelerin bazılarının isimlerini gelecekte daha fazla duyabiliriz. Peki hangi projeler dahil edildi?

Binance Borsasının Desteklediği Altcoinler

Bu projelerin birçoğu yakın gelecekte kendi tokenlerini çıkaracak ve Binance onları geleceğe hazırlıyor. Binance Labs Kuluçka Programı, Web3’ün geleceğini şekillendirmek için yenilikçi blockchain projelerini güçlendirmeyi amaçlayan bir girişim olarak adlandırılıyor. Beşinci ve mevcut sezon için 900’ün üzerinde başvuru yapıldı. Binance’in girişim sermayesi kolu Binance Labs, hızlandırıcı programının 5. sezonu için en iyi performans gösteren 12 projeyi seçti. Yeni sezon resmi olarak 7 Kasım’da başladı.

İki yılda bir düzenlenen ve ağdan bağımsız olan Binance Labs Kuluçka Programı, kurucuların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ve pazar liderleriyle ocak başı sohbetleri ve yatırım odaklı bir demo günü dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere özel ekosistem kaynaklarıyla geliştirilmiş 8 haftalık bir eğitim/destek programını kapıyor.

12 Altcoin Hangileri?

Binance’in Kurucu Ortağı ve Binance Labs Başkanı Yi He yeni sezon hakkında şunları söyledi;

Binance Labs her zaman aktif olarak Web3 endüstrisinin büyümesi için çok önemli olduğuna inandığımız ölçeklenebilir ve krizlere dayanıklı projeler arayışında olmuştur. Kuluçka programımız, erken aşamadaki Web3 kurucularını güçlendirmeyi ve piyasa koşullarından bağımsız olarak tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.”

Gelin bu 12 projeyi kısaca inceleyelim.

Bracket Labs Group: Bracket Protocol, Bracket Labs tarafından oluşturulan ve alıcıların BTC, ETH, AVAX, SOL, USDT gibi kripto varlıklarında marjin pozisyonlar almasını kolaylaştıran bir DeFi protokolüdür.

DappOS: DappOS, kullanıcılar için kripto altyapılarını yöneten bir işletim protokolüdür. DappOS ile herkes karmaşık iş akışı veya derinlemesine kripto bilgisi olmadan merkezi olmayan uygulamaya erişebilir.

HANA EVM: Solidity geliştiricilerinin Ethereum araçlarına erişmesine ve Move tabanlı altyapıdan en iyi şekilde yararlanmasına olanak tanır.

Kryptoskatt: Kryptoskatt uygulamaları yatırımcılara, işletmelere ve kamu kurumlarına muhasebe, portföy yönetimi ve vergi raporlama hizmetleri sunmaktadır.

Mind Network: Mind Network’ün vizyonu, Web3’teki tüm insanları, ürünleri ve yerleri akıllıca birbirine bağlayan ilk merkezi olmayan bilgi grafiği olmaktır.

Notebook Labs: Web3 kimlik altyapısı oluşturur.

Ontropy: Oracle ve köprülere olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve verilerin Web2’den Web3’e aktarılma şeklini yeniden yorumlar.

PIP: PIP, hem bireylere hem de kuruluşlara hizmet vermek üzere tasarlanmış bir Web3 ödeme ürünleri paketidir.

Sandbags Protocol: Sandbags Protocol bir dizi Web3 güvenlik hizmeti sunar ve yeni bir sözleşme güvenliği paradigması oluşturmayı amaçlar.

The Harvest: Blockchain tabanlı oyundur.

Wallet Guard: Web3 için güvenlik altyapısı ve eğitimi geliştirmektedir. Ürünleri arasında kimlik avı koruması, sözleşme doğrulama ve kapsamlı bir kişisel güvenlik panosu gibi uçtan uca güvenlik çözümlerinin yanı sıra Web3 güvenlik eğitimi ve araçları bulunmaktadır.

zkPass: zkPass, güvenilir verileri Web3 alanına getirmek, verileri kullanıcı kontrolü altında tutmak ve veri ihlali riskini ortadan kaldırmak için açık kaynaklı bir protokol ve kimlik doğrulama ürünleri oluşturmayı amaçlayan MPC (Çok Taraflı Hesaplama) ve ZKP (Sıfır Bilgi Kanıtı) tabanlı KYC çözümüdür.

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