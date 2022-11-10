Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Son Dakika: FTX CEO’sundan Önemli Açıklamalar!

SBF FTX'in son durumunu değerlendirdi. Kripto para yatırımcılarını neler bekliyor?
17:42
10 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD enflasyon verisi beklentinin altında geldiği için Bitcoin fiyatı hızla yükseliyor. Birkaç dakika önce FTX CEO’su açıklamalarda bulundu. Kripto para yatırımcıları dün yaşanan pozitif havanın aksine bugün önemli ölçüde rahatladı. Korku ve belirsizliğin yerini son gelişmelerleler birlikte risk iştahı alıyor. Peki SBF neler söyledi?

FTX CEO’sundan Açıklamalar

FTX CEO’su Sam Bankman-Fried, kripto borsasının çökmesinin ardından Twitter’da özür diledi. Bankman-Fried, Binance FTX’i satın almayı düşünürken sessiz kalmıştı bu konu için “elim kolum bağlıydı” ifadelerini kullandı ve anlaşma netleşene kadar açıklama yapmamasını kendisine telkin edildiğini söyledi.

FTX CEO’su Sam Bankman-Fried, kripto borsasının çökmesi nedeniyle özür dileyerek “üzgün” olduğunu ve “çuvalladığını” söyledi.

“Her şeyi berbat ettim ve daha iyisini yapmalıydım.”

FTX, bu hafta FTT Token hakkında Binance CEO’su tarafından yapılan satış açıklamanın ardından çöktü. Binance dün, FTX’i kurtarma için yaptığı görüşmelerden çekildi ve şirketin geri dönülemeyecek şekilde kötü bir noktada olduğunu açıkladı.

SBF ayrıca şunu söyledi;

“Ayrıca çok yakın zamanda daha fazla iletişim kurmalıydım. Şeffaf olmak gerekirse, olası Binance anlaşması süresince elim kolum bağlıydı; kamuoyuna pek bir şey söylememe izin verilmiyordu. Ama tabii ki ilk etapta bu noktaya gelmemizin sorumlusu benim”

Kripto Paralar Ne Olacak?

SBF artık Alameda’nın FTX üzerinde işlem yapamayacağını açıkladı. Bununla birlikte Tether, FTX’in 46 milyon dolarlık USDT cüzdanını dondurdu. Şirket kendilerine bu talebin emniyetten geldiğini açıkladı. SBF kendinden emin çünkü FTX ABD şubesinin herhangi bir likidite sorunu yaşamadığını söylüyor. ABD FTX global için kendi yargı bölgesindeki mağduriyetleri tespit edip dava yine açabilir ancak ABD şubesinin korunması SBF’in dava endişelerinden kaynaklı gibi görünüyor.

FTX CEO’su bugün yaptığı açıklamada isim vermeden Binance CEO’su CZ’ye de bir mesaj gönderdi. Ona “iyi oynadın ve sen kazandın” dedi. Birçok uzman henüz Binance’ın satın alma görüşmeleri yeni başlamışken bunun başarıya ulaşamayacağını söyledi.

Kripto para yatırımcıları için hava olumlu çünkü ABD borsaları %5’lik pozitif bir açılış yaptı ve enflasyon verisi beklentinin altında geldi. Bununla birlikte aralık ayındaki faiz artışı için beklenti 50bp seviyesine düştü.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Kraken CTO’sundan Bomba İddia: Biliyoruz!
Kraken CTO’sundan Bomba İddia: Biliyoruz!
Bitcoin’de 3 Uzman Analistten 3 Benzer Uyarı! Hazır Olun!
Bitcoin’de 3 Uzman Analistten 3 Benzer Uyarı! Hazır Olun!
ABD’li Senatör Toomey, FTX Krizinde Faturayı Onlara Kesti!
ABD’li Senatör Toomey, FTX Krizinde Faturayı Onlara Kesti!
Son Dakika: Amerika’dan FTX ve Kripto Para Açıklaması! Artık Zamanı Geldi!
Son Dakika: Amerika’dan FTX ve Kripto Para Açıklaması! Artık Zamanı Geldi!
FTX Kurucusu Sam Bankman-Fried Bunu da Yapmış! İşte “Yok Artık” Dedirten O İddia!
FTX Kurucusu Sam Bankman-Fried Bunu da Yapmış! İşte “Yok Artık” Dedirten O İddia!
Binance CEO’su CZ’den FTX’in Hack’lenmesine Tepki: Berbat!
Binance CEO’su CZ’den FTX’in Hack’lenmesine Tepki: Berbat!
FTX Krizinin Ardından Binance CEO’su CZ’nin “Yapılmalı” Dediğini Onlar da Yaptı!
FTX Krizinin Ardından Binance CEO’su CZ’nin “Yapılmalı” Dediğini Onlar da Yaptı!
Elon Musk’tan FTX Tweet’i: Canlı Olarak İzleniyor
Elon Musk’tan FTX Tweet’i: Canlı Olarak İzleniyor
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Güncel NFT Haberleri
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Bu Tarihe Ve Etkinliğe Dikkat! NFT Ve Kripto Paraların Gidişatı Değişebilir!
OpenSea Telif Ücretleri İçin Yeni Bir Geliştirme Üzerinde Çalışıyor!
Rishi Sunak’a Rağmen Kripto Paralarda Harekete Geçtiler!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022