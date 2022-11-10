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ABD enflasyon verisi beklentinin altında geldiği için Bitcoin fiyatı hızla yükseliyor. Birkaç dakika önce FTX CEO’su açıklamalarda bulundu. Kripto para yatırımcıları dün yaşanan pozitif havanın aksine bugün önemli ölçüde rahatladı. Korku ve belirsizliğin yerini son gelişmelerleler birlikte risk iştahı alıyor. Peki SBF neler söyledi?

FTX CEO’sundan Açıklamalar

FTX CEO’su Sam Bankman-Fried, kripto borsasının çökmesinin ardından Twitter’da özür diledi. Bankman-Fried, Binance FTX’i satın almayı düşünürken sessiz kalmıştı bu konu için “elim kolum bağlıydı” ifadelerini kullandı ve anlaşma netleşene kadar açıklama yapmamasını kendisine telkin edildiğini söyledi.

FTX CEO’su Sam Bankman-Fried, kripto borsasının çökmesi nedeniyle özür dileyerek “üzgün” olduğunu ve “çuvalladığını” söyledi.

“Her şeyi berbat ettim ve daha iyisini yapmalıydım.”

FTX, bu hafta FTT Token hakkında Binance CEO’su tarafından yapılan satış açıklamanın ardından çöktü. Binance dün, FTX’i kurtarma için yaptığı görüşmelerden çekildi ve şirketin geri dönülemeyecek şekilde kötü bir noktada olduğunu açıkladı.

SBF ayrıca şunu söyledi;

“Ayrıca çok yakın zamanda daha fazla iletişim kurmalıydım. Şeffaf olmak gerekirse, olası Binance anlaşması süresince elim kolum bağlıydı; kamuoyuna pek bir şey söylememe izin verilmiyordu. Ama tabii ki ilk etapta bu noktaya gelmemizin sorumlusu benim”

Kripto Paralar Ne Olacak?

SBF artık Alameda’nın FTX üzerinde işlem yapamayacağını açıkladı. Bununla birlikte Tether, FTX’in 46 milyon dolarlık USDT cüzdanını dondurdu. Şirket kendilerine bu talebin emniyetten geldiğini açıkladı. SBF kendinden emin çünkü FTX ABD şubesinin herhangi bir likidite sorunu yaşamadığını söylüyor. ABD FTX global için kendi yargı bölgesindeki mağduriyetleri tespit edip dava yine açabilir ancak ABD şubesinin korunması SBF’in dava endişelerinden kaynaklı gibi görünüyor.

FTX CEO’su bugün yaptığı açıklamada isim vermeden Binance CEO’su CZ’ye de bir mesaj gönderdi. Ona “iyi oynadın ve sen kazandın” dedi. Birçok uzman henüz Binance’ın satın alma görüşmeleri yeni başlamışken bunun başarıya ulaşamayacağını söyledi.

Kripto para yatırımcıları için hava olumlu çünkü ABD borsaları %5’lik pozitif bir açılış yaptı ve enflasyon verisi beklentinin altında geldi. Bununla birlikte aralık ayındaki faiz artışı için beklenti 50bp seviyesine düştü.