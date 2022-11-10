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Geçtiğimiz aylarda LUNA olayının ardından artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söylemiştik. Öyle de oldu. Kripto para piyasaları LUNA kaynaklı gizli ve açık iflaslar nedeniyle aylardır kan ağlıyor. Bitcoin 2 yılın ardından 15.500 dolar seviyelerine kadar düştü. Kripto para yatırımcılarının bilmesi gereken çok fazla detay var.

LUNA İflasından Son Kripto Paralar

Artık netleşti, FTX bundan birkaç ay önce yan şirketi olan ancak böyle olmadığını iddia ettiği Alameda’ya 4 milyar dolar destek verdi. Bu desteğin sebebi 3AC’nin şirkete verdiği zarardı. Yani dolaylı yoldan Alameda ve FTX, LUNA iflasından zarar gördü. FTX kripto para kışının derinleşmesine rağmen agresif yatırımlarla adından söz ettirmeye devam ediyordu. Adeta etrafa saçacak paraları olduğunu ima ediyor, milyarlarca dolarlık kurtarmalar yapabileceklerini söylüyorlardı.

Fakat birkaç gün içinde müşteriler platformdan 6 milyar dolar çektikten sonra halen müşteri mevduatlarında yaklaşık 8 milyar dolarlık eksik var. Yani FTX, etrafa saçabileceklerini ima ettikleri bu paraları aslında müşteri mevduatlarından karşılayacaktı. Sonuç, LUNA’dan sonra hiçbir şey eskisi kadar olmadı. Elbette bunun bir de regülasyonlar noktasında piyasaya vereceği zarar kısmı var.

Kripto Paraları Olumsuz Etkileyecek

Geçen ay, birkaç gün içinde, SBF izleyiciler arasında milletvekilleri, önde gelen bankacılar ve finans akademisyenlerinin bulunduğu en az üç büyük Washington etkinliğinde yer aldı. İlk günlerde, neşeli dijital kampanyası kafa karışıklığı ve bazı düşük dereceli düşmanlıklarla karşılaşmıştı, ancak son aylarda, acımasızlığı meyve vermeye başladı.

Konferanslarda konuştu, Capitol Hill’de ifade verdi, kripto mevzuatını savundu ve muhtemelen en önemlisi ABD kampanya finansmanında en yüksek harcama yapan kişilerden biri oldu. Sektörünün mümkün olan en kısa sürede düzenlenmesini istediğini söyleyen dijital varlıklar dünyasının güler yüzlü, gizemli “milyarderi”, Washington’da kripto için önde gelen sesi haline gelmişti. Ancak tek bir çalkantılı Salı günü, küresel kripto devinin korkunç bir likidite krizi içinde olduğunu ve kendisini satmayı kabul ettiğini itiraf etmesiyle bu statü buharlaştı.

SBF’in Washington’daki hızlı yükselişi ve çöküşü ABD’nin başkentinde büyümekte olan kripto topluluğuna şimdiden şok dalgaları gönderdi. CFTC Komisyon Üyesi Caroline Pham, bu yıl Bankman-Fried ile görüşen pek çok düzenleyici arasında yer alıyor. Bu hafta olanları herkes gibi o da izledi ve tek bir şirket hakkında yorum yapamayacağını söyledi. Ancak sektördeki kargaşa karşısında genel bir mesaj verdi:

“Eğer risk yönetimi işinizin merkezinde yer almıyorsa, uzun süre bir işiniz olmayabilir. Düzenleyicilerin kriptonun diğer finans firmalarıyla aynı standartlara tabi tutulmasını sağlamalarının zamanı geldi.”

Bankman-Fried geçen ay katıldığı bir etkinlikte ayda en az bir kez Washington’da bulunduğunu ve “zamanımın yarısını düzenleyici konulara harcıyorum” dedi. Bunun büyük bir kısmının da ABD’de geçtiğini söyledi. Kanun yapıcılar ve düzenleyici kurumlarla görüştüğü politika çalışmaları için “Hepsi aynı anda oluyor” dedi.

Bu yıl Senato Tarım Komitesi’nde Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’na dijital varlık ticaretini denetlemesi için yeni yetkiler verecek yeni bir yasa tasarısı için alenen SBF lobi yaptı. Americans for Financial Reform’un politika analisti Mark Hays bir e-postada, “Bu gelişmelerin Washington’da sektörün güvenilirliğine ve kripto inovasyonunu teşvik etmek adına düzenleyici mevzuatı hızla ilerletme çağrılarına bir darbe vurduğunu düşünüyorum” dedi. Hays, politika yapıcıların “vagonlarını zengin, karizmatik bir kurucuya ya da çoğu zaman vaat ettiği gibi olmadığı ortaya çıkan bir bağışçıya bağlamamaları” gerektiğini söyledi.

SBF’nin yanlış adımları nedeniyle ABD gözetimi yavaşlayacak ve kriptonun itibarı zedelenecek mi? Yatırım bankası Keefe, Bruyette & Woods’un alternatif sermaye satışları başkanı Paul McCaffery, Çarşamba günü yayınladığı bir araştırma notunda “Vahşi Batı, gerçekten de öyle” dedi.

Bankman-Fried’ın başlangıçta satışın bir parçası olması düşünülmeyen FTX US şirketinin geleceği belirsiz, dolayısıyla CEO Bankman-Fried’ın Washington’da lobi faaliyetlerine geri dönüp dönmeyeceğini söylemek zor. Ayrıca kampanya bağışlarının geleceği de bilinmiyor.