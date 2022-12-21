2022 yılı kripto para piyasası için unutulmaz bir yıl olurken, 2023'ün de makroekonomik görünümün açısından piyasanın lehine bir yıl olmayacağı görülse de tecrübeli analist bir altcoin için iddialı konuştu.

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2022 yılı kripto para piyasası için unutulmaz bir yıl olurken, 2023’ün de makroekonomik görünümün açısından piyasanın lehine bir yıl olmayacağı görülüyor. Bununla birlikte, kripto para piyasası devam eden ayı piyasası ortamında soluklanmak için bir rahatlama rallisi bekliyor. Yatırımcılar özellikle bir altcoin’den oldukça umutlular.

DOGE İçin Çarpıcı Fiyat Tahmini

2021’de katlanarak yükselen Dogecoin (DOGE) gibi popüler kripto paralar son bir yılda neredeyse değerlerinin tamamını kaybetti. En büyük köpek temalı kripto para, Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla ve CEO’luk görevini üstlenmesiyle birlikte cesaret verici sinyali aldı.

Köpek temalı kripto para, 2022’de ana akım bir kripto para olarak kabul edilmek için oldukça fazla ilerleme kaydetti ve o aslında basit bir ‘köpek temalı kripto para’ değil. DOGE, diğer kripto para birimleriyle birlikte, 2023’te Google Cloud kullanıcıları için bir ödeme seçeneği olarak sunulmaya hazırlanıyor. Ancak, benimsemedeki artışın altcoin’in fiyatını ne kadar yükselteceği henüz belli değil. Teknik göstergeler, orta vadede DOGE için makul bir fiyat artışı olasılığına işaret ediyor.

Kripto para analistleri, önümüzdeki dönemde Dogecoin’de 1 dolar hedefine ulaşılamayacağına inanıyor ancak bir kripto para analisti farklı görüşe sahip. Kripto para analisti Anbessa, köpek temalı kripto paranın 25 haftalık hareketli ortalamadan destek bulması halinde DOGE’nin önümüzdeki birkaç yıl içinde 0,65 dolara ulaşma ihtimali üzerinde duruyor. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre, DOGE fiyatı bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,36 düşüşle 0,07339 dolardan işlem görüyor.

Elon Musk CEO’luk Görevini Bırakmaya Hazırlanıyor

Öte yandan Elon Musk‘ın yeni Twitter CEO’su arayışa girmiş olması Dogecoin’de aşağı yönde fiyat hareketlerine neden olabilir. Musk yaptığı son açıklamada, istifa etse bile yazılım ve sunucu ekibine liderlik etmeye devam edeceğini söyledi. Ünlü milyarderin Twitter’ın başına yeni bir CEO getirme konusunda ısrarcı olmasının sonucunda yeni liderin sosyal medya platformuna kripto para ödemelerini nasıl entegre etmeyi planladığını görmek ilginç olacak.