Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Dikkatle İzlenmesi Gereken 5 Metaverse Altcoin’i

Bu yazımızda son yılların trendi haline gelen metaverse teknolojisine ve bu teknolojiye odaklanan 5 metaverse altcoin'ini derledik.
19:50
21 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 4 Dakika

Metaverse, gerçek dünyanın bir bilgisayar simülasyonu olarak kabul edilebilir. Kullanıcılar sanal, kişiselleştirilmiş bir avatar kullanarak bu sanal dünyalarda sanat galerilerini ziyaret edebilir, konserlere gidebilir ve uzak yerlere seyahat edebilirler. Başka bir deyişle metaverse, çeşitli sanal mekanlar içerdiği bilinen üç boyutlu bir dünyadır. Geleceğin internetine benzeyen bu üç boyutlu alanlarda kullanıcılar birbirleriyle etkileşim kurabilecek, işbirliği yapabilecek ve oyun oynayabilecekler.

Metaverse ve Teknoloji Şirketleri

Varlığı bilinen tüm metaverse projelerinin ortak amacı, çevrimiçi ve çevrimdışı yaşamlarımız arasındaki örtüşme derecesini arttırmaktır. Ayrıca, kripto paralar, daha önce de belirtildiği gibi, esas olarak işlemlerin gerçekleştirilmesi ve gerçek dünyayla ilgili çeşitli diğer görevler için kullanılsalar da, bu sanal dünyalarda bir değişim aracı ve bir değer deposu olarak kullanılan dijital varlıklardır.

Meta, Google, Microsoft ve Tencent gibi teknoloji devlerinin hepsi bu yeni dijital evrende önemli bir rol oynama umuduyla metaverse girişimlerini sürdürüyor. Güçlü rakipler rekabet için cüzdanlarını açmış durumda ve ödül havuzu muazzam olabilir. Sonuç olarak, metaverse’in sanal pazarları zenginleşti. Metaverse, kripto para borsaları aracılığıyla daha iyi tanınır hale geldi ve hem yatırımcılar hem de tüketiciler artık erişilebilirliği nedeniyle teknolojiyi kabul etmiş durumdalar.

Decentraland (MANA)

Şu anda metaverse’deki en büyük kripto para, 5.6 milyar doların üzerinde bir piyasa değeri bulunan Decentraland‘dir. Tüm metaverse, sosyal bağlamlarda bir tür sanal kozmos olarak adlandırılan Decentraland’a dahildir. MANA, 2021’in Aralık ayından bu yana büyük oranda değer kaybetmiş olmasına rağmen yatırımcılardan ilgi görmeye devam ediyor.

Decentraland’de her biri LAND adı verilen bir ERC-721 NFT’si ile temsil edilen 90 bin 601 ayrı arazi parçası bulunmaktadır. Her bir LAND, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi tam sanal coğrafi koordinatlara sahiptir. Metaverse’de çeşitli bölgeler veya birbirinden farklı boyutlarda bölümler mevcuttur. Bireyler, bölgeleri oluşturmak için arazi parsellerini MANA token’ları karşılığında satabilirler. NFT’lerin yol gösterici ilkesine uygun olarak LAND’lar da değiştirilemez.

The Sandbox (SAND)

Metaverse’de en çok kullanılan ikinci kripto para The Sandbox olarak adlandırılıyor. The Sandbox’ın bir dönem Decentraland’dan daha iyi performans gösterdiği büyük bir yatırımcı akını gördüğüne tanık olundu.

The Sandbox, tıpkı Decentraland gibi DAO mimarisine sahip sanal bir ortamdır. Ek olarak, The Sandbox’ın Decentraland gibi Ethereum Blockchain’i üzerine inşa edildiği bildiriliyor. The Sandbox ağının yerel varlığı SAND, hızlı işlem süreleri ve daha düşük işlem maliyetleriyle tanınan Polygon’un Layer 2 çözümleriyle değiştiriliyor.

Bloktopia (BLOK)

Bloktopia‘nın gökdelen temalı metaverse projesinin amacı türünün tek örneği bir ortam geliştirmektir. Genel olarak, kullanıcılar 21 katlı bir binada öğrenebilir, ağ kurabilir, iş yapabilir ve çok çeşitli etkinliklere katılabilirler. Bu metaverse büyük ölçüde her kullanıcının girdisine ve yaratıcılığına dayanacak çünkü gökdelenin inşaatı başlangıçta tamamlanmamış olacak. Bloktopia projesinin yerel varlığı BLOK‘un bu heyecan verici süreçte yatırımcılardan ilgi görmesi ve yükselmesi bekleniyor.

Axie Infinity (AXS)

Saklanmadığınız sürece Axie Infinity‘den haberdar olmamanız mümkün değil. Sevimli hayvanlara benzeyen karakterleri ve oyuncularına sunduğu fırsatlarla, bu Blockchain tabanlı oyun tüm dünyadaki oyuncuların dikkatini çekti. Oyuncular, keyif aldıkları bir şeyi yaparken kendilerini büyük miktarlarda para kazanırken buldular: oyun oynamak. Axie Infinity, çok sayıda insan için tam zamanlı bir meslek haline geldi.

AXS sürekli olarak en iyi metaverse altcoin’lerinden biri olarak gösterildi ve sadece 2021’de değeri bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 200 arttı. Öte yandan projenin Smooth Love Potion (SLP) token’ları ise savaş veya macera modu aracılığıyla edinilebiliyor.

Star Atlas (ATLAS)

Star Atlas gelecekteki bir evrende, özellikle 2620 yılında geçen Blockchain tabanlı bir oyun. Bu sanal gerçeklik oyunu, oyuncuların sanal araçlar, sanal karakterler ve siyasi güç kullanırken farklı bölgeleri fethetmeleri ve keşfetmeleri gereken Polis adlı bir siyasi sistemi simüle ediyor. Kullanıcılar oyun ilerledikçe NFT şeklinde bir ton ödül kazanabiliyorlar.

Solana Blockchain’i üzerine kuruşu metaverse projeleri arasında oldukça benzersiz bir sanal dünya olan Star Atlas, Blockchain’i sayesinde yüksek gas fiyatlarına karşı kendini savunabiliyor. Ağın yerel varlığı ise ATLAS olarak adlandırılıyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Tarih de Veren Tecrübeli Analist Bu Altcoin’in Yüzde 700’den Fazla Yükselmesini Bekliyor!
Tarih de Veren Tecrübeli Analist Bu Altcoin’in Yüzde 700’den Fazla Yükselmesini Bekliyor!
ApeCoin İçin Şok Yorum! Ape Coin Yükselecek Mi?
ApeCoin İçin Şok Yorum! Ape Coin Yükselecek Mi?
Shiba Inu’ya Büyük Destek! Medya Patronuna Göre Altcoin’in Fiyatı Yükselmeli!
Shiba Inu’ya Büyük Destek! Medya Patronuna Göre Altcoin’in Fiyatı Yükselmeli!
Balinalar Bu Altcoin’de Gaza Bastı! Patladı Patlayacak!
Balinalar Bu Altcoin’de Gaza Bastı! Patladı Patlayacak!
Türkler Bayılıyor! Peki Gala Coin’in Geleceği Var Mı?
Türkler Bayılıyor! Peki Gala Coin’in Geleceği Var Mı?
Bu Altcoin Büyük Dalgaya Hazırlanıyor! Heyecanlı Bekleyiş Başladı!
Bu Altcoin Büyük Dalgaya Hazırlanıyor! Heyecanlı Bekleyiş Başladı!
Popüler Altcoinin Kurucusu Binance ve Diğerlerine Yalvarıyor!
Popüler Altcoinin Kurucusu Binance ve Diğerlerine Yalvarıyor!
Sıcak Gelişme! Binance’tan Bu Altcoin’ler İçin Kritik Duyuru: Delist Edilecek!
Sıcak Gelişme! Binance’tan Bu Altcoin’ler İçin Kritik Duyuru: Delist Edilecek!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Güncel NFT Haberleri
Bu Altcoin Büyük Dalgaya Hazırlanıyor! Heyecanlı Bekleyiş Başladı!
Filmlere Konu Olacak NFT Soygunu! 1 Ayda 1 Milyon Doları Cepledi!
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022