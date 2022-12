Okuma Süresi: 4 Dakika

Metaverse, gerçek dünyanın bir bilgisayar simülasyonu olarak kabul edilebilir. Kullanıcılar sanal, kişiselleştirilmiş bir avatar kullanarak bu sanal dünyalarda sanat galerilerini ziyaret edebilir, konserlere gidebilir ve uzak yerlere seyahat edebilirler. Başka bir deyişle metaverse, çeşitli sanal mekanlar içerdiği bilinen üç boyutlu bir dünyadır. Geleceğin internetine benzeyen bu üç boyutlu alanlarda kullanıcılar birbirleriyle etkileşim kurabilecek, işbirliği yapabilecek ve oyun oynayabilecekler.

Metaverse ve Teknoloji Şirketleri

Varlığı bilinen tüm metaverse projelerinin ortak amacı, çevrimiçi ve çevrimdışı yaşamlarımız arasındaki örtüşme derecesini arttırmaktır. Ayrıca, kripto paralar, daha önce de belirtildiği gibi, esas olarak işlemlerin gerçekleştirilmesi ve gerçek dünyayla ilgili çeşitli diğer görevler için kullanılsalar da, bu sanal dünyalarda bir değişim aracı ve bir değer deposu olarak kullanılan dijital varlıklardır.

Meta, Google, Microsoft ve Tencent gibi teknoloji devlerinin hepsi bu yeni dijital evrende önemli bir rol oynama umuduyla metaverse girişimlerini sürdürüyor. Güçlü rakipler rekabet için cüzdanlarını açmış durumda ve ödül havuzu muazzam olabilir. Sonuç olarak, metaverse’in sanal pazarları zenginleşti. Metaverse, kripto para borsaları aracılığıyla daha iyi tanınır hale geldi ve hem yatırımcılar hem de tüketiciler artık erişilebilirliği nedeniyle teknolojiyi kabul etmiş durumdalar.

Decentraland (MANA)

Şu anda metaverse’deki en büyük kripto para, 5.6 milyar doların üzerinde bir piyasa değeri bulunan Decentraland‘dir. Tüm metaverse, sosyal bağlamlarda bir tür sanal kozmos olarak adlandırılan Decentraland’a dahildir. MANA, 2021’in Aralık ayından bu yana büyük oranda değer kaybetmiş olmasına rağmen yatırımcılardan ilgi görmeye devam ediyor.

Decentraland’de her biri LAND adı verilen bir ERC-721 NFT’si ile temsil edilen 90 bin 601 ayrı arazi parçası bulunmaktadır. Her bir LAND, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi tam sanal coğrafi koordinatlara sahiptir. Metaverse’de çeşitli bölgeler veya birbirinden farklı boyutlarda bölümler mevcuttur. Bireyler, bölgeleri oluşturmak için arazi parsellerini MANA token’ları karşılığında satabilirler. NFT’lerin yol gösterici ilkesine uygun olarak LAND’lar da değiştirilemez.

The Sandbox (SAND)

Metaverse’de en çok kullanılan ikinci kripto para The Sandbox olarak adlandırılıyor. The Sandbox’ın bir dönem Decentraland’dan daha iyi performans gösterdiği büyük bir yatırımcı akını gördüğüne tanık olundu.

The Sandbox, tıpkı Decentraland gibi DAO mimarisine sahip sanal bir ortamdır. Ek olarak, The Sandbox’ın Decentraland gibi Ethereum Blockchain’i üzerine inşa edildiği bildiriliyor. The Sandbox ağının yerel varlığı SAND, hızlı işlem süreleri ve daha düşük işlem maliyetleriyle tanınan Polygon’un Layer 2 çözümleriyle değiştiriliyor.

Bloktopia (BLOK)

Bloktopia‘nın gökdelen temalı metaverse projesinin amacı türünün tek örneği bir ortam geliştirmektir. Genel olarak, kullanıcılar 21 katlı bir binada öğrenebilir, ağ kurabilir, iş yapabilir ve çok çeşitli etkinliklere katılabilirler. Bu metaverse büyük ölçüde her kullanıcının girdisine ve yaratıcılığına dayanacak çünkü gökdelenin inşaatı başlangıçta tamamlanmamış olacak. Bloktopia projesinin yerel varlığı BLOK‘un bu heyecan verici süreçte yatırımcılardan ilgi görmesi ve yükselmesi bekleniyor.

Axie Infinity (AXS)

Saklanmadığınız sürece Axie Infinity‘den haberdar olmamanız mümkün değil. Sevimli hayvanlara benzeyen karakterleri ve oyuncularına sunduğu fırsatlarla, bu Blockchain tabanlı oyun tüm dünyadaki oyuncuların dikkatini çekti. Oyuncular, keyif aldıkları bir şeyi yaparken kendilerini büyük miktarlarda para kazanırken buldular: oyun oynamak. Axie Infinity, çok sayıda insan için tam zamanlı bir meslek haline geldi.

AXS sürekli olarak en iyi metaverse altcoin’lerinden biri olarak gösterildi ve sadece 2021’de değeri bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 200 arttı. Öte yandan projenin Smooth Love Potion (SLP) token’ları ise savaş veya macera modu aracılığıyla edinilebiliyor.

Star Atlas (ATLAS)

Star Atlas gelecekteki bir evrende, özellikle 2620 yılında geçen Blockchain tabanlı bir oyun. Bu sanal gerçeklik oyunu, oyuncuların sanal araçlar, sanal karakterler ve siyasi güç kullanırken farklı bölgeleri fethetmeleri ve keşfetmeleri gereken Polis adlı bir siyasi sistemi simüle ediyor. Kullanıcılar oyun ilerledikçe NFT şeklinde bir ton ödül kazanabiliyorlar.

Solana Blockchain’i üzerine kuruşu metaverse projeleri arasında oldukça benzersiz bir sanal dünya olan Star Atlas, Blockchain’i sayesinde yüksek gas fiyatlarına karşı kendini savunabiliyor. Ağın yerel varlığı ise ATLAS olarak adlandırılıyor.