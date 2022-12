Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD’nin en büyük kripto para borsası olan Coinbase’in CEO’su önemli bir yazı kaleme aldı. Kripto paraların geleceği odak noktasıydı. Yatırımcılar bugünlerde FTX ve bağlantılı iflaslar nedeniyle tedirgin. Ayrıca Fed’in 2023 yılında faiz indirimine gitmeyeceğini net biçimde ilan etmesi de risk iştahını baltalayan diğer bir önemli konu. Peki kripto para piyasalarını özellikle regülasyonlar anlamında neler bekliyor?

Kripto Paraların Geleceği

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, son kaleme aldığı blog yazısında ABD’nin kripto para düzenlemelerini nasıl yapması gerektiğine dair bazı görüşler paylaştı. Buna göre ABD kapsamlı bir kripto para düzenlemesi yürürlüğe koyarken uluslararası kripto şirketlerinin ABD vatandaşlarına verdiği hizmetleri de düzenlemek zorunda. Armstrong öncelikle merkezi varlıkların net biçimde regüle edilmesi gerektiğini söylüyor. Bunlara da stablecoin ihraççılarıyla başlamaları gerekiyor. Tether ve Circle hali hazırda en büyük iki stablecoin ihraççısıdır.

CEO, şirketlerin stablecoin ihraç etmek için bir banka olması gerekmediğini, ancak bir eyalet tröstü veya bir OCC (Office of the Comptroller of the Currency) ulusal tröst tüzüğü olarak kayıt yaptırabileceklerini söylüyor. Ayrıca “sıkı” yıllık denetimlerden geçmeleri, kontroller ve yönetim kurulu yönetişimi oluşturmaları, temel siber güvenlik standartlarını karşılamaları ve yaptırımlar için kara liste özelliğine sahip olmaları gerektiğini düşünüyor.

Kripto Para Regülasyonları

Armstrong, stablecoin ihraççılarının regüle edilmesinin ardından konunun borsalara gelmesi gerektiğini düşünüyor. KYC ve AML politikalarına uyum federal bir lisanslama ve kayıt rejimi oluşturması, sağlam tüketici koruma kuralları gerektirmesi, asgari koruma standartları oluşturması ve çeşitli piyasa suiistimal biçimlerini bu düzenlemelerin yasaklaması gerektiğini düşünüyor. Coinbase hali hazırda ABD’deki en büyük kripto para borsası olduğu için Brian tarafından ortaya atılan bu tavsiyeler dikkate değerdir.

ABD’li siyasiler önümüzdeki aylar kripto paraları geniş kapsamlı düzenleyen birçok çalışmayı hayata geçirmek istiyor. Bunun kripto paralara en büyük avantajı regülasyonların getirdiği meşruluk olacaktır. ABD resmen kripto paraları tanıyacak ve vatandaşlarının ona güvenli biçimde yatırım yapmasının yollarını açacaktır. Elbette bazı Temsilciler tam da bu noktadan kripto paraların regüle edilmesi yerine yasaklanması gerektiğini düşünüyor. Fakat ABD, bugüne kadar inovasyona duyduğu saygıyla büyüdü ve kripto paraların getirdiği teknolojinin gelecekte çok daha büyük bir “şeye” dönüşeceğini biliyor.

Brian ayrıca düzenleyicilerin hangi kripto varlıklarının menkul kıymet, hangilerinin emtia olduğunu netleştirmesi gerektiğini düşünüyor. Armstrong daha sonra, düzenleyicilerin eşit bir oyun alanı uygulamasının kritik olduğunu söylüyor.

“Bu, tüm kripto para şirketlerinin uyması gereken yasaları yayınlayacak bir ülkeyseniz, bunları yalnızca yurt içinde değil, aynı zamanda vatandaşlarınıza hizmet veren yurt dışındaki şirketlere de uygulamanız gerektiği anlamına gelir. O şirketin sözüne güvenmeyin. Aslında, iddia etmedikleri halde vatandaşlarınızı hedef alıp almadıklarını kontrol edin. Eğer bu faaliyeti önleme yetkiniz yoksa, o zaman uluslararası kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışmanız gerekecektir.”

Ayrıca, düzenleyicilerin merkezi olmayan kripto projelerinin yenilikçi kalmasına izin vermesi gerektiğini düşünüyor çünkü müşteri korumasını kendi başlarına sağlayabilirler. CEO, örneğin kendi kendine emanet cüzdanlarının üçüncü taraflara güvenmeyi gerektirmediğini belirtiyor. Akıllı sözleşmeler açık kaynaklıdır ve denetlenebilir.

Armstrong, kripto sektörünün 2022 sonunda karşı karşıya kaldığı kamu rüzgarlarına rağmen, önümüzdeki yıl tüm bu cephelerde “iyimser” ilerleme kaydedilebileceğini de söylüyor.

“Merkezi aktörler için düzenleyici netlik, eşit bir oyun alanı ve merkezi olmayan kripto inovasyonu korunursa, kripto dünyaya muazzam faydalar sağlayabilir. Şu anda, kötü aktörlerin zarar vermesinden dolayı çok fazla dikkat dağınıklığı var ve bunu iyileştirmek için hepimizin sorumluluk alması gerekiyor. 2023‘te yukarıdaki konularda önemli ilerlemeler kaydedebileceğimiz ve kripto mevzuatını geçirebileceğimiz konusunda iyimserim.”