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Son Dakika! FTX Kurucusu İçin Beklenen Karar Verildi!

Yolun sonu görünüyor, SBF artık yolcu. Onu neler bekliyor? Mağdurlar parasını alabilecek mi?
20:29
21 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

1 milyonu aşkın yatırımcının varlıklarını izinsiz kullanan ve batıran çok daha fazla yatırımcının kayıp yaşamasına neden olan bir isim. SBF kripto tarihinin gördüğü en kötü aktörlerden biriydi. Klişeleşmiş “bize güvenin” sözüyle kripto para şirketlerine neden körü körüne güvenilmemesi gerektiğini de yatırımcılara öğretti. Böylece merkezi olmayan cüzdanların kullanımında patlama yaşandı.

FTX Kurucusu İade Edilecek

FTX’in kurucu ortağı yerel saatle öğleden hemen önce Nassau’daki bir hakime iade edilmesine karşı çıkma hakkından feragat ettiğini söyledi. ABD’li yetkililerin kendisini gözaltına alması ve ABD’ye doğru yola çıkması bekleniyor. WSJ, geçen hafta tutuklanmasından bu yana hapiste olan Bankmnan-Fried’in iadesine itiraz etmemeyi kabul ettiğini söyledi. ABD’li yetkililer Bankman-Fried‘i FTX‘in müşterilerini ve kredi verenlerini dolandırmak, kara para aklamak ve ABD’yi dolandırmak için komplo kurmak ve kampanya finansmanı ifşa yasalarını ihlal etmekle suçlayarak çeşitli suçlarla itham etti.

Hapishanenin zorlu şartlarından ilk günden beri bahsediyorduk. SBF maalesef Bahamalar’daki şartlara daha fazla direnemedi. Bankman-Fried iadesine itiraz etmemeyi kabul etti ve çarşamba günü mahkemede avukatı, eski yöneticinin iade davası hakkından feragat ettiği ve “ilgili müşterileri bir bütün haline getirme arzusu” olduğunu söylediği bir beyanname okudu.

FTX Davası

Artık baş sorumlunun ABD’ye iade edilmesiyle birlikte FTX davasının önemli bir aşamayı geride bıraktığını söyleyebiliriz. SBF yaklaşık 155 yılla yargılanacak ve itiraflarının da desteğiyle suçlu bulunup ömrünün sonuna kadar özgürlüğünden feragat edecek. Mağdurların kayıpları halen telafi edilmiş değil ve FTX iflas sürecini yürüten Ray tarafından yapılan açıklamaya göre şirketin elinde sadece 1 milyar dolar var. Bunun zararları telafi etmesi mümkün değil ve yatırımcıların kayıplarının çoğu telafi edilemeyecek.

Bundan sonraki süreçte FTX davası ABD için büyük bir emsal olacak. Önümüzdeki yıl çıkması beklenen ABD kripto para regülasyonlarının FTX davasından büyük ölçüde beslendiğini görüyoruz. ABD’li düzenleyiciler kripto şirketlerinin neyi yanlış yaptığını bu olayda net biçimde görecek. Umalım ki bundan sonraki süreçte FTX benzeri büyük iflaslar görmeyelim. Yatırımcıların risk iştahı Genesis ve diğerlerinin potansiyel iflasının endişesiyle kaçmış durumda.

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