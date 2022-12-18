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Korkunç! FTX İflasından Daha Büyük Bir Kripto Çöküşü Kapıda Olabilir!

Zor günler artık geride kaldı ve muhtemelen daha zor günler kripto para yatırımcılarını bekliyor. Peki ama neden?
13:50
18 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcıları Kasım ayında çok büyük kayıplar yaşadı ve Aralık ayı da altcoinler için felaketlere gebe. Nitekim henüz ay ortasına gelene kadar altcoinlerin önceki dip seviyelerinin de altına düştüğünü görüyoruz. Bunun henüz kesinleşmemiş bir sebebi var. Peki FTX çöküşünden daha büyük bir yıkım kapıda olabilir mi? Evet, görünen şey bu.

Kripto Paralar Düşecek

Hollandalı kripto para borsası Bitvavo, Digital Currency Group’ta (DCG) 280 milyon Euro (USD cinsinden 297 milyon dolar) varlığı olduğunu açıkladı. Bitvavo, müşterilere durumun “Bitvavo platformu üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı” konusunda güvence verdi. Bitvavo bir blog yazısında DCG’nin “kripto piyasasındaki mevcut türbülans nedeniyle likidite sorunları yaşadığını” ve DCG’nin “bu likidite sorunu çözülene kadar geri ödemeleri askıya aldığını” iddia ediyor. Ancak bir DCG sözcüsü Reuters’e yaptığı açıklamada fonların DCG değil “bağımsız iştiraki” Genesis tarafından tutulduğunu söyledi.

Bitvavo, Reuters’a “erişilemeyen fonlardan DCG’yi sorumlu tuttuğunu” söyledi. SecondMarket’in kurucusu Barry Silbert tarafından yönetilen DCG, kripto dünyasının en büyük ve en tanınmış kripto firmalarından biridir. Genesis, Grayscale, CoinDesk, Foundry ve Luno’nun sahibidir. FTX‘in çöküşünden ve iflas başvurusundan bu yana geçen beş hafta DCG için iyi geçmedi. Genesis, bir ay önce borç verme kolundaki para çekme işlemlerini dondurdu ve bunları çözmedi. Winklevoss kardeşlerin (DCG iştiraki değil) sahip olduğu borsa Gemini de, Gemini Earn’deki ortağı Genesis olduğu için Earn ürünündeki itfaları duraklatmak zorunda kaldı. Genesis’in Gemini Earn kullanıcılarına 900 milyon dolar borcu olduğu bildiriliyor. Genesis’te yaşanan sıkıntılar DCG’nin mali durumunu da sorgulanır hale getirdi.

Silbert 22 Kasım’da hissedarlara DCG’nin Genesis’e 575 milyon dolar borcu olduğunu ancak “Önceki kripto kışlarını atlattık ve bu kış daha şiddetli hissedilse de, kolektif olarak bundan daha güçlü çıkacağız” dedi. Ancak 3 Aralık’ta Financial Times DCG’nin Genesis’e 1,7 milyar dolar borcu olduğunu bildirdi. Grayscale Capital ayrıca, New York’lu hedge fonu Fir Tree Capital Management’ın Grayscale Bitcoin Trust‘ın (GBTC) “potansiyel kötü yönetim ve çıkar çatışmaları” olduğunu iddia ederek şirket aleyhine dava açmasıyla da önemli sorunlarla karşı karşıya.

Bitvavo tarafından yapılan açıklama bize kripto para piyasalarının FTX çöküşünden daha büyük bir yıkıma yaklaştığını söylüyor.

Altcoinler Düşüyor

DCG tarafından tutulan birçok altcoinler var ve bunlarından biri de FIL Coin’dir. Dün aşırı satışlar nedeniyle bir altcoinin fiyatı ciddi anlamda düştü. İddialar bu satışların DCG kaynaklı olduğu yönündeydi. Şirketin zor durumda olduğu biliniyor ve eğer bir iflas açıklaması duyarsak bu sadece Grayscale tarafında yaklaşık 10 milyar dolar değerinde Bitcoin’in satışa yönlendirilmesi anlamına gelebilir. Elbette bu satış spot piyasalarda olmayacak ve iflas davasında verilen tekliflerle yapılacak. Ancak yatırımcılar çok ciddi bir panik dönemi yaşayacak. Grayscale’in hizmetlerini durdurması aynı zamanda çok fazla kurumsal yatırımcının kriptodan çekilmesine de neden olacaktır.

CoinGlass’ın verilerine göre, Grayscale tarafından ihraç edilen GBTC, Bitcoin’in piyasa değerine kıyasla -%48,7’lik bir fiyattan işlem görüyor. Cuma günü, Reflexivity Research’ün kurucu ortağı kripto analisti Will Clemente, Twitter’da DCG’ye bağlı birçok kripto para biriminde son 48 saat içinde agresif bir satış olduğunu belirtti ve bunun DCG’nin likidite arayışı olabileceği tahmininde bulundu.

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