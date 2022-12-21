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2023 Yılında Kriptoyu Neler Bekliyor? 2022 Nasıl Geçti?

Bu yıl kripto para piyasaları neler yaşadı. Önümüzdeki yıla dair beklentiler neler?
20:30
21 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Zor bir yıl oldu ancak 2022 bitiyor ve sadece günler sonra 2023 yılına gireceğiz. Umalım ki yine gelen gideni aratmasın. Kripto para yatırımcıların 2021 yılını zor bir dönem olarak tanımlarken bu yıl inanılmaz facialar gördü. Kripto para piyasaları için gerçek bir kaos yılından geçtik. Peki 2022 yılında kripto para yatırımcılarını ilgilendiren ne gibi şeyler gördük? Önümüzdeki yıla dair beklentiler neler?

Kripto Paralar İçin 2022

The Block Research tarafından yayınlanan kapsamlı rapor içinde bulunduğumuz yılı büyük ölçüde özetliyor. 2022 yılında kripto para yatırımcıları Bitcoin’de yeni ATH seviyeleri görmedi önceki yıl yaşanan coşkunun yerini bu yıl korku, panik ve şüphe aldı. Piyasa değerine göre ilk on kripto paranın toplamı (BTC, ETH, BNB, XRP, DOGE, ADA, MATIC, DOT, OKB ve LTC) %81 gibi düşük bir oranda negatif fiyat getirisi elde etti. Bitcoin’in fiyatı 2022 boyunca yarıdan fazla düşerken, birçok madenci artan mali sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Core Scientific, mali durumu düzelmezse iflas etmeyi düşüneceğini belirtti.

Bunlar dışında 2022’de dikkat çeken başlıklar şunlardı;

  • NFT ve Gaming pazarı bu yıl 8,3 milyar dolar ile en fazla finansman alan kategori oldu. Geçtiğimiz yıla göre finansman temini %18 arttı.
  • Bu yıl 9.564 çalışan kripto para şirketlerinde işten çıkarıldı. Cryptocom bu rakamın tek başına %24’ünü temsil ediyordu. Coinbase, Kraken ve Bybit de işten çıkarmalarla gündeme geldi.
  • 2022 Cosmos ekosistemi, Avalanche alt ağları ve Polkadot’un parachainlerinin daha popüler hale geldiği bir yıl oldu.
  • DeFi alanı 2022’de bir daralma yaşadı. DeFi’de kilitli değer %74,6 azalarak 166 milyar dolardan 42,1 milyar dolara geriledi. Terra’nın Mayıs ayındaki ekosistem çöküşü, kilitlenen değerdeki en sert düşüşe işaret etti.
  • Web3 oyunları, kullanıcı tutma ve token fiyatı çöküşlerinden muzdarip oldukları için pazarda kendini kanıtlayamadı.
  • Web3 Metaverse 2022’de doğru ürün-pazar uyumunu bulmakta zorlandı ve bu durum 2023’te de devam edecek. Bununla birlikte, 2023’te tam bir lansman yapabilecek ve eğilimi değiştirebilecek olan The Sandbox halen yatırımcısını heyecanlandırabiliyor.

2022’deki toplam kripto piyasası kapitalizasyonuOcak ayında 2,2 trilyon dolar olarak gerçekleşti ve daha sonra Kasım ayında yıllık 1 trilyon doların altına indi.

Kripto Paralar 2023

Önümüzdeki yıl DeFi platformları için özelleştirilmiş blockchainleri daha fazla görebiliriz. Zaten dYdX ve birkaç popüler platform mainnet için çalışmalara başladığını açıklamıştı. Bu özelleştirilmiş ağların nasıl performans göstereceği önümüzdeki yıla dair önemli bir merak konusu.

Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları yasa tasarısı çoğu yasama sürecinden geçti ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması bekleniyor ve 2024 yılında yürürlüğe girecek. Bu düzenlemeye göre stablecoinler için bazı kısıtlamalar getirilecek.

Kurumsal firmalar “izinli DeFi” konusunda yeni bir açık finans çağını başlatabilir. Kasım ayında DBS Bank, J.P. Morgan ve SBI Digital Asset Holdings, yabancı para ve Altında devlet tahvili işlemleri için Polygon ağını kullanarak bir pilot uygulama başlattı. Bunun başarıyla sonuçlanması daha ileri adımlara kapı arayabilir. Bu durum MATIC yatırımcılarının yüzünü güldürecektir.

Web3 geçen yıldan bu yana uzun bir yol kat etti, hala değişkenlik gösteren bulanık bir kavramken farklı derecelerde odaklanan tanımlar teknolojik veya sosyal birçok dönüşümü beraberinde getiriyor. Ancak, Web3’ün nasıl bir şey olduğunu 2023 yılında da henüz tam olarak göremeyebiliriz. Decentraland ve The Sandbox tarafından önümüzdeki yıl atılacak adımlar Web3’ün metaverse alanıyla ilgili daha büyük gelişmeleri müjdeleyebilir.

GameFi pazarı bu yıl 24,5 milyar dolar olan yıllık bazda %79 düşüşle 5,2 milyar dolara geriledi. En büyük 50 kripto para birimi yaklaşık %65 erirken DeFi %79 kayıp gördü. Bazı GameFi projelerinin yaşadığı kayıpları aşağıda görüyorsunuz. Bu yıl bu alanda sadece 1 kripto para büyüme gösterdi. Diğerlerinde 2023 yılında artık bir toparlanma görebiliriz.

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