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2022’nin En İyi Performans Gösteren Kripto Paraları!

Kripto para yatırımcılarının beklediği gibi bir 2022 olmadı ancak bu altcoinleri alanlar çok daha az zarar etti.
21:00
21 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Geçtiğimiz yılın sonunda kripto para yatırımcıları büyük umutlarla altcoin sepetlerine bakıyordu. Ve 2022 yılında daha fazla kazanç umuyorlardı. Ancak beklenen olmadı, son günlerini yaşadığımız 2022 yılında kripto paralar genel olarak büyük kayıplar yaşadı. Bununla birlikte süreçte daha az yara alanlar da oldu. Peki 2022 yılı hangi kripto paralar için daha iyi geçti?

En İyi DeFi Tokeni

Bitcoin‘in 2020 sonunda başlayan ve tüm piyasayı ayağa kaldıran boğa koşusunun böylesine büyük bir yıkımla sonuçlanacağını kimse tahmin edemezdi. Terra ve FTX gibi faciaların piyasada çok büyük etkileri oldu ve halen az sayıda kripto para yatırımcısı ayakta kalmaya devam ediyor. Kayıplar birçok altcoinde %90’ı aşsa da en kötü günler geride kaldı diyemeyiz. Bitcoin (BTC), 10 Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.045 dolardan %75 aşağı düştü ve yılın ilk günündeki 46.320 dolarlık fiyatının yaklaşık %60 altında bulunmaya devam ediyor.

DeFi alanında en iyi performans gösteren altcoin Lido Staked ETH (stETH) oldu. stETH üst üste ikinci yıldır tahtını koruyor. Yıla 5.985.253.189 USD piyasa değeriyle başladı ve 5.793.073.401 USD yoluna devam ediyor. Lido, insanların akıllı sözleşmeler (otomatik olarak kendi kendini yürüten finansal sözleşmeler) aracılığıyla istedikleri miktarda ETH’yi stake etmelerine olanak tanıyan bir stake protokolüdür. Kullanıcılar, Ethereum için 1:1 oranında kullanılabilen ETH’ye sabitlenmiş bir token olan stETH ile getiri elde eder. Token ayrıca DeFi üzerinden ödünç verilebilir, stake edilebilir ve diğer tokenlarla takas edilebilir.

Celsius’un iflası sürecinde %6 değer kaybetse de stETH uçuruma yuvarlanmadı. Coinbase ve Binance de dahil olmak üzere tüm stake platformlarına yatırılan toplam 15,7 milyon ETH’nin yaklaşık %30’u Lido’da stake edilmiş ve stETH’e dönüştürülmüştür.

Trust Wallet (TWT)

Yılın ilk gününde 0,71 dolardan alıcı bulan altcoin bugün 1,54 dolar seviyesinde ve yılı %116 kazançla kapatıyor. Trust Wallet (TWT), Binance borsasının satın aldığı kendi kendine saklama cüzdanının yerel tokenidir. Bu yıl çeşitli merkezi kripto borç verenlerin ve borsaların çöküşünden sonra, yatırımcılar merkezi olmayan cüzdanlara daha fazla ilgi duymaya başladı. Binance 2018 yılında Trust Wallet’ı satın aldı; CEO’su Changpeng Zhao daha sonra projeyi destekledi ve FTX’in çöküşünden sonra cüzdanın yerel tokenının fiyatının artmasına yaptığı paylaşımlarla yardımcı oldu.

GMX (GMX) %103 ve LEO Token (LEO) %6,5 oranında yıllık bazda kazanç elde etti.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin en yakın rakipleri kadar sert bir düşüş yaşamadı. DOGE yıla 0,17 dolar fiyatıyla başladı ve 20 Aralık itibariyle yaklaşık %58 değer kaybederek 0,07 dolara geriledi. Kripto para birimi, Bitcoin 2020’nin sonunda boğa koşusuna başladığında oldukça kalabalık bir hayran kitlesi topladı. Doge Army olarak isimlendirilen bu topluluk Elon Musk’ın da desteğiyle DOGE fiyatının daha fazla artması için mücadele etti. Elon Musk kendini DogeFather olarak tanımladı ve SNL ŞOV faciasına kadar DOGE aralıksız yükselişini sürdürdü.

Rakipleri Shiba Inu (SHIB) ve Dogelon Mars sırasıyla %75, %81 kayıp yaşadı.

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