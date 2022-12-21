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Büyük Harekete Hazırlanıyorlar! DOGE ve Shiba Coin Yorumları!

SHIB ve DOGE yatırımcılarının bu seviyeleri yakından izlemesi gerekiyor. Büyük kırılma kapıda olabilir.
16:20
21 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa değerine gören en büyük iki meme coin SHIB ve DOGE, yakında büyük bir kırılım gelebilir. 2023’e günler kaldı. Resesyon endişesi bugünlerde dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock tarafından da dillendirildi. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir resesyon dönemi yaşayabiliriz. Peki SHIB ve DOGE için neler bekleniyor?

DOGE Yorumları

Elon Musk bugün eğer yeterinde “aptal” birini bulursam CEO’luk görevini ona bırakacağım dedi. Son yaptığı ankette katılımcıların çoğu onun görevi bırakması gerektiğini söyledi. Facebook gibi rakip sosyal medya şirketlerinin linklerinin Twitter üzerinden paylaşılmasına karşı çıkan yeni kural değişikliği Twitter kullanıcılarının tepkisini çekmiş ve Musk baskı sonucu görevi bırakmayı düşünmeye başlamıştı. DOGE yatırımcıları Elon Musk’ın görevi bırakma ihtimalinden dolayı üzgün ve fiyatta da bunu net biçimde görüyoruz. Eğer Musk resmen görevi bırakırsa DOGE daha büyük düşüşler yaşayabilir. Nitekim uzun süredir Twitter’ın DOGE ve kripto özelinde bir adım atmamış olması da ciddi hayal kırıklığına neden olmuştu.

Eğer kripto para piyasalarındaki genel negatif seyir devam ederse, ki bunun devam etmesi bekleniyor. DOGE fiyatı 200 günlük hareketli ortalaması olan 0,09 doların altında bulunuyor ve 0,074 dolar desteği yeniden kazanılamazsa 0,069 dolara kadar düşebilir. Sonraki hedef ise 0,061 dolar ve 0,059 bölgesi olacak. DOGE neredeyse Twitter’ın satın alınmasından önceki seviyelerine kadar geriledi. FTX çöküşünden yeterince zarar görmediğini de hesaba katarsak 0,059 bölgesine inmesi pek şaşırtıcı olmaz.

Shiba Coin Yorumları

Shiba Coin yazı hazırlandığı sırada 0,00000831 dolardan alıcı buluyor. Güne %1,77 kayıpla devam eden SHIB, SHIBARIUM Layer 2 Blockchain için bir geri sayım başlatmış ancak bunun da fiyata etkisi olmadı. Kısa süreli yükselişin ardından altcoin yeniden düşmeye başladı. Bitcoin’in yaşadığı aşırı volatilite SHIB fiyatını da olumsuz etkiliyor. DOGE ile benzer şekilde haraketli ortalamaların altına düşen fiyat daha fazla kaybı müjdeliyor.

Kısa vadede 0,00000863 dolar desteği geri kazanılamazsa 0,00000812 ve 0,00000780 dolar bölgesine düşüş yaşanabilir. Nihai hedef ise 0,0000072 dolar olacaktır. MACD negatif ve RSI nötr bölgenin altında bulunuyor. Bitcoin ile paylaştığı yüksek korelasyon nedeniyle aşırı kayıpların devreye girmemesi için Bitcoin’in 16.800 dolar desteğini koruması gerekiyor.

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