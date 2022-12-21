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  •   Etherum’un Ardına Gelip 2. Sıraya Yerleşen Altcoin’de Yükseliş Ateşi Yandı Mı?

Etherum’un Ardına Gelip 2. Sıraya Yerleşen Altcoin’de Yükseliş Ateşi Yandı Mı?

Altcoin'ler için sessiz geçen son bir kaç günün ardından bu altcoin bazı değerlerde diğerlerini geride bırakarak Ethereum'un hemen ardına yerleşti.
21:30
21 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

TRON (TRX) kısa süre önce kilitli toplam değerde (TVL) ikinci sıraya kadar yükselmişti ve hemen Ethereum’un ardındaydı. Bu nedenle, yerel token’ı TRX’in 17 Aralık’tan bu yana %6 kazanç elde etmesi şaşırtıcı olmamalı.

Bununla birlikte, yazım zamanında TRX, yatırımcılara daha fazla kazanç yaratma kapasitesini sınırlayan önemli bir arz bölgesine ulaşmış olabilir. Bu kısa vadeli arz bölgesinden gelebilecek satış baskısı göz önüne alındığında, 0,05496 dolardan işlem görüyordu ve daha fazla yükseliş trendinden önce yoğun bir satış baskısıyla karşılaşabilir.

TRX Boğaları Direnci Kırabilir Mi?

4 saatlik grafik, teknik göstergelerde kayda değer ilginç eğilimler gösterdi. İlk olarak, göreceli güç endeksi (RSI) daha yüksek zirveler yaptı ve 60 birim seviyesine ulaşmak konusunda sıkıntılar yaşadı, 50-nötr bölgesininse 10 puan üzerindeydi. Bu durum, son birkaç saat içinde yükseliş ivmesinin arttığını göstermiş olabilir.

Bununla birlikte, para akışı endeksi (MFI) de dik bir yükseliş kaydetti ve ardından yukarı doğru hafif eğimli bir zig-zag çizdi. Bu, birikimin son birkaç saat içinde arttığını ancak bunu küçük dağılım seanslarının (zig-zag kısmı) izlediğini gösterdi.

Bu nedenle, piyasa yazım zamanında alıcılara yöneldi, ancak arz bölgesi göz önüne alındığında satış baskısı da yakındı. Böylece, TRX boğaları bölgenin direncini 0,05538 dolarda ziyaret edebilir veya 0,05557 doların biraz üzerine çıkabilir.

Ancak, satıcılar boğaları arz bölgesinin dışına iterse, yukarıdaki yükseliş eğilimini geçersiz kılabilir. Böyle bir aşağı yönlü baskı, TRX’in 55 dönemlik Hareketli Ortalama (MA) seviyesi olan 0,05429 dolaraa yerleştiğini gösterebilir.

TRX, Geliştirme Faaliyetlerinde Ve İşlem Hacminde Düşüş

Santiment’e göre, TRX’in geliştirme faaliyeti ve yatırımcıların varlığa olan güveni keskin bir şekilde azaldı. Negatif ağırlıklı duyarlılıkla bu ifade edildi. Bununla birlikte, son ralli ve artan fiyatlarla duyarlılığın biraz iyileştiğini belirtmek gerekir.

Bununla birlikte, geliştirme faaliyeti yazının hazırlandığı zaman itibariyle daha da düşmüştü. Buna ek olarak, işlem hacmi de düşerek fiyat-hacim farklılaşmasına işaret etmişti. İşlem hacmindeki düşüş, daha fazla alım baskısını zayıflatabilir ve fiyatların tersine dönmesine yol açabilir.

Bu koşullar kısa vadeli arz bölgesini aşan yükseliş trendini baltalayabilir mi? Buna ancak zaman yanıt verebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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